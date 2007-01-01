Повесить люстру за 17 тысяч: в Калугу вновь пришли мастера с конским ценником

В редакцию обратилась женщина, которой вызванный по объявлению частник повесил люстру в комнате и запросил за работу баснословную сумму.

Ситуация напомнила серию инцидентов в Калуге в 2022 году, когда город захлестнула волна частников-мастеров сомнительной подготовки и неадекватно высокой ценой за работу.

Тогда мы подробно писали об этом. Мы обратились за комментарием в региональный Роспотребнадзор и полицию.

Как защитить себя от неучей с ценником люксовой услуги? Рассказываем подробно.

Шок-цена

Калужанке необходимо было повесить дома люстру. Запрос на известном сайте объявлений «Авито» выдал огромное количество предлагавших эту услугу частных мастеров. Выбрав приглянувшегося, она вызвала специалиста.

- Цена работы просто шокировала, - сообщила наша читательница. - За установку люстры содрали 17 000. Ещё создали видимость ненужной работы.

После публикации этой новости на нашем сайте, в комментариях калужане поделились похожими случаями.

-На авто сальник коленвала как-то пришлось менять, - откликнулся на публикацию Алексей. - Цена сальника 170 р., а его замена 11000 р. + масло+ фильтр, в итоге около 15,5 т.р.

Еще один калужанин, Павел, рассказал, как к нему домой пришел компьютерный мастер и запросил за замену процессора 35 тысяч рублей. Мужчина выпроводил этого компьютерного гения вон.

Бывает, что поначалу пришедший специалист называет одну цену, а после того, как покрутит-покопается, вдруг называет ценник в разы превышающий первоначальную стоимость работ.

- Надо было поменять трубу на пластик от туалета до ванной, это метра три всего, - рассказывает Ирина Костикова. – Пришли двое, я их на «Авито» нашла. Сказали пять тысяч за работу, и за трубу надо доплатить. В результате пришлось отдать 21 тысячу.

Таких историй множество. Чаще всего люди клюют на бюджетную цену, заявленную в прайсе. Однако, бывает, что специалисты, приглашённые по объявлению как частные мастера предлагают подписать договор. Здесь важно посмотреть внимательно, кто с вами заключает договор.

Если в документе указано, скажем, некое ООО «Рога и копыта», можете смело выпроваживать такого мастера. Выставленное на интернет-площадке объявление частного мастера не может в итоге привести к соглашению с ООО.

В прочем, некие ушлые «спецы» уже после проведенных работ начинают вписывать в перечень каждое свое движение в вашей квартире и проставлять за это отдельную цену.

Корочка супермастера за 900 рублей

В присланном нам женщиной объявлении с люстрой за 17 тысяч написано, что мастер готов выехать в соседний регион. Это тоже должно сразу насторожить.

Скорее всего, это человек, работающий на агрегатор. В 2022 году такие появились в Калуге.

Суть их работы проста. Контора заваливает «Авито» интернет-предложениями услуг электриков, сантехников, маляров и прочих специалистов. При этом сама компания практически ни за что не отвечает, являясь лишь посредником между заказчиком и мастером.

Качество специалистов в таких конторах часто оставляет желать лучшего. Сегодня получить корочки востребованного спеца по домашним проблемам проще простого.

Обучить за месяц дистанционно и прислать напечатанные корочки автомеханика, маляра, техника или сварщика предлагают за совсем смешные деньги.

Прайс таких учебных центров от 900 до 3500 рублей. И, конечно, ни руководство этих «обучалок», ни их педагогов абсолютно не интересует качество выпускника.

Кстати, толпа таких спецов с интернет-корочками мало того, что выкачивает деньги у доверчивых людей и, порой, делает работу, которую затем нужно переделывать. Эти горе-спецы рушат доверия к реальным мастерам.

В 2022 году, разбирая подобную нынешней ситуацию в Калуге, один из реальных мастеров с безупречной репутацией в области починки бытовой техники, рассказал подноготную работы таких агрегаторов.

Мы созвонились с Владимиром Н. еще раз. Он подтвердил, никуда эта толпа мастеров-вредителей не делась.

- Орудуют, как три года назад, и никто на это не обращает никакого внимания, - с горечью подытожил Владимир.

На органы надейся…

За разъяснениями мы обратились в организацию, которая создана именно для защиты потребителей. В региональном Роспотребнадзоре юрист, представившийся Александром Юрьевичем, подробно изложил нам алгоритм действий.

- В первую очередь, конечно, нужно обратиться в полицию для того, чтобы фиксировать этот факт, - рассказал Александр Юрьевич. - Только сотрудники полиции смогут установить личность, которая осуществляла какие-то действия в отношении гражданина. Мы не наделены полномочиями по розыску. Либо граждане могут сами обратиться в суд.

Другими словами, если вам повесили люстру за 17 тысяч рублей, обращаться с жалобой в Роспотребнадзор бессмысленно.

Пояснить ситуацию мы попросили и УМВД России по Калужской области. В редакционном запросе задали несколько конкретных вопросов. В частности:

- Усматривается ли в действиях данных организаций и мастеров состав какого либо преступления, либо правонарушения?

- Поступали ли к вам в 2023-2025 годах обращения от граждан на работу частных мастеров?

- Если таковые были, то какой сфере больше всего жалоб? (Бытовая техника, электрика, сантехника, и т.д.)

- В каком случае можно говорить о правонарушении или преступлении со стороны подобных организаций и частных мастеров?

- Какие меры воздействия в данной сфере деятельности может применить полиция в рамках своих полномочий?

Официальный ответ нас немного обескуражил:

- Сообщаем, что запрашиваемые Вами сведения ведомственной статистической отчетностью не предусмотрены. Все поступающие в полицию сообщения о возможных фактах неправомерных действий лиц регистрируются в книгу учета сообщений о преступлениях в установленном порядке.

По всем зарегистрированным сообщениям в территориальных органах МВД России в Калужской области на районном уровне проводятся проверки в соответствии с законодательством.

Классический вариант ведомственной отписки. То есть в полиции вам тоже вряд ли помогут.

Получается, единственный способ избежать ненужных трат, это, что называется, включать параноика. Если частник, найденный на «Авито» подсовывает вам некий договор – шлите его куда подальше.

Нелишним будет следовать еще одному совету от Владимира Н.

- Все эти агрегаторы мастеров бытовых услуг проплачивают «Авито» за свои объявления, чтобы всегда быть вверху списка, - говорит он. – Поэтому смело листайте в конец поисковой выдачи. Нормальные специалисты все там.