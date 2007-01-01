Учить китайцев, спасать бойцов, строить дома: кем хотят стать выпускники Калуги

Публикуем итоговый репортаж с главного события прошедшей недели – выпускных.

В субботу, 28 июня, по всей области прошли выпускные балы. Выпускники прощались со школой. В каждом районе и городе расставание проходило по-разному.

В Калуге торжества по традиции начались на площади Победы.

Мы прошли вместе с колонной нарядных молодых людей, выяснили, о чем мечтают сегодня выпускники школ Калуги и даже заглянули немного в парк культуры, где прошло основное торжество.

Прощай, школа

Нынешней весной из школьных стен Калуги вышли в большую жизнь 1769 ребят. Позади ЕГЭ, впереди у многих вступительные экзамены. 28 июня тот самый переломный момент, когда школа еще не отпустила, а новая жизнь уже на пороге.

На улице Кирова вблизи площади Победы нарядные выпускники стали собираться задолго до начала движения колонн. Стояли стайками и поодиночке. Некоторые заметно волновались, кто-то был строг и уверен, но у всех нет-нет, да и проскальзывала улыбка.

- Друзья, за плечами у вас школьные годы, а впереди — взрослый путь, обратился к калужским выпускникам городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Волнующий, красивый, разный. И только ваш! Главное – берегите мечту. Будьте смелыми, будьте собой. Желаю вам больших побед и успехов!

Чуть в сторонке, на тротуарах, стояли взрослые. Сразу было видно тех, чьи дети в тот день должны были пройти по улицам Калуги. Для родителей День выпускника не меньший праздник нежели для самих ребят. И волновались папы и мамы не меньше своих чад.

Наконец, первые группы стали возлагать цветы к вечному огню. Сегодня эта традиция особенно значима. И все ребята, подходившие к святому огню, становились серьезными. Так было и так будет. Мы всегда будем помнить о людях, отдавших жизнь за наше будущее, за будущее этих только-только вставших из-за школьных парт молодых людей.

Выпускной – это не просто прощание со школой. Это трогательный момент, который навсегда остаётся в сердце. В этот день переплетаются радость, грусть расставания и трепетное волнение перед неизвестным будущим. Благодарность учителям, которые вели их через школьные годы, и родителям, которые всегда поддерживали, звучит в каждом взгляде и улыбке.

О чем мечтают

Пока школы выстраивались в колонны на улице Кирова после возложения цветов к вечному огню на площади Победы, нам удалось пообщаться с несколькими выпускниками и выпускницами.

Молодые люди совершенно по-разному реагировали этот единственный в их жизни момент перехода от школьной ко взрослой жизни.

У кого-то (в основном у девушек) после вопроса о том, осознали они, что школа – всё, позади, на глазах наворачивались слезы. Некоторые уверенно с улыбкой кивали. Нашлись и те, кто уже всеми мыслями был в своей будущей жизни и несмотря на момент прощания со школой, думал о поступлении в вуз.

Александр, окончивший 46 школу, заявил, что хочет стать миллиардером. А после, улыбнувшись раскрыл свои планы:

- Буду поступать в Москву, в МГСУ, в строительный. Помогал строить свой дом, в котором сейчас живу, понравилось, решил строить дома в России.

На вопрос о школе, коротко бросил: «Каторга закончилась». И вновь, улыбнувшись добавил: «Шучу».

Александр закончил школу в ранге хорошист и, судя по уверенному разговору, свое желание стать строителем не изменит.

А вот Дарья Лукашева из лицея № 48 смотрит в сторону поднебесной. Китай ей нравится своей природой, культурой. Впрочем, были и прагматические нотки в ее ответах.

- Китай сейчас – это актуально, у России сегодня очень дружественные связи с этой страной, много торговых соглашений, - рассказывает Дарья. – Буду поступать в КГУ, на факультет изучения русского языка, как иностранного с китайским. К тому же в этом вузе есть стажировка. На втором курсе на несколько месяцев и на пятом отправляют почти на год. Ну, хочется в Китай.

О прощании со школой Дарья говорит чуть с грустью. Жаль расставаться со школьными друзьями, с педагогами. Девушка вела в школе активную общественную жизнь. Была президентом школьного совета.

- Да, и грустно, и печально, - вздыхает Дарья. - Но я понимаю, что впереди новый этап в жизни, всё будет хорошо. Всегда есть телефон, можно общаться, можно приходить, учитывая, что я очень близко живу к школе. Поэтому всё прекрасно. Отлично.

Мадина из 51-й школы изо всей силы прятала за улыбкой грусть. Нам показалось, что девушка волнуется и отгоняет мысль о том, что школа закончилась. Осознание школьного финала дается ей с трудом.

- Грустно, грустно, - произносит Мадина, в ответ на вопрос о школе. - Многих одноклассников я, возможно, не увижу больше, кто-то разъедется. Эти люди уже стали дорогими мне, буду скучать, вспоминать их.

Мадина решила остаться после школы в Калуге и поступать в КГУ на медицинский факультет. Хочет стать врачом.

Лука Ковальчук из 48 лицея закончил школу с серебряной медалью. О своем будущем говорит уверенно, по-военному.

- Буду поступать во второй медицинский, в Москве, заявил Лука. - Хочу стать хирургом. Военным хирургом. А потом, где скажут служить, там и буду.

Решение посвятить себя служению самой гуманной профессии, спасать раненых, достойно огромного уважения. Причем, заметно, что Лука свой жизненный путь видит осознанно и твердо.

А вот осознание окончания школы появилось у него еще полгода назад, когда началась усиленная подготовка к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вуз.

- Последние шесть месяцев, если честно, прошли у меня как в тумане, - добавляет Лука. – Занятия, занятия, подготовка… Вот только здесь, сейчас появляется ощущение что всё, школа позади.

Выпускница Анастасия Малышева мечтает давать людям знания. Девушка призналась, что будет поступать в КГУ, хочет быть учителем. Правда, со специализацией пока еще не определилась.

- Больше всего мне хочется не терять связь со общественностью, с людьми, с детьми, чтобы с ними общаться, - рассказывает Анастасия. - Точнее, чтобы дети учились, мне хочется давать людям знания.

Грусти от понимания, что школа позади у нее нет.

- Все впереди, впереди новый этап жизни, зачем грустить, радоваться надо, - поясняет Анастасия. – А подружки, любимые учителя никуда не уйдут. Будем встречаться, общаться, в гости ходить.

Про экзамены в школе девушка говорит без огорчения. По ее словам, нынешний ЕГЭ был несложным. Удалось сдать без проблем.

Екатерина Никитина, закончившая лицей № 48 говорит, что ждала этот день с нетерпением.

- Скажу честно, весь год мечтала о том, чтобы гулять с мыслью, что все экзамены сданы, школа закончена и больше мне никуда не нужно бежать, ни к чему не надо готовиться, - рассказывает Екатерина. - Это ощущение пришло. Наконец-то. Я этому безумно рада. Мы идем во взрослую жизнь. Идем получать свою профессию. И дальше будет только лучше.

О своей профессии Екатерина не только говорит, но и показывает. Дело в том, что девушка мечтает моделировать и шить одежду. Готовится поступать, говорит, что рассматривает варианты вузов в Москве, Иваново или Твери. На выпускной в этот день Екатерина пришла в платье, созданном своими руками.

- Платье, в котором я сейчас стою, шила сама, - поясняет Анастасия. – Ну, не без помощи моей мамы, конечно, это просто герой мой. Я мечтаю создавать красоту, создавать свой стиль, видеть красоту на других девушках, парнях, возможно, тоже.

Мы пожелали всем, с кем разговаривали, удачи и свершения всего, о чем молодые люди мечтают.

О нарядах

А тем временем, колонны двинулись по улицам Калуги в окружении большого числа калужан. Посмотреть на шествие выпускников традиционно собирается огромное количество людей.

И, безусловно, предметом обсуждения и даже споров, как обычно, стали наряды, в которых выпускники и выпускницы шли по улицам Калуги.

Нам показалось, что в этом году молодые люди подошли к выбору платьев и костюмов немного серьезнее обычного. Уже не видно было в колонне креативных нарядов и причесок, кричащих, а тем более вызывающих одежд.

Молодые люди выбрали в подавляющем большинстве строгие костюмы двойки и тройки, галстуки. Некоторые надели галстук-бабочку, что смотрелось весьма элегантно.

Девушки отдали предпочтение платьям в пол. Подолы, бывало, цеплялись за решетки ограждения улицы Кирова, когда девушки перебегали от центральной аллеи к своей колонне.

Чаще всего цвет платьев был светлым. Однако, встречались и яркие зеленые, красные и синие платья.

Калужане же обратили внимание на обувь. По мнению отдельных горожан кроссовки не подходят к бальному платью. Некоторые в качестве альтернативы кроссовкам предлагали выпускницам надеть балетки. Впрочем, этот аргумент был подвергнут сомнению.

- У девочек и вкус и стиль, прошагать в балетках, а потом ещё и танцевать не под силу даже самым выносливым модницам, - считает калужанка Татьяна Алексеевна. - Нет вычурности, пафоса, приятно смотреть. Выпуск 2025 - лучшие!

Балетки, кроссовки, туфли, - на наш взгляд, какая разница? Главное не в том, что у человека на ногах, гораздо важнее, что у него в голове.

И у нынешних выпускников, по крайней мере у всех тех, с кем нам удалось пообщаться, уже сформирована собственная линия жизни. И, право, нам она нравится.

Как веселились

В парке культуры и отдыха, где, по задумке организаторов, выпускники должны были танцевать и веселиться, выпускников уже ждал губернатор. Глава региона поздравил всех закончивших школу с этим единственным в их жизни событием:

- Впереди новые страницы жизни. Уверен – яркие, интересные и счастливые. Перед вами множество дорог и огромное количество возможностей. Не упустите их. Важно, чтобы вы смогли найти своё дело, в котором максимально раскроются ваши способности и таланты.

Да, будут испытания, в их преодолении помогут характер, верные друзья и полученные в школе знания. Вперёд и удачи, друзья! Вам предстоит создавать будущее Калужской области и России. Дерзайте! У вас всё получится. И пусть ваши мечты станут реальностью.

В последние годы увидеть, как танцуют и веселятся выпускники в парке невозможно. Вход в тот вечер был открыт только им. И тем не менее, судя по снятым фото и видео, можно предположить, что часть тех, кто шел в колонне отсеялось.

Оставшиеся же в основном плясали у сцены под бумажным дождем. Педагоги тоже не остались в стороне и весело подпевали старые хиты их молодости, звучавшие в тот вечер.

А в половине десятого вечера парк культуры стал стремительно пустеть. Ребята торопились в заранее заказанные кафе и рестораны.

Что было за закрытыми дверями заведений осталось тайной. И пусть так и остается. Выпускной бывает раз в жизни и нужно отметить его так, чтобы он не забылся.