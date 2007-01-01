Мужчины в декрете, Жириновский и советские традиции: какие проекты представили фотографы на фестивале в Калуге

В наш город приехало около 300 фотохудожников со всей страны.

Фото автора.

Всероссийский фестиваль и конкурс «Молодая фотография 2025» ежегодно проходит в нашем городе.

Открылся он вчера, 3 июля, в ИКЦ.

Гостей в Калугу приехало много. На фестиваль зарегистрировалось 300 фотографов из разных городов. Но организаторы говорят, что участников больше, так как не все проходят онлайн регистрацию.

Фестиваль будет работать 4 дня. Каждый день – большая программа: мастер-классы, творческие встречи и лекции. Фотографы ходят на портфолио-ревю и общаются.

В день открытия фестиваля стартовал блиц-конкурс «Калуга -город героев». В течение суток фотографы снимали свои проекты, победителя определит открытое голосование жюри.

- В этом году авторы могли прислать два проекта на абсолютно свободную тему. Жюри отсматривало работы и выбирало победителей, - говорит председатель регионального отделения Союза фотохудожников России Юлия Бегма.

– Фестиваль вдохновляет, у нас есть стрит-конкурс, лекции, мастер-классы. Например, Александр Завьялов проведет мастер-класс по созданию масок с портретов участников.

Также обсудим коммерческую сторону фотографии: как продвигать и продавать свои работы.

В этом году на конкурс поступило порядка 800 заявок со всей страны.

Жюри выбрало работы 71 автора, они вошли в итоговую выставку, которую разместили в Инновационном культурном центре.

Среди участников - фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Нижнего Новгорода, Иркутска, Новосибирска, Воронежа, Тулы, Йошкар-Олы Нефтеюганска, Липецка, Екатеринбурга, Канска, Воркуты, Мценска, Ростова -на - Дону, Калуги, Темиртау и других городов.

Очень личное

Финалисты конкурса часто погружаются в тайны человеческой психики, исследуя эмоции и воспоминания.

Екатерина Кириллова из Санкт-петербурга прислала на конкурс проект об одиночестве «Пустота».

Дарья Фетисова из Тулы в своей работе «Свет внутри» раскрыла тему страха перед ответственность, желания спрятаться ото всех и вновь обрести чувство собственно значимости.

- Проблемы со здоровьем, предательство близких, бешеный ритм жизни сломили меня. – признается Дарья. – есть, спать, двигаться – всё стало невыносимым. И в один момент я иссякла.

Поднять себя сложно. Поэтому позволила быть слабой и безответственной. Но пройдя через испытания, я почувствовала, что в моем сердце снова горит свет.

Дарья Лунева из Тулы представила проект «Психея», посвящённый внутреннему миру.

- Я часто слышу, что что внешне кажусь безэмоциональной, но это не так, - оправдывается Дарья. – Внутри меня тревожат невидимые штормы эмоций, реакций, переживаний.

Творчество – язык, которым я разговариваю с миром более полно, чем словами. Пропускаю через себя мир и каждой клеткой ощущаю его, визуализирую этот вселенский вихрь чувств, что клокочут внутри.

Москвичка Анастасия Куракина сняла серию «Один среди себе подобных», вдохновившись личным опытом.

- Холодное лето, июля 2023 года. Москва. период выхода из депрессивного состояния, случившегося со мной из-за предательства близкого человека.

Чтобы отвлечься, решаю уехать отдохнуть в Петербург, где случайно падаю с электросамоката, ломаю челюсть и получаю сильное сотрясение. Т

от период многое изменил в моей сознании, творчестве, мыслях. Это было спокойствие, отдых от социума.

Месяц наедине с собой, и я поняла: в одиночестве нет ничего плохого. Человек способен сам выбраться из тяжелого состояния, проанализировав все беспорядочные мысли.

Жизнь человека, хочет он того или нет, происходит в обществе, но существует и другой мир, созданный только человеком для себя – мир человеческого сознания.

В этой серии работ я показываю свой мир, используя облик незнакомого человека, его личность не важна для меня. Это человек, который бродит по раскопкам реалий в поисках своего пути.

Софья Наумова из Москвы описывает путешествие пятерых человек к мистической колокольне счастья.

Ставят эксперименты

Екатерина Путря из Санкт-Петербурга занимается увлекательными художественными опытами.

В своей серии автопортретов она примеряет на себя различные стили, словно маски — от образов из детских книжных иллюстраций до наивного искусства в духе Михаила Ларионова.

Её вдохновляют народные орнаменты, традиционный лубок и живопись авангардистов начала XX века, таких как участники объединения «Бубновый валет».

- С помощью цифрового коллажа и фотомонтажа я погружаю себя в живописные пространства, - объясняет фотограф. - А синий цвет (любимый цвет Марка Шагала) олицетворяет умиротворение и вдохновение.

Московский автор Григорий Стекачев представил нестандартный проект под названием «Полароид».

- Весной 2023 года я увлекался фотографией на полароид, отчасти из-за того, что цифровая фотография в наше время не является чем-то уникальным, сейчас все снимают на смартфон, - говорит Григорий.

- Из-за развития интернет-медиа фотографии превращаются в информационный шум. Сложно найти что-то необычное, эксклюзивное.

Моментальная фотография, по моему мнению, ценна именно своим несовершенством. Во времена, когда мир стремиться к идеальности, начинаешь ценить несовершенства, они доказывают реальность вещей.

Мой проект является экспериментом по созданию глитч-эффекта (искажений) без применения фотошопа, где за основу взята техника сканограммы.

Снимают жизнь

На фестивале представлено множество репортажных снимков, запечатлевших борьбу с последствиями катастрофы в Чернобыле, спасение птиц от разлившегося мазута, повседневность северных городов, путешествия на Ольхон и личные семейные истории.

Анна Титова (Москва) «Запах вечности»

Елизавета Устьянцева (Новосибирск) «Моя бабушка»

Жанна Фашаян «Суоярви: -40 градусов тишины»

Москвич Андрис Матвеев вспоминает Жириновского и показывает его «глазами личного фотографа».

Софья Хапина из Воркуты в своей серии «Человек и Сактывкар» исследует жизнь города, и рассказывает о том, как пространство подчиняет себе людей.

Среди ярких работ – проект Марии Семёновой «Между жизнью и смертью», посвящённый хирургу ожогового отделения в донецкой больнице Игорю Власенко, а также серия Жанны Фашаян из Химок о больничном клоуне Кнопке (Анна Назарук), который приносит радость тяжелобольным пациентам.

Медицинскую тему также развивает калужанка Елизавета Чернявская в своём проекте «Бригада №3» – документальном рассказе о буднях реанимационной бригады скорой помощи.

О мужчинах и женщинах

Тема семьи, а также роли мужчины и женщины в ней, вдохновляет многих фотографов. Анжела Антоновская из Кирова представила проект под названием «Новые отцы».

- За последние сто лет супруги получили равные права и обязанности — по крайней мере, на законодательном уровне, — поясняет Анжела.

— Однако на практике это не всегда работает. При разводе ребенок чаще остается с матерью, а отпуск по уходу за малышом в нашей стране традиционно берут женщины.

Если же в декрет уходит мужчина, это нередко вызывает осуждение, считается «не мужской обязанностью».

Сегодня роль отца изменилась. Герои проекта Анжелы — это современные, вовлеченные родители.

Они не просто обеспечивают семью, но и принимают активное участие в повседневной жизни детей: устанавливают с ними эмоциональную связь, меняют подгузники, кормят, купают и убаюкивают малышей.

Эти перемены в отцовской роли отражают эволюцию общества, где равноправие и совместное воспитание детей приобретают все большую значимость.

Отец больше не рассматривается как добытчик, он - полноценный участник семейной жизни.

Из советских времен

Молодые фотографы по-новому переосмысливают советскую и постсоветскую эпоху.

Проект «Сквозь пыль» Анжелы Антоновской — посвящён повседневности и традициям постсоветского пространства.

Фотограф снимает людей на фоне ковров, обыгрывая праздничные ритуалы: Масленицу, Пасху, Новый год.

В её работах ковёр становится не просто деталью интерьера, а символом сложной, многослойной реальности.

Автор размышляет о том, как культурное наследие продолжает влиять на современную жизнь.

В воскресенье фестиваль будет работать последний день. Но увидеть конкурсные работы в ИЦК можно до 28 июля. 0+