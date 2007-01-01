Золото и картины-обманки: художник Виктор Васильев представил в Калуге «Метаморфозы»
Виктор Васильев создаёт удивительные картины, которые преображаются в зависимости от освещения.
В наш город он привез проект «Метаморфозы», демонстрирующий эволюцию творчества художника - от академической школы к модерну и абстракции.
Увидеть работы можно до 2 августа.
Спецэффекты
В творчестве Виктор Васильев добивается поразительных эффектов. Его картины завораживают зрителей.
При определенном свете то, что на них выглядит неярким и спокойным при другом начинает сиять.
В музее даже экспериментировали с подсветкой, намеренно направляя лучи так, чтобы усилить блики, - обычно, наоборот, стараются этого избегать.
- Виктор Васильев - мастер интерьерной живописи, - открыл вернисаж куратор проекта Станислав БАРАНОВ.
- Он занимается росписью стен, потолков, а также монументальной и станковой живописью.
На выставке большая часть работ относится к интерьерной живописи. И художника волнует, как картина будет смотреть в интерьере.
Он работает с фактурой, переливающимися оттенками, использует золото и серебро. Каждая картина раскрывается по-разному в зависимости от угла зрения.
Например, на полотне «Индийская танцовщица» при фронтальном взгляде видно солнце за спиной героини, а если сместиться в сторону, фигура начинает буквально светиться.
Игра света и тени
На вернисаже Виктор Васильев немного рассказал о себе. Он закончил факультет реставрации Строгановского училища.
Начинал с классической живописи – копировал работы старых мастеров. Рисовал на холсте, доске, медной пластине. И в зале есть несколько работ конца 1980-х годов.
- Я учился на копиях, - объясняет Виктор Николаевич. - Как такового учителя в живописи у меня не было.
По образованию я реставратор. И когда коснулся реставрации, технологически мне было понятно, как работали старые мастера.
В эпоху Возрождения был переход от сложных технологий - к более широкому письму, когда пастозно пишут. Старые мастера использовали многослойность: наносится первый слой, потом расцвечивается.
Все шло от рисунка, затем уже дорабатывали кисточкой.
От классической живописи художник перешёл к интерьерной. Большие сверкающие картины ошеломляют зрителей, заходящих в выставочное пространство. Интересная текстура, приятные тона, блеск металла.
- Я занимался росписью потолка, и это оказало на меня влияние: классика, управление сусальным золотом, - рассказывает художник.
- Было интересно, как это работает при освещении и как это использовать в живописи. Ведь многие европейские художники обращались к живописи золотом, например иконопись в Византии, а также Густав Климт и другие мастера модерна.
В моих работах два ключевых эффекта. Первый, когда при определённом освещении виден блик блестящего металла.
А вторая смысловая нагрузка, когда на фоне тени блестящего металла выходит на первый план фигура.
На картине, которая помещена в интерьер квартиры, легко увидеть все эффекты.
Управляемая случайность
Художник использует сложные техники: наносит рельефную основу, покрывает её медью, золотом или серебром, добиваясь мерцающего эффекта.
Иногда он добавляет неожиданные материалы — например, имитирует складки ткани с помощью смятой бумаги.
А ещё создаёт картины-обманки, как работа «Воспоминание», где кажется, что фото приклеено, на само деле оно нарисовано.
- Сначала я делаю маленький эскиз, продумываю, где сделаю фактуру, положу золото, - говорит Виктор ВАСИЛЬЕВ. - А дальше - случайность, которую можно управлять.
Наносишь каждый блестящий штрих отдельно. И там, где требуется побольше цвета, например, подчеркнуть женскую фигуру, добавляешь больше золота.
Выставка получилась блестящая, солнечная, чего нам не хватает этим дождливым и холодным летом. Гости вернисажа подолгу задерживались у картин, меняя ракурсы, и называли работы Васильева настоящей магией. 0+