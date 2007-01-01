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Истории любви: пять калужских семей, пронесшие чувства через годы

В Калуге поздравили пары, которые прожили вместе более 25 лет.
Татьяна Светлова
07.07, 19:30
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Фото автора.
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8 июля вспоминают святых Петра и Февронию Муромских – покровителей семьи.

Сегодня,Ю 7 июля, накануне Дня семьи,любви и верности в скверике Никитского храма прошел традиционный праздник: поздравляли калужские семьи, прожившие в браке более 25 лет.  

Гостей встречал звон колоколов. Возле храма развернулась тематическая выставка, а на площадке работали творческие мастер-классы. Например, все желающие могли научиться плести венки из полевых трав и цветов.

Праздник начался с молебна святым Петру и Февронии, после которого митрополит Калужский и Боровский Климент поздравил всех с праздником:

- Глядя на Петра и Февронию мы учимся, как правильно жить. Непростая у них жизнь была. Мы думаем, что нам тяжело, а им было еще хуже.

Представьте, человек имеет работу, хочет создать семью, а ему говорят: «Если ты создашь семью, мы тебя увольняем, ты нам не нужен» А по этой профессии никуда не устроиться.

Мы скажем: «Конечно работа важнее - это деньги, причем хорошие».

А святой князь сказал: «Нет, меня Бог сочетал, я не могу отвергнуть свою жену и оставляю Муром, не могу нарушить обет который дал перед Богом и людьми. Феврония хоть и простолюдинка, но моя жена».

Муром – это сейчас небольшой городок, а раньше было большое  княжество. Как важно нам брать пример и сохранять верность.

Петр и Феврония прожили долгую жизнь. В глубокой старости они ушли в монастырь: Петр – в мужской, Феврония - в женский. Но сила любви была такая, что их любовь даже распоряжалась жизнью. Они умерли в один день.   

Медаль «За любовь и верность» и подарки вручили пяти калужским парам.

Полвека в гармонии

Супруги Наталья и Владимир Королёвы отметили золотую свадьбу – 50 лет рука об руку.  У семьи есть даже свой герб и флаг.

Поженились они в августе 1974 года. Их история началась со спорта: Наталья и Владимир встретились на сборах, и с тех пор их жизнь стала одним общим марафоном.

Владимир Фёдорович посвятил себя строительству, Наталья Николаевна – медицине.

Вместе они вырастили двоих замечательных детей – сына Павла и дочь Анну, которые пошли по стопам матери и тоже стали врачами. Теперь в семье уже трое внуков – новая радость и гордость.

Супруги Королёвы объездили полмира, продолжают занимаются спортом.

И часто бывают на даче. Владимир Фёдорович своими руками построил дом, а Наталья Николаевна с любовью выращивает урожай.

Они уверены: главное – это взаимопонимание и преданность, которые с годами лишь крепнут. И любовь у них осталась такая же, как и 50 лет назад. 

45 лет тепла и уюта

Людмила и Владимир Шудрины – пример того, как детская дружба перерастает в крепкую семейную жизнь.

Владимир знал Людмилу, можно сказать с детства. Она училась в старших классах, а он дружил с ее родственниками.

Но внимание на девушку обратил, когда пришел из армии.  С тех пор они вместе уже 45 лет.

Владимир Викторович более 30 лет трудился газоэлектросварщиком, а на пенсии увлекся исторической литературой. Его домашняя библиотека насчитывает более 2000 книг.

Людмила Николаевна, педагог по призванию (учитель технологии и ИЗО) дарит тепло не только школьникам, но и своей семье: она мастер рукоделия и кулинарных шедевров.

Вместе они воспитали троих детей – Анастасию, Светлану и Никиту, а теперь радуются уже взрослым внукам.

Их дача – место семейного притяжения: здесь и грядки, и теплицы, и море цветов. А главное – атмосфера любви, которая с годами становится только крепче.

Крепкий союз

Их история началась с новогоднего чуда - Петр и Наталья Кривовичевы познакомились на праздничном вечере, и вот уже 45 лет идут по жизни вместе.

Пётр Николаевич закончил Бауманский университет, Наталья Николаевна – финансовый институт, работала в пенсионном фонде.

Кривовичевы создали крепкий семейный союз, воспитав двух сыновей - Евгения и Андрея. Теперь они с нежностью заботятся о подрастающей внучке, которая стала новым источником радости в их жизни.

Петр Николаевич увлекается фотографией, игрой в шашки и шахматы, сочиняет стихи.

Наталья Николаевна любит спорт, а теперь ещё и участвует в волонтерском движении при Казанском девичьем монастыре по оказании помощи участникам СВО.

Их секрет семейного счастья - взаимное уважение и поддержка друг друга.

 

С музыкой по жизни

Алексей и Наталья Рулевы 30 лет вместе.

Их романтическая история началась, когда студентку музыкального училища Наталью друзья познакомили с Алексеем, который был старше ее на десять лет.

Эта разница в возрасте не стала преградой - серьезность и надежность Алексея покорили сердце девушки. Они расписались и первое время жили в общежитии.  

Алексей Николаевич работает в КРЭО, Наталья Васильевна - в таможне. Их дочери пошли разными, но одинаково интересными путями: Анна стала психологом по подбору персонала,

Ольга учится в медицинском университете, а младшая Елена еще школьница.

Вся семья любит путешествовать, проводить время на даче. И жить не могут без музыки. Наталья Васильевна прекрасно поет, Анна аккомпанирует на скрипке.

А Елена обучается игре на фортепьяно и посещает студию эстрадной песни.  

 

Серебряная история любви

Ирина и Михаил Сазанец в этом году отмечают 25 лет брака.

Познакомились они через газету, где была популярная рубрика с коротенькими посланиями от калужан. Ирина написала туда, и Михаил ей ответил. Это был 1997 год. А через два года они расписались.

У Ирины и Михаила четверо детей: три сына – Михаил, Роман и Александр и дочь Евгения.

Ирина посвятила жизнь педагогике, она - кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка, сочетает научную деятельность с творчеством: пишет стихи, играет на гитаре и поет.

Михаил увлекается рыбалкой и охотой. Их большая семья обожает совместные походы, путешествия по России и вечера с песнями под гитару,

 

 

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