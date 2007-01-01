Война и мир: в Букингемском дворце чествуют РПЦ, а в Калужской области колхозникам проводят радио

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло 16-22 июня, а сегодня – о событиях 23-29 июня. Все публикации проекта смотрите здесь.

Дружба через океан

Ректор Колумбийского университета Батаре сообщил представителям печати, что организация «Фонд Рокфеллера» ассигновала 250.000 долларов на создание русского института при этом университете.

Институт будет возглавлять руководитель русского отдела правительственного «бюро стратегической информации» профессор Робинсон. Официально институт откроется 1 июля 1946 г.

Его задачей будет «обучение американских специалистов по русским делам и проведение исследовательской работы для поощрения лучшего понимания Советского Союза».

Как заявил Робинсон, русский институт будет главным образом готовить специалистов в области международной торговли, финансов, правительственной деятельности, преподавания и исследовательской работы. Студенты должны будут учиться не меньше два лет.

Женщины против фашизма

Первый конгресс антифашистского фронта женщин Югославии закончил свою работу.

На заключительном заседании конгресса был избран центральный комитет, в который вошло 90 женщин, представляющих все национальности, входящие в состав демократической Югославии.

Конгресс принял приветствия Маршалу Советского Союза И. В. Сталину, маршалу Югославии И. Броз-Тито и антифашистским женским организациям союзных стран.

Священники в гостях у короля

Как сообщает агентство Рейтер, 20 июня английский король принял в Букингемском дворце делегацию русской православной церкви.

Обращаясь к митрополиту Николаю Крутицкому, король сказал, что он счастлив приветствовать представителей патриарха Московского и русской православной церкви.

- Мы, — сказал король, — с благоговением вспоминаем героические страдания и достижения русского народа и Красной Армии, которая так много сделала для победы союзников над коварными силами нацистской тирании. Подобно тому, как два наших народа были товарищами по оружию в войне и в победе, точно так же мы должны в союзе со всеми свободолюбивыми народами установить справедливый мир.

Выразив надежду на укрепление дружбы и взаимопонимания обеих церквей, король просил передать привет и наилучшие пожелания его святейшеству патриарху Московскому.

Призрак фюрера бродит по Европе

Агентство Рейтер передает сообщение парижской газеты «Пари пресс» о том, что 29 апреля Гитлер выехал на подводной лодке из Ла-Паллис, базы подводных лодок на западном побережье Франции, которая в то время еще находилась в руках немцев. Гитлер прибыл в Ла-Паллис на самолете и через несколько часов выехал инкогнито на подводной лодке, нагруженной громадным количеством продовольствия и горючего.

Англию снова лихорадит

Как передает корреспондент агентства Рейтер Десмонд Тай, 25 июня в Триесте началась всеобщая забастовка, в которой приняло участие примерно 60 тысяч рабочих. Все рабочие порта и заводов прекратили работу; перестал функционировать также городской транспорт и закрылись все магазины. Забастовка окончилась в полночь 25 июня. Инцидентов не было. Английские военные власти охраняли стратегические пункты. Распространились тайно отпечатанные листовки, в которых сообщалось о том, что военные власти союзников препятствуют деятельности демократических организаций в Триесте. В обращении руководителей забастовки говорилось о том, что она объявлена с целью продемонстрировать солидарность народных масс Триеста.

Земли изменников - народу!

Президент Чехословацкой республики издал декрет о конфискации и ускоренном распределении земельного имущества немцев и изменников чешского и словацкого народов. По декрету их земельное имущество конфискуется немедленно и без компенсации.

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Открылся 10-й съезд французской коммунистической партии. Присутствуют две тысячи делегатов от всех департаментов Франции, а также от Туниса, Алжира и Марокко. С докладом выступил Морис Торез.

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Премьер-министр Временного Польского Правительства Эд. Осубка-Моравский заявил, что польское правительство, во исполнение соглашения, достигнутого в результате переговоров в Москве, решило выйти в отставку, чтобы сделать возможным формирование правительства Национального Единства.

Президент Крайовой Рады Народовой Б. Берут принял отставку правительства и поручил формирование нового правительства Осубка-Моравскому.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 23-29 июня и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…ищут пропавших лошадей.

В ночь с 8 на 9 июня с пастбища в Перемышльскм районе пропали колхозные лошади: вороной конь (5 лет), серый конь (4 года), рыжий конь (6 лет) и кобыла серой масти (10 лет). Лиц, нашедших животных, просят сообщить по адресу: село Каменка, Перемышльского района, Козельский лесозаготовительный участок.

…отмечают окончание школы.

В Калуге состоялся выпускной вечер учащихся седьмых классов городских средних и семилетних школ. Семилетнее обучение завершили 305 юношей и девушек.

Выпускников тепло приветствовали от имени обкома ВКП(б) и облисполкома товарищ Смирнова, от облоно — заведующий школьным отделом товарищ Тимофеев, от горкома ВЛКСМ — товарищ Манькова, заведующая городским отделом народного образования товарищ Маргорина, директора 1-й и 6-й средних школ товарищи Федюкович и Дружинина. Все они поздравили семиклассников с успешным завершением семилетнего образования и пожелали им преданно и честно служить Родине на любом избранном ими трудовом посту.

…огорчаются из-за футбольного проигрыша.

На стадионе добровольного спортивного общества «Локомотив» состоялась встреча футболистов московских железнодорожных вузов и сборной команды города Калуги.

На этот раз калужане выставили команду по своему составу лучшую, чем гости, но все-таки потерпели поражение. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей, хотя вся инициатива была в руках калужан. Это явилось следствием того, что сборная команда не проводит систематических тренировок, а отдельные игроки и совсем не тренируются, удовлетворяясь только официальными играми, что для футболистов, безусловно, недостаточно.

…сдают экзамены.

В школе рабочей молодежи города Калуги начались экзамены на аттестат зрелости. В июне учащиеся писали письменные работы по литературе. Из 31 ученика, допущенного к экзаменам, выдержали экзамен 29 человек.

…отдыхают в лагерях. Районный отдел народного образования Сухиничского района открывает в райцентре летнюю оздоровительную площадку для школьников младшего возраста на 60 мест и оздоровительную площадку для детей дошкольного возраста на 30 мест.

36 детей поедут в пионерские лагеря.

…наводят порядок на железной дороге. 916 колхозников из прилегающих артелей помогали в ремонте железнодорожных путей. За два дня они выполнили работы по укладке шпал, очистке путей от шлака и ремонту балласта.

…радиофицируют населенные пункты.

Быстро идет восстановление радиоузла станции Фаянсовая Московско-Киевской железной дороги. Благодаря хорошо организованному труду и инициативе, проявленной работниками радиоузла, который руководит уже несколько лет подряд радиотехник Семингидев, на узле Фаянсовая установлено 260 радиоточек.

Свыше 50 радиоточек установлено в общежитиях железнодорожников, красных уголках, учреждениях. Трансляционная радиосеть сейчас уже превышает 12 километров.

Недавно комиссия, принимавшая радиосеть, дала оценку произведенной работе — «хорошо». Железнодорожники очень довольны четкой работой радиоузла.

…проводят сельские концерты.

В начале июня при Шопинской избе-читальне Калужского района были организованы драматический и хоровой кружки, участники которых горячо взялись за дело. 24 июня в клубе деревни Воровой Шопинского сельсовета кружковцы дали свой первый концерт, в программе которого были две небольшие пьесы «На полустанке» и «Хороший конец», русские народные и современные песни. Колхозники остались очень довольны концертом.

…ремонтируют школы.

Колхозники сельхозартели имени Сталина и «Вторая пятилетка» Козловского сельсовета Малоярославецкого района своими силами и на свои средства ведут восстановительный ремонт здания семилетней школы. Для производства ремонта заготовлено 250 кубометров древесины, закуплены строительные материалы, оконные и дверные приборы. Выделен фонд продуктов для оплаты труда приглашенных квалифицированных мастеров-строителей.

Все работы по восстановлению школы колхозники обязались завершить к 1 августа. До 10 июля в школу будет завезен запас топлива на весь учебный год.