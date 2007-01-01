Золото и картины-обманки: художник Виктор Васильев представил в Калуге «Метаморфозы»

В музее изобразительных искусств открылась выставка интерьерной живописи.

Виктор Васильев создаёт удивительные картины, которые преображаются в зависимости от освещения.

В наш город он привез проект «Метаморфозы», демонстрирующий эволюцию творчества художника - от академической школы к модерну и абстракции.

Увидеть работы можно до 2 августа.

Спецэффекты

В творчестве Виктор Васильев добивается поразительных эффектов. Его картины завораживают зрителей.

При определенном свете то, что на них выглядит неярким и спокойным при другом начинает сиять.

В музее даже экспериментировали с подсветкой, намеренно направляя лучи так, чтобы усилить блики, - обычно, наоборот, стараются этого избегать.

- Виктор Васильев - мастер интерьерной живописи, - открыл вернисаж куратор проекта Станислав БАРАНОВ.

- Он занимается росписью стен, потолков, а также монументальной и станковой живописью.

На выставке большая часть работ относится к интерьерной живописи. И художника волнует, как картина будет смотреть в интерьере.

Он работает с фактурой, переливающимися оттенками, использует золото и серебро. Каждая картина раскрывается по-разному в зависимости от угла зрения.

Например, на полотне «Индийская танцовщица» при фронтальном взгляде видно солнце за спиной героини, а если сместиться в сторону, фигура начинает буквально светиться.

Игра света и тени

На вернисаже Виктор Васильев немного рассказал о себе. Он закончил факультет реставрации Строгановского училища.

Начинал с классической живописи – копировал работы старых мастеров. Рисовал на холсте, доске, медной пластине. И в зале есть несколько работ конца 1980-х годов.

- Я учился на копиях, - объясняет Виктор Николаевич. - Как такового учителя в живописи у меня не было.

По образованию я реставратор. И когда коснулся реставрации, технологически мне было понятно, как работали старые мастера.

В эпоху Возрождения был переход от сложных технологий - к более широкому письму, когда пастозно пишут. Старые мастера использовали многослойность: наносится первый слой, потом расцвечивается.

Все шло от рисунка, затем уже дорабатывали кисточкой.

«Святой Франциск», 1994 год. Копия с картины неизвестного художника).

От классической живописи художник перешёл к интерьерной. Большие сверкающие картины ошеломляют зрителей, заходящих в выставочное пространство. Интересная текстура, приятные тона, блеск металла.

- Я занимался росписью потолка, и это оказало на меня влияние: классика, управление сусальным золотом, - рассказывает художник.

- Было интересно, как это работает при освещении и как это использовать в живописи. Ведь многие европейские художники обращались к живописи золотом, например иконопись в Византии, а также Густав Климт и другие мастера модерна.

В моих работах два ключевых эффекта. Первый, когда при определённом освещении виден блик блестящего металла.

А вторая смысловая нагрузка, когда на фоне тени блестящего металла выходит на первый план фигура.

На картине, которая помещена в интерьер квартиры, легко увидеть все эффекты.

«Любование светом нарцисса», 2002 год.

«Острое послевкусие перца», 2022 год.

Управляемая случайность

Художник использует сложные техники: наносит рельефную основу, покрывает её медью, золотом или серебром, добиваясь мерцающего эффекта.

Иногда он добавляет неожиданные материалы — например, имитирует складки ткани с помощью смятой бумаги.

«Не тот взгляд», 2004 год. Складки ткани - это смятая бумага.

А ещё создаёт картины-обманки, как работа «Воспоминание», где кажется, что фото приклеено, на само деле оно нарисовано.

«Воспоминания», 2001 год. Картина-обманка. Фото и другие детали здесь нарисованы.

- Сначала я делаю маленький эскиз, продумываю, где сделаю фактуру, положу золото, - говорит Виктор ВАСИЛЬЕВ. - А дальше - случайность, которую можно управлять.

Наносишь каждый блестящий штрих отдельно. И там, где требуется побольше цвета, например, подчеркнуть женскую фигуру, добавляешь больше золота.

«Свидание в Париже», 2010 год.

Выставка получилась блестящая, солнечная, чего нам не хватает этим дождливым и холодным летом. Гости вернисажа подолгу задерживались у картин, меняя ракурсы, и называли работы Васильева настоящей магией. 0+