Мужчины в декрете, Жириновский и советские традиции: какие проекты представили фотографы на фестивале в Калуге
Всероссийский фестиваль и конкурс «Молодая фотография 2025» ежегодно проходит в нашем городе.
Открылся он вчера, 3 июля, в ИКЦ.
Гостей в Калугу приехало много. На фестиваль зарегистрировалось 300 фотографов из разных городов. Но организаторы говорят, что участников больше, так как не все проходят онлайн регистрацию.
Фестиваль будет работать 4 дня. Каждый день – большая программа: мастер-классы, творческие встречи и лекции. Фотографы ходят на портфолио-ревю и общаются.
В день открытия фестиваля стартовал блиц-конкурс «Калуга -город героев». В течение суток фотографы снимали свои проекты, победителя определит открытое голосование жюри.
- В этом году авторы могли прислать два проекта на абсолютно свободную тему. Жюри отсматривало работы и выбирало победителей, - говорит председатель регионального отделения Союза фотохудожников России Юлия Бегма.
– Фестиваль вдохновляет, у нас есть стрит-конкурс, лекции, мастер-классы. Например, Александр Завьялов проведет мастер-класс по созданию масок с портретов участников.
Также обсудим коммерческую сторону фотографии: как продвигать и продавать свои работы.
В этом году на конкурс поступило порядка 800 заявок со всей страны.
Жюри выбрало работы 71 автора, они вошли в итоговую выставку, которую разместили в Инновационном культурном центре.
Среди участников - фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Нижнего Новгорода, Иркутска, Новосибирска, Воронежа, Тулы, Йошкар-Олы Нефтеюганска, Липецка, Екатеринбурга, Канска, Воркуты, Мценска, Ростова -на - Дону, Калуги, Темиртау и других городов.
Очень личное
Финалисты конкурса часто погружаются в тайны человеческой психики, исследуя эмоции и воспоминания.
Екатерина Кириллова из Санкт-петербурга прислала на конкурс проект об одиночестве «Пустота».
Дарья Фетисова из Тулы в своей работе «Свет внутри» раскрыла тему страха перед ответственность, желания спрятаться ото всех и вновь обрести чувство собственно значимости.
- Проблемы со здоровьем, предательство близких, бешеный ритм жизни сломили меня. – признается Дарья. – есть, спать, двигаться – всё стало невыносимым. И в один момент я иссякла.
Поднять себя сложно. Поэтому позволила быть слабой и безответственной. Но пройдя через испытания, я почувствовала, что в моем сердце снова горит свет.
Дарья Лунева из Тулы представила проект «Психея», посвящённый внутреннему миру.
- Я часто слышу, что что внешне кажусь безэмоциональной, но это не так, - оправдывается Дарья. – Внутри меня тревожат невидимые штормы эмоций, реакций, переживаний.
Творчество – язык, которым я разговариваю с миром более полно, чем словами. Пропускаю через себя мир и каждой клеткой ощущаю его, визуализирую этот вселенский вихрь чувств, что клокочут внутри.
Москвичка Анастасия Куракина сняла серию «Один среди себе подобных», вдохновившись личным опытом.
- Холодное лето, июля 2023 года. Москва. период выхода из депрессивного состояния, случившегося со мной из-за предательства близкого человека.
Чтобы отвлечься, решаю уехать отдохнуть в Петербург, где случайно падаю с электросамоката, ломаю челюсть и получаю сильное сотрясение. Т
от период многое изменил в моей сознании, творчестве, мыслях. Это было спокойствие, отдых от социума.
Месяц наедине с собой, и я поняла: в одиночестве нет ничего плохого. Человек способен сам выбраться из тяжелого состояния, проанализировав все беспорядочные мысли.
Жизнь человека, хочет он того или нет, происходит в обществе, но существует и другой мир, созданный только человеком для себя – мир человеческого сознания.
В этой серии работ я показываю свой мир, используя облик незнакомого человека, его личность не важна для меня. Это человек, который бродит по раскопкам реалий в поисках своего пути.
Софья Наумова из Москвы описывает путешествие пятерых человек к мистической колокольне счастья.
Ставят эксперименты
Екатерина Путря из Санкт-Петербурга занимается увлекательными художественными опытами.
В своей серии автопортретов она примеряет на себя различные стили, словно маски — от образов из детских книжных иллюстраций до наивного искусства в духе Михаила Ларионова.
Её вдохновляют народные орнаменты, традиционный лубок и живопись авангардистов начала XX века, таких как участники объединения «Бубновый валет».
- С помощью цифрового коллажа и фотомонтажа я погружаю себя в живописные пространства, - объясняет фотограф. - А синий цвет (любимый цвет Марка Шагала) олицетворяет умиротворение и вдохновение.
Московский автор Григорий Стекачев представил нестандартный проект под названием «Полароид».
- Весной 2023 года я увлекался фотографией на полароид, отчасти из-за того, что цифровая фотография в наше время не является чем-то уникальным, сейчас все снимают на смартфон, - говорит Григорий.
- Из-за развития интернет-медиа фотографии превращаются в информационный шум. Сложно найти что-то необычное, эксклюзивное.
Моментальная фотография, по моему мнению, ценна именно своим несовершенством. Во времена, когда мир стремиться к идеальности, начинаешь ценить несовершенства, они доказывают реальность вещей.
Мой проект является экспериментом по созданию глитч-эффекта (искажений) без применения фотошопа, где за основу взята техника сканограммы.
Снимают жизнь
На фестивале представлено множество репортажных снимков, запечатлевших борьбу с последствиями катастрофы в Чернобыле, спасение птиц от разлившегося мазута, повседневность северных городов, путешествия на Ольхон и личные семейные истории.
Москвич Андрис Матвеев вспоминает Жириновского и показывает его «глазами личного фотографа».
Софья Хапина из Воркуты в своей серии «Человек и Сактывкар» исследует жизнь города, и рассказывает о том, как пространство подчиняет себе людей.
Среди ярких работ – проект Марии Семёновой «Между жизнью и смертью», посвящённый хирургу ожогового отделения в донецкой больнице Игорю Власенко, а также серия Жанны Фашаян из Химок о больничном клоуне Кнопке (Анна Назарук), который приносит радость тяжелобольным пациентам.
Медицинскую тему также развивает калужанка Елизавета Чернявская в своём проекте «Бригада №3» – документальном рассказе о буднях реанимационной бригады скорой помощи.
О мужчинах и женщинах
Тема семьи, а также роли мужчины и женщины в ней, вдохновляет многих фотографов. Анжела Антоновская из Кирова представила проект под названием «Новые отцы».
- За последние сто лет супруги получили равные права и обязанности — по крайней мере, на законодательном уровне, — поясняет Анжела.
— Однако на практике это не всегда работает. При разводе ребенок чаще остается с матерью, а отпуск по уходу за малышом в нашей стране традиционно берут женщины.
Если же в декрет уходит мужчина, это нередко вызывает осуждение, считается «не мужской обязанностью».
Сегодня роль отца изменилась. Герои проекта Анжелы — это современные, вовлеченные родители.
Они не просто обеспечивают семью, но и принимают активное участие в повседневной жизни детей: устанавливают с ними эмоциональную связь, меняют подгузники, кормят, купают и убаюкивают малышей.
Эти перемены в отцовской роли отражают эволюцию общества, где равноправие и совместное воспитание детей приобретают все большую значимость.
Отец больше не рассматривается как добытчик, он - полноценный участник семейной жизни.
Из советских времен
Молодые фотографы по-новому переосмысливают советскую и постсоветскую эпоху.
Проект «Сквозь пыль» Анжелы Антоновской — посвящён повседневности и традициям постсоветского пространства.
Фотограф снимает людей на фоне ковров, обыгрывая праздничные ритуалы: Масленицу, Пасху, Новый год.
В её работах ковёр становится не просто деталью интерьера, а символом сложной, многослойной реальности.
Автор размышляет о том, как культурное наследие продолжает влиять на современную жизнь.
В воскресенье фестиваль будет работать последний день. Но увидеть конкурсные работы в ИЦК можно до 28 июля. 0+