ЖК «Калейдоскоп» в Калуге: сказка про белого бычка

Обманутых дольщиков многоэтажки в переулке Баррикад в минувшую среду, 2 июля, пригласили на встречу с представителями СК, горуправы, бывшего подрядчика и банка.

Спокойной беседу назвать сложно. Люди возмущены прекращением строительства дома и туманными обещаниями о продолжении стройки.

В апреле 2025 года у стройплощадки прошел практически митинг обманутых дольщиков «Калейдоскопа».

Тогда людям вновь раздавали обещания разрешить ситуацию.

Строили, строили…

История эта тянется с 2015 года, когда горуправа выдала разрешение на строительство «Управлению Спецмонтажстрой – 1». В 2020-м уже ООО «КалугаЭлитДевелопмент» запросила продление разрешения и получила его до 2023 года.

Все это время дольщики, вложившие свои средства в стройку, терпеливо ждали, когда, наконец, прекратится чехарда со сменой подрядчиков и им дадут ключи от купленных квартир. Стройка была остановлена в 2023 году и до сегодняшнего дня никакие работы здесь не ведутся.

Генеральный директор ООО «КалугаЭлитДевелопмент» Максим Панков, по некоторым данным, сбежал на Кипр, оставив в Калуге долг перед банком в 1,7 млрд. рублей.

Ситуацию на встрече попытался объяснить представитель подрядчика, строившего этот дом до 2023 года.

- Мы зашли на объект с пятого этажа в двадцать третьем году, - рассказал представитель подрядной организации. - Строили до конца 2023 года, грубо говоря, пока финансы у Панкова не закончились.

Мы пошли ему навстречу, выполнили строительно-монтажные работы на 70 миллионов рублей.

Но в один прекрасный момент товарищ Панков поменял свои, скажем так, желания, и все пошло не так, как должно было идти. Мы сообщили в банк о смене желаний Панкова, и нас отстранили от данного объекта.

На сегодняшний момент мы потеряли 76 миллионов своих вложенных денег.

Ситуация практически зашла в тупик.

Искали, искали…

Между тем, поиск потенциального инвестора, согласного выкупить объект и закончить строительство, продолжался.

На встрече дольщики неоднократно называли строительную кампанию «Лидер», которая, по их данным вела переговоры покупке объекта.

Ситуацию с этим инвестором в понедельник, 30 июня, подробно объяснил городской голова Калуги.

- К сожалению, ЖК «Калейдоскоп» оказался одним из первых в России объектов, где были, скажем так, существенным образом нарушены права дольщиков, - заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Проблемы в очень сложном клубке финансово-экономических отношений, которые возникли между компанией- застройщиком, подрядными и кредитной организацией.

«Лидер», действительно, отвалился, официально один из учредителей сказал, что он не готов покупать это юридическое лицо за 25 миллионов рублей. Он считает, и я абсолютно с этим согласен, что бенефициар не заслуживает такого вознаграждения, такого золотого парашюта. Вот такая принципиальная позиция лидера была.

Сегодня есть два варианта развития событий.

Первый – это продолжить поиск инвестора, а второй – запустить процедуру банкротства застройщика. Во втором случае сроки окончания строительства закономерно улетят в неизвестную даль.

Поиск инвестора идет. Сейчас есть четыре потенциальных организации, с которыми проходят переговоры. Три из них из Калужской области, один – из другого региона. Однако, ни один из них не принял решение купить объект и достроить ЖК «Калейдоскоп».

Инвесторы, как любые коммерческие структуры, в первую очередь просчитывают риски и возможную прибыль. И здесь, судя по всему, много вопросов.

Кстати, городские власти готовы максимально упростить все необходимые разрешительные процедуры тому, кто возьмется разрешить проблему «Калейдоскопа».

- Город со своей стороны был готов пожертвовать и земельным участком, площадью 12 гектаров, и плюс дать еще один участок в 50 соток, и оказать всяческое содействие, - уточнил в понедельник Дмитрий Денисов. - Мы бы с удовольствием сопроводили нового застройщика, нового учредителя-застройщика по всей процедуре, связанной с получением исходно- разрешительной документации. Все было бы, как говорится, мгновенно и по первому запросу.

Уехал, не поймали…

Задавали дольщики вопросы и относительно сбежавшего за границу руководителя «КалугаЭлитДевелопмент».

- Полтора года дом стоит без стройки, и, получается, что никто не в курсе, - возмущалась обманутая дольщица. - Грубо говоря, Панков был всем должен, и никто, кроме нас, дольщиков, не поднимал этот вопрос. Причем, когда мы поднимали, нам все отвечали, сроки строительства не нарушены, не надо паники.

Вопрос, почему правоохранительные органы своевременно не вмешались в ситуацию повис в накаленном воздухе встречи. Ответа на него люди не получили.

В конце мая – начале июня СК региона возбудил уже второе уголовное дело против Панкова, обвиняя его в мошенничестве. В офисе компании были произведены обыски и выемка документов.

Впрочем, это уже эмоциональная сторона той встречи. Сиди бы Панков в СИЗО или отдыхай где-нибудь на пляже, ситуацию со строительством это не меняет. Реально же пока есть миллиардные долги и неизвестность впереди.

Кстати, на той встрече присутствовал заместитель руководителя регионального СК Константин Василевич. По итогам разговора с обманутыми дольщиками он поручил своим сотрудникам в тесном взаимодействии с органами власти и подрядными организациями принять все возможные меры по восстановлению нарушенных прав граждан и продолжению строительства многоквартирного жилого дома.

Участники беседы в среду, 2 июня, договорились, что по итогам выполнения определенных мероприятий, ориентировочно в августе, состоится новая встреча с дольщиками.