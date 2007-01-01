После Победы: в Европе находят награбленное нацистами, а в Калужской области пускают автобусы

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло 23-29 июня, а сегодня – о событиях 30 июня – 6 июля. Все публикации проекта смотрите здесь.

И снова нацистские клады

Лондонское радио сообщает, что части 7-й американской армии обнаружили близ Зальцбурга (Австрия) награбленное Риббентропом золото в слитках, а также в американских и английских монета на сумму в 7 млн. фунтов стерлингов.

Уточняется, что золото хранилось в имении Риббентропа близ Зальцбурга, а затем при приближении американских войск было зарыто в землю.

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Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что принято решение правительства Панамы о разрыве дипломатических отношений с фашистской Испанией.

Укрепляя дружбу и согласие

Как сообщает агентство Франс Пресс, супруга генерала де Голля устроила в Париже чай в честь делегации советских женщин. На приеме присутствовали супруга французского посла в Москве госпожа Катру и товарищ Богомолова.

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Делегация советской молодежи, находившаяся в Финляндии 12 дней, посетила города Хельсинки, Тампере, Турку, Лахти, Котка, Оулу и Кеми.

На собраниях и встречах с членами советской делегации финская демократическая молодежь подчеркивала необходимость установления самых дружеских отношений и прочных связей с советской молодежью и свою готовность вести неустанную борьбу за демократическую Финляндию.

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В Братиславе состоялась конференция коммунистической и социал-демократической партии Словакии. На конференции обсуждались актуальные вопросы, связанные с возрождением страны. Партии достигли полного соглашения по всем вопросам.

Закарпатье – русская земля

Газеты «Нью-Йорк таймс» и «Нью-Йорк геральд трибюн» поместили на первой странице сообщения о заключении советско-чехословацкого договора о Закарпатской Украине.

Как сообщил лондонский корреспондент агентства Ассошиэйтед пресс, официальные представители Чехословацкой республики в Лондоне подчеркнули отсутствие какого бы то ни было спора между Советским Союзом и Чехословакией в этом вопросе. Они также отметили, что подавляющее большинство населения Закарпатской Украины требовало присоединения к России еще до первой мировой войны.

Лондонский корреспондент агентства Юнайтед пресс пишет, что территория, которая включается в состав УССР, по существу является украинской территорией. Корреспондент приводит заявление тов. Молотова об узах, связывающих народы Закарпатской Украины и Украины.

Террор греческих монархистов

Агентство Танюг сообщает, что в Битоль (Югославия) прибывают многочисленные группы беженцев из греческой Македонии. Население бежит от террора греческих монархистов, бросая свои дома и имущество на произвол судьбы.

Только в одном Костурском районе греческой Македонии полностью или частично разграблено 91 село, из которых в район Битоля перебежало около тысячи человек.

Беженцы рассказывают, что издевательства греческих монархистов и фашистов над македонским населением можно сравнить лишь с ужасами средневековой инквизиции.

По всей Македонии производятся сбор добровольных пожертвований деньгами и продуктами в пользу беженцев из греческой Македонии.

Из города Струмица сообщают, что там беженцы размещаются в специально подготовленных бараках, откуда они затем распределяются по югославским селам и городам.

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По сообщению газеты «Нью-Йорк таймс» военная клика, состоящая из монархистов-террористов и богатых торговцев и промышленников, готовится к свержению регентства и к возвращению в Грецию короля.

Заговорщики располагают оружием, полученным со складов национальной гвардии.

Осудить пособников нацистов

Как передает агентство Рейтер, генеральный совет Международной ассоциации университетских лекторов и профессоров Объединенных наций принял резолюцию, в которой требует сурового осуждения немецких профессоров и ученых, которые до и в период войны поддерживали нацистский режим, распространяли ложные биологические теории и несут таким образом ответственность за расовые преследования.

Резолюция обвиняет всех тех, кто содействовал профанации науки в целях подготовки к тотальной войне, кто участвовал в разрушении университетских библиотек, лабораторий и музеев в оккупированных странах.

Особенно это касается тех, кто использовал современные достижения науки для того, чтобы проводить над политическими заключенными и гражданским населением опыты, которые приводили к инвалидности или смерти.

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В городе Хельсинки состоялся митинг левых организаций шведского населения Финляндии.

На митинге выступил ряд ораторов, призывавших правительство и сейм ускорить разрешение вопроса о виновниках войны и чистке общественных учреждений от антидемократических, шовинистических элементов и лиц, ответственных за политику войны.

Принята единодушно резолюция для вручения правительству и депутатам сейма. Шведская народная партия отказалась принять участие в этом митинге.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 30 июня – 6 июля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…воспитывают юных мастеров.

В артели «Красный кустарь» Боровского района сапожному, шорному делу и другим ремеслам обучаются 90 учеников-подростков.

Бюро райкома ВКП(б) заслушало доклад секретаря парторганизации артели т. Галудецкой о том, как партийная организация проводит воспитание учеников. Отмечено много недостатков.

Бюро наметило практические мероприятия для коренного улучшения работы по воспитанию учеников артели.

…возобновляют автобусные маршруты.

Гитлеровцы уничтожили весь автобусный парк в Боровске. Автобусное движение между Боровском и станцией Балабаново было прекращено.

Коллектив Боровской автотранспортной конторы много поработал над тем, чтобы возобновить автобусное движение. Сейчас между Боровском и станцией Балабаново регулярно два раза в день ходят автобусы.

…запасают силос.

В Тарусском районе закладка силоса продолжается в любую погоду. Кузьмищенский, Ленинский, Крестовский, Татьянинский сельсоветы выполнили план силосования кормов.

Сельхозартели «Пятилетка в 4 года», имени 17-й партконференции, «Борец» и другие закладывают силос сверх задания. В районе заложено 3200 тонн силосной массы. Осталось засилосовать еще 800 тонн. Это будет проделано в ближайшие дни.

А вот в Перемышльском районе дела идут хуже - выполнено немногим больше пятой части задания. Ответственные лица сетуют на дождь, а между тем силосуемая масса и должна иметь достаточную влажность — не ниже 65 процентов и не выше 87 процентов.

…отстраивают школу.

Средняя школа в Детчино была разрушена немцами. По решению Детчинского райисполкома начато строительство новой школы. В работах активно участвуют школьники. Ученики младших классов заготавливают кирпич, выбирая его из разрушенных зданий школы и Дома Советов. Старшеклассники заняты на земляных работах.

…организуют воскресники.

На спичечной фабрике «Гигант» им. Ворошилова началась подготовка к воскреснику по благоустройству города.

Вопрос о воскреснике обсужден на партбюро. Коллектив предприятия будет работать на разборке, жилого дома по улице Салтыкова-Щедрина.

8 июля — на фабрике общий выходной день. Это дает возможность принять участие в воскреснике не менее 250-300 рабочих и служащих предприятия.