В Калуге жилая многоэтажка начала разваливаться с крыши

Калужане бьют тревогу.

Пятиэтажный жилой дом, расположенный на улице Гурьянова 5, был построен в 1974 году как общежитие.

В минувшую среду, 25 июня, один из жителей прислал нам в редакцию несколько видеосюжетов, посмотрев которые мы решили, поначалу, что это кадры из фильма-апокалипсиса.

Сильные дожди на прошлой неделе прибавили проблем жителям этого многострадального дома.

Экстрим поневоле

Жизнь на верхних этажах прекращается, как только туча над Калугой закрывает небо. Любой дождь приводит к потокам воды в подъездах и квартирах. А причина этого – крыша.

- Я, когда поднялся на нашу крышу, которую, типа, ремонтировали, обомлел, - рассказывает житель дома Руслан. – Такое впечатление, что рабочие были чем-то раздосадованы и со злости били кувалдами по кирпичной кладке труб вентиляции. Дыры как после обстрела.

Ничем не закрепленные головки труб грозят в любой момент при сильном порыве ветра улететь вниз на головы проходящих калужан.

По словам жителей, керамзит на крыше никто никогда не менял, он сейчас стал как труха. Дыры пропускают воду внутрь дома.

А когда идет дождь, квартиранты бегом выставляют всегда наготове стоящие тазики. Впрочем, недавние ливни никакие тазики не смогли удержать. Потоки воды лились по стенам и потолкам.

- У нас в этот момент что-то замкнуло и свет погас, - говорят местные жители. – Совсем как в средневековье стало.

С водой в этом доме всегда творилось что-то ненормальное. Сверху всегда льет, а вот из кранов – только холодная. Горячей воды нет. Для того, чтобы посуду помыть или самим помыться, люди греют воду электроплитками.

- Зимой коммуналка за одну комнату выходит по 6 – 7 тысяч, за что мы платим? – возмущаются жители.

Расположенный чуть ниже общего ландшафта, этот дом в периоды дождей подмывает и с фундамента. Дело в том, что из-за такого расположения (привет проектировщикам) потоки воды со всего района Силикатный устремляются прямиком в подвалы пятиэтажки на Гурьянова, 5.

Рухнет или нет?

Водные процедуры сверху и снизу явно не идут на пользу кирпичному зданию, перевалившему полувековой срок службы.

В подвалы люди боятся даже заглядывать. Вонь слышна даже при приближении к заколоченным оконцам подвального помещения.

- Иногда приезжает машина, откачивает воду из подвала, но толку ноль, - рассказывает Руслан Гадимов. – Там постоянно вода, бывает поднимается на 4 – 5 ступенек. Ил, мусор, комаров тучи.

- Не дай бог развалится дом, что делать-то нам? – спрашивают жители.

Ответа у нас на это нет, как, похоже нет ответа и у жилищной инспекции. По словам людей, живущих в доме, они неоднократно жаловались в инспекцию, но в ответ одни отписки.

Неприглядно дом смотрится и со стороны. То, что строители и чиновники красиво называют входные группы, глядят на свет божий облупленными проемами с покосившимися, никогда не закрывающимися дверьми.

Из благоустройства – одинокая лавочка, торчащая посреди грязного двора. Ее поставили, судя по всему еще в советские времена.

- Живем, как будто в заброшенной деревне, - с горечью говорят местные жители. - Ни площадок детских, ничего нет. Как будто здесь отбросы общества живут, а не калужане.

Горуправа задумалась

Отчаявшиеся жильцы дома на Гурьянова решили рассказать о своих бедах на странице губернатора. Выложили фото и видео, обозначили проблемы. Однако в ответ лишь аккаунт Госжилинспекции по Калужской области дежурно ответил:

- Для проведения проверки нашими специалистами обратитесь, пожалуйста, к нам с письменным заявлением любым удобным для вас способом: через ГИС ЖКХ, Госуслуги, Почтой России, "единое окно" ГЖИ по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 71а. К сожалению, без официального заявления инициирование проверки невозможно.

Мы попросили прокомментировать ситуацию с пятиэтажкой на Гурьяновых специалистов городской управы. До пятницы вечера в ответ на наш запрос мы слышали, как в телефоне: ждите ответа.

Подождем. Если ответят, мы обязательно проинформируем и будем держать ситуацию с жилым многоквартирным домом на Гурьянова, 5 в поле зрения.