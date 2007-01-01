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Наряды выпускников в Калуге отличались изяществом и скромностью

В этом году подавляющее большинство старшеклассников выбрали на выпускной вечер костюмы и платья классического стиля.
Владимир Андреев
29.06, 09:02
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В колонне, шагавшей в субботу, 28 июня по улицам города, практически не встречались какие-либо экстравагантные наряды.

Ребята отдали предпочтение строгой классике. Молодые люди шли в костюмах, девушки – в бальных платьях в пол.

Цвета платьев в основном светлых тонов, от белого до бежевого и сиреневого. Впрочем, среди этого буйства светлого шифона яркими пятнами выделялись красные, зеленые и синие наряды выпускниц.

Новый тренд молодежи – строгая классика?  

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