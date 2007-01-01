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Над тремя районами Калужской области сбили очередные беспилотники

5 июля системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся к Калужской области.
Ольга Володина
05.07, 18:32
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Три БПЛА были сбиты в Кировском районе, по одному - в Боровском и Куйбышевском районах. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем официальном заявлении.

По предварительным данным, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений инфраструктуры. На местах падения обломков уже работают оперативные группы для сбора информации и ликвидации последствий.

Власти в очередной раз призывают жителей региона соблюдать осторожность. При обнаружении подозрительных предметов или обломков беспилотников необходимо немедленно сообщать по номеру «112» и ни в коем случае не приближаться к ним.

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