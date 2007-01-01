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Золото и картины-обманки: художник Виктор Васильев представил в Калуге «Метаморфозы»

В музее изобразительных искусств открылась выставка интерьерной живописи.
Татьяна Светлова
05.07, 19:00
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Виктор Васильев создаёт удивительные картины, которые преображаются в зависимости от освещения.

В наш город он привез проект «Метаморфозы», демонстрирующий эволюцию творчества художника - от академической школы к модерну и абстракции.

Увидеть работы можно до 2 августа.

Спецэффекты

В творчестве Виктор Васильев добивается поразительных эффектов. Его картины завораживают зрителей.

При определенном свете то, что на них выглядит неярким и спокойным при другом начинает сиять.

В музее даже экспериментировали с подсветкой, намеренно направляя лучи так, чтобы усилить блики, - обычно, наоборот, стараются этого избегать.

- Виктор Васильев - мастер интерьерной живописи, - открыл вернисаж куратор проекта Станислав БАРАНОВ.

- Он занимается росписью стен, потолков, а также монументальной и станковой живописью.

На выставке большая часть работ относится к интерьерной живописи. И художника волнует, как картина будет смотреть в интерьере.

Он работает с фактурой, переливающимися оттенками, использует золото и серебро. Каждая картина раскрывается по-разному в зависимости от угла зрения.

Например, на полотне «Индийская танцовщица» при фронтальном взгляде видно солнце за спиной героини, а если сместиться в сторону, фигура начинает буквально светиться.

Игра света и тени

На вернисаже Виктор Васильев немного рассказал о себе. Он закончил факультет реставрации Строгановского училища.

Начинал с классической живописи – копировал работы старых мастеров. Рисовал на холсте, доске, медной пластине. И в зале есть несколько работ конца 1980-х годов.

- Я учился на копиях, - объясняет Виктор Николаевич. - Как такового учителя в живописи у меня не было.

По образованию я реставратор. И когда коснулся реставрации, технологически мне было понятно, как работали старые мастера.

В эпоху Возрождения был переход от сложных технологий - к более широкому письму, когда пастозно пишут. Старые мастера использовали многослойность: наносится первый слой, потом расцвечивается.

Все шло от рисунка, затем уже дорабатывали кисточкой.

«Святой Франциск», 1994 год. Копия с картины неизвестного художника).
«Святой Франциск», 1994 год. Копия с картины неизвестного художника).

От классической живописи художник перешёл к интерьерной. Большие сверкающие картины ошеломляют зрителей, заходящих в выставочное пространство. Интересная текстура, приятные тона, блеск металла.   

- Я занимался росписью потолка, и это оказало на меня влияние: классика, управление сусальным золотом, - рассказывает художник.

- Было интересно, как это работает при освещении и как это использовать в живописи. Ведь многие европейские художники обращались к живописи золотом, например иконопись в Византии, а также Густав Климт и другие мастера модерна. 

В моих работах два ключевых эффекта. Первый, когда при определённом освещении виден блик блестящего металла.

А вторая смысловая нагрузка, когда на фоне тени блестящего металла выходит на первый план фигура.

На картине, которая помещена в интерьер квартиры, легко увидеть все эффекты.

«Любование светом нарцисса», 2002 год.
«Любование светом нарцисса», 2002 год.
«Острое послевкусие перца», 2022 год.
«Острое послевкусие перца», 2022 год.

Управляемая случайность

Художник использует сложные техники: наносит рельефную основу, покрывает её медью, золотом или серебром, добиваясь мерцающего эффекта.

Иногда он добавляет неожиданные материалы — например, имитирует складки ткани с помощью смятой бумаги.

«Не тот взгляд», 2004 год. Складки ткани - это смятая бумага.
«Не тот взгляд», 2004 год. Складки ткани - это смятая бумага.

А ещё создаёт картины-обманки, как работа «Воспоминание», где кажется, что фото приклеено, на само деле оно нарисовано.    

«Воспоминания», 2001 год. Картина-обманка. Фото и другие детали здесь нарисованы.
«Воспоминания», 2001 год. Картина-обманка. Фото и другие детали здесь нарисованы.

- Сначала я делаю маленький эскиз, продумываю, где сделаю фактуру, положу золото, - говорит Виктор ВАСИЛЬЕВ. - А дальше - случайность, которую можно управлять.

Наносишь каждый блестящий штрих отдельно. И там, где требуется побольше цвета, например, подчеркнуть женскую фигуру, добавляешь больше золота.

«Свидание в Париже», 2010 год.
«Свидание в Париже», 2010 год.

Выставка получилась блестящая, солнечная, чего нам не хватает этим дождливым и холодным летом. Гости вернисажа подолгу задерживались у картин, меняя ракурсы, и называли работы Васильева настоящей магией. 0+

Зрители делились впечатлениями в «Книге отзывов».
Зрители делились впечатлениями в «Книге отзывов».

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