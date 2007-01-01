Ключи от пяти тракторов «Кировец» передали Калужской МТС

На Дне калужского поля глава региона лично протестировал новую сельхозтехнику.

В прошлом году предприятия агропромышленного комплекса области получили с помощью государственной поддержки 170 единиц техники.

- Традиционно чествуем лучших аграриев. Наши сельские труженики – большая гордость области. Благодаря вашему упорству, самоотдаче сельское хозяйство уверенно развивается», — написал 27 июня на своей странице в соцсети губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На прошедшем Дне поля прошли тестовые полеты агродронов. На базе МТС будет создан отряд БПЛА.

Глава региона подчеркнул, что за последние пять лет виден явный прогресс в создании комфортных условий жизни на селе.

- Только на комплексное развитие сельских территорий в нынешнем году будет направлено более 1,5 миллиардов рублей, - добавил Владислав Шапша. - На эти средства модернизируется инфраструктура, строится новое жилье и благоустраиваются общественные пространства.