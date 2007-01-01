Калужские ветераны СВО укрепляют кадровый потенциал региона

Мы начинаем рассказ об бойцах СВО, которые стали участниками программы «Герои Земли Калужской»

Проект продолжает и развивает идею аналогичной федеральной программы «Время героев». Его суть – поместить участника в деловую среду, прикрепить опытного наставника и дать необходимый опыт, знания и умения, которые позволят успешно реализовать себя на любом направлении, где требуется эффективный и решительный руководитель.

Требований к кандидатам всего два – быть гражданином России и участником СВО. Эти люди на передовой продемонстрировали свои морально-волевые качества, честность, а главное – искреннюю любовь к своей земле и своему народу.

- Им присущи уникальные умения, приобретенные в сложных и экстремальных условиях, говорит член экспертного совета проекта, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Евгения Щуревич. - На мой взгляд навыки и личные качества участников специальной военной операции были бы очень востребованы в секторе безопасности и охраны, в правоохранительных органах и аварийно-спасательных службах. При этом многие успешно смогут реализовать себя и на должностях в органах власти, где ценятся ответственность, исполнительность и патриотизм.

Сегодня мы начинаем цикл публикаций, где будем знакомить вас с участниками проекта – героями, прошедшими через огонь войны и успешно применившими свои качества в мирной жизни.

Первый из них – 31-летний калужанин Павел Переборщиков.

От школьного класса до фронта

Павел Переборщиков родился и вырос в Кондрово. С детства увлекался спортом, а свою активную гражданскую позицию подтвердил работой в районном молодежном парламенте.

Его мама и многие родственники пошли по педагогической стезе, поэтому вопрос о выборе профессии решился просто - Павел поступил на исторический факультет КГУ им. К.Э. Циолковского.

Уже на четвертом курсе начал работать в кондровской школе №1 – той самой, которую закончил сам. До обеда вел уроки, а потом ехал в Калугу на занятия.

Закончив магистратуру, взял в школе отпуск за свой счет и… ушел служить в армию. Пошел добровольно, без повестки. Просто потому, что должен.

Самостоятельно собрал все справки и принес военкому. Так на целый год учитель истории стал бойцом морской пехоты на Северном флоте.

Армия научила многому и по-своему воспитала. Вернувшись в родную школу, Павел решил что с багажом военного опыта готов создать и возглавить отряд юноармейцев. Отряд получил имя бывшего директора школы, ветерана Великой Отечественной Алексея Андреевича Поленкова.

Дети сполна оценили, что учить их будет настоящий морпех. Начались занятия – общефизическая и строевая подготовка, медицина, стрельба, основы саперного дела, организация радиосвязи… Делая упор на практические навыки, Павел не забывал и о главной задаче – воспитать достойных людей, привить им любовь к Родине и чувство ответственности за нее.

И когда в школе появилась необходимость выбрать человека на должность советника директора по воспитательной работе, он закономерно оказался лучшим кандидатом.

А потом Президент объявил о начале СВО.

Мужское решение

- С 2014 года я следил за событиями на Украине, - говорит Павел. – И с первых дней СВО возникло понимание, что мимо меня это не пройдет. На меня смотрели дети, я учил их быть патриотами и защитниками. Я чувствовал, что просто обязан показать все это своим примером.

Решение снова стать солдатом было твердым. Постепенно и осторожно Павел подготовил к нему родных.

После пристального изучения вариантов Павел выбрал местом службы добровольческую бригаду «Ветераны», известную и авторитетную, костяк которой составляли еще ополченцы первой волны.

В назначенный день прибыл на сборочный пункт, откуда его и других добровольцев отвезли «за ленточку», на территорию ДНР.

В учебном лагере провел всего несколько дней – инструктор быстро оценил физическую подготовку и боевые навыки бывшего морпеха. Единственное, что показалось Павлу нелишним – поучаствовать в тактических занятиях, вспомнить тяжесть бронежилета и чувство боевого оружия в руках.

Настало время настоящей боевой работы.

Солдатская смекалка – на вес золота

Еще на этапе учебного лагеря Павел познакомился с бойцами инженерно-саперного подразделения бригады, где ему и предложили служить.

Задачи на военных инженеров возлагаются самые разные – от разминирования маршрутов до конструирования боеприпасов для дронов. Боевые действия принимал в районе Бахмута, одной из важнейших и горячих стратегических направлений.

Пришлось очень многому учиться. Военные заводы еще не создали массовое производство специализированных боеприпасов для БПЛА разных видов, ежедневно необходимое боевое оснащение до сих пор делается на передовой в кустарных условиях. При этом нужно постоянно что-то изобретать и решать нестандартные задачи.

Особенно это касается боевых дронов и их снаряжения – боеприпасов для различных задач, от борьбы с пехотой до уничтожения танков и позиций противника.

Военные тропы

На войне как на войне

Работать на минировании и разминировании приходилось очень быстро и слаженно, пользуясь передышками, когда в небе нет вражеских «птичек». Ночная темнота перестала быть укрытием – враг отлично обеспечен тепловизорами. Минометный огонь по наводке беспилотника способен в считанные минуты выбить целое подразделение.

Однажды перед штурмовиками поставили задачу вытащить погибшего товарища. Место было заминировано, поэтому для эвакуации были направлены сапёры среди которых был и Павел.

На боевом выходе их засек дрон-сбросник. Бойцы успели спрятаться в дренажной трубе, но оператору дрона удалось закинуть туда увесистый фугас. Силой взрыва наших ребят практически «выдуло» из укрытия.

Чудом никто не погиб, однако из-за контузии Павел почти месяц работал, ничего не слыша на одно ухо.

Удар с неба

- Готовился очередной штурм, и нас отправили расчищать проход для бойцов, - вспоминает Павел. – Я убирал с тропы мины, пришло время меняться с напарником, и тут в небе шум беспилотника. Пополз обратно на позицию, оставалось немного и решил ускориться встав. Сработал сброс, а вместе с ним, очевидно, и одна из отложенных мин. Меня отбросило вперед…

Сильной боли не было, но Павел сразу понял, что получил серьезное ранение. Не пытаясь встать, на четвереньках пополз к своим – до них была пара десятков метров.

Там увидел, что правая стопа отсутствует. Напарник быстро наложил жгут, вкололи обезболивающее. Потом сам заменил жгут на турникет, а чтобы защитить обнажившуюся кровоточащую плоть, надел на ногу полиэтиленовый мешок, ребята помогли закрепить его скотчем.

Боевые друзья действовали слаженно - погрузили на носилки и обеспечили эвакуацию. Уже через час ранение обрабатывал военврач. В боевых условиях это рекордная скорость, и она - результат хорошей выучки и высококлассной работы бойцов бригады.

Жизнь до и после

Потом был Санкт-Петербург, военно-медицинская академия, операции и размышления о том, как вернуться к прежнему активному образу жизни, лишившись конечности.

Никакой паники или уныния Павел себе не позволял, а просто целенаправленно готовился встать на ноги – в прямом смысле.

Наконец наступил день, когда, опираясь о трость, он снова смог войти в класс, посмотреть в восторженные глаза учеников и сказать – здравствуйте, начинаем урок.

И, конечно, провести первое после войны занятие для своего детища – отряда юноармейцев.

Жизнь вернулась в привычное русло – уроки, собрания, тренировки, семья... Освоившись с протезом, Павел восстановил физическую активность, и теперь наравне со своими ребятами участвует в походах, экскурсиях и зарницах.

И даже играет в городки, которыми увлекался с юных лет.

Нужное - детям

Немалую сумму из военной страховки он отдал на нужды своего юноармейского отряда – у ребят появилась историческая военная форма для почетных караулов и другой специализированный инвентарь.

- Я не стремлюсь в высокие кабинеты, - отвечает Павел на вопрос об участии в проекте «Герои земли Калужской». – Просто хочу направить нерастраченный потенциал на пользу моего города и района.

У меня историческое, юридическое и педагогическое образование, а также курсы муниципального государственного управления. Я живу на своей земле и мне отсюда хорошо видно, где больше всего требуется приложение сил, каких нужных и позитивных преобразований ждет наш родной край. И, надеюсь, наш проект в этом поможет.