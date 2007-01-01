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Машины страдают, пешеходы тонут: реалии Заокской улицы в Калуге

Дарья Джуманова
04.07, 12:03
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В пятницу, 4 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Обратите внимание на состояние улицы Заокской. После дождей по ней сложно пройти с коляской, а в сухую погоду даже таксисты отказываются ехать по этим колдобинам, - написала Ольга.

В горуправе признают проблему, но помочь не могут.

-  Тут необходимо строительство дороги, которое, к сожалению, пока не планируется, - сообщили в ведомстве.

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