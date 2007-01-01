На крестинах в Калужской губернии отца ребенка заставляли есть соленую кашу

Как раньше рожали в деревнях, какие были традиции.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня расскажем, как рожали в деревнях и как проходили крестины.

В конце ХIХ – начале ХХ веков в Мещовском уезде работали сотрудники этнографического бюро князя Тенишева, они записывали свои наблюдения и рассказы крестьян. Про рождение детей и крестины остались такие записи:

«Уход за беременной состоит в том, что её два раза на неделю в последний месяц «на сносях» сажают в печку и парят веником «от живота», то есть, чтобы не болел живот. Е

сли успеют, заметят, то к родильнице призывают бабку-повитуху (деревенская вдова, практик-самоучка).

Но родить деревенские женщины стараются так, чтобы никто не заметил родов.

И даже стараются скрывать время: чем больше человек знают о родах, тем они трудней, да притом беременную легко могли «испортить» злые люди или даже просто сглазить.

Многие выходят во двор даже зимой, в мшанник, то есть в теплый хлев, и там родят.

Летом часто случается рожать бабам в поле во время работы….

При трудных родах, которые довольно редки, стали обращаться к акушерке. Но надо такими посмеиваются, особенно старухи».

Кум платит за куму

«После родов ребенка стараются побыстрей окрестить, так как если он умрет некрещенным, то душа его пойдет в ад. И грех за это будет не только родителям, но и всем родственникам, допустившим это…

Младенца везут или несут крестить кум, кума и бабка повитуха.

За крестьбины платить отец новорожденного. Если же кум богатый, платит он. Кум обязан купить крест, пояс и связку баранок родильнице (или дать денег, смотря по достатку).

И куме серебром 20 копеек или сколько может. Эти 20 копеек идут на молебен.

Кума дает родильнице полотенце - «поручи», крестнику – рубашку, попу – «ризку» (полотенце или платок).

На сороковой день родильница дарит куму полотенце или же чайный стакан. А кум одаривает платком или деньгами. В тот же день кума подпоясывает крестника, и шьет к этому времени шапочку.

В день крещения - «кстины» - кума дарит куму полотенце, а тот ей полтину. Обедают по-праздничному, но в конце обеда всегда подается каша.

Кашу закрывают полотенцем и первым её «выкупает» кум: кладет стряпухе гривенник или больше. Кум обязан положить и за куму. Остальные присутствующие – всякий за себя.

В это же время бабка-повитуха (она же берет на себя и стряпню, чтобы заработать побольше) кладет в ложку слой каши и густо-густо (такой же слой) соли. И ещё каши и соли, пока ложка не наполняется.

Всё это преподносится отцу новорожденного со словами: «Покушай-ка, батюшка, как солоно родить деток». Отец обязан проглотить всю эту смесь.

Если родной отец отсутствует, эту операцию проделывают над кумом, только ему меньше подмешивают соли и в меньшей дозе дают каши.

После этого ложку кладут на высокое место, по большей части на брус, чтобы ребенок выше рос».

На крестьбины собирают родственников, соседок и соседей-друзей, с которыми водят хлеб-соль.

Соседки являются «навещать родиху» с подарками: баранки, ситное (хлеб, испеченный из просеянной через сито муки), яблоки, мед, лепёшки, пироги и т.п.

Если соседка-приятельница не придёт, её будут укорять этим.

Богатый хозяин берёт на крестьбины четверть водки (чуть больше 3 литров), а то и больше, бедный же – бутылку…

Волосы младенца, остриженные священником, собирают на коток из восковой свечи и клубочек этот пускают в купель на воду, смотрят: если потонет- умрёт новокрещённый, будет плавать – останется жить.

Купельную воду льют под святой угол, где стоят иконы, но с улицы».

Происки злых духов

«Встает родильница через три- четыре дня и идёт на работу, в свободное же время полежит с недельку. Я знаю некоторых баб, которые на следующий день после родов встают и топят печи, потому что больше топить некому.

Нежиться после родов не дают. Слабых же осмеивают.

Колыбель (люлька) делается из липовой коры или тонкой древесины осинового дерева. …

Стелется солома или сено, закрывается пелёнкой, кладётся маленькая подушка. Верх колыбели закрывается пологом из старого сарафана. На люльке вырезают одни или два креста.

Прежде чем класть ребенка, люльку окутывают ладаном, чтобы младенец спал спокойно. Качать порожнюю люльку нельзя: ребенок не будет спать.

Детское место (послед) зарывают под печь, сорочку тоже зарывают, но в некоторых деревнях берегут. Рождённый в сорочке – счастлив будет.

Младенца зовут «ангельской душечкой». Если его долго не крестить, то может случиться, что его похитят злые духи. А на его место положат калчужку (обгорелую палку).

Если родильница нечаянно замнёт ребенка в беспамятстве, это считается действием злых духов.

Если ребенок кричит, его носят под куриную насесть. Это делает знахарка, она же там и причитает что-то».