Вернисаж в Калуге: московский профессор рисует мосальскую жизнь

Студенты называют его легендой.

В музее изобразительных искусств – один из самых сильных проектов сезона: экспозиция произведений профессора суриковского института Николая Дубовика.

Так как выставка была запланирована давно, её ждали.

На вернисаж собрался полный зал. Приехали студенты Николая Анатольевича из Москвы, жители Мосальска, где часто бывает художник, пришли калужские коллеги и любители живописи.

Открылась выставка под музыку Баха, которую на органе исполнила Виктория Тантлевская. Атмосфера была позитивной, доброжелательной. Все общались, профессора поздравляли с персональной выставкой, дарили цветы.

Поклонниково творчества Николая дубовика в Калуге собралось немало.

Простая жизнь

Познакомиться с творчеством Николая Дубовика очень интересно. Студенты называют своего педагога легендой. Это большой мастер, который изображает простую жизнь и красоту русской природы.

Нам, калужанам, все это близко. Смотришь на плотна, как будто погружаешься в них, и понимаешь, какая большая проделана работа, для этого нужен огромный талант.

- Вы делитесь с нами красивой, сокровенной частью жизни, тем, что вы наблюдаете вокруг, - говорили студенты.

- Николай Анатольевич - большой мастер, который может отразить в художественных образах то, что его волнует, - заметила директор музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО.

- И мы видим, что волнует художника Россия, ее путь, её люди. Видим прекрасные мосальские пейзажи, интерьеры домов и портреты людей, которые живут, казалось бы, простой жизнью, но это и есть наша жизнь.

Автопортрет , 1989 год.

Динстия художников

Называется выставка «От автопортрета до автопортрета», увидеть ее можно до 3 августа. И начинается она с автопортрета, созданного в 1989 году, а заканчивается автопортретом 2023 года.

Экспозиция охватывает временной отрезок в 35 лет.

Первый блок картин - старые работы, выполненные 20-30 лет назад и связанные с суриковским институтом: портреты студентов, пленэры в Великом Устюге.

Далее - работы, написанные на калужской земле, в Мосальске и его окрестностях: уютные, наполненные солнечным светом террасы, деревенские дома, сады, портреты близких.

Кстати, в семье Дубовика все художники: жена, сын и невестка.

«На веранде», 2002 год.

Институт, север, Мосальск

Николай Дубовик родился в 1960 году в Донецкой области. Закончил Ростовское художественное училище, а потом суриковский институт. Сразу стал преподавать и преподает уже 35 лет.

- Любая выставка, как экзамен, не знаешь, чего ждать, - признался на вернисаже художник.

– Я волновался, много раз заходил в зал, чтобы посмотреть, как развесить экспозицию, мы сели с сыном даже сели за компьютер, стали моделировать.

Вещей я выставил немного. Люблю делать выставки так, чтобы бы была часть работ, которые никто не видел. Из нового - портрет Ольги на террасе.

Из старых вещей, которые я не показывал, - портрет моего первого студента Саши Королева.

«Оля на террасе», 2024 год.

- Есть часть моих северных вещей. Когда я учился в ростовском художественном училище, у меня был прекрасный педагог - искусствовед Александр Токарев, великолепный интеллектуал, чудесный человек, любитель пеших путешествий. И он таскал нас по всем краям и весям.

С самого юга, из Ростова - на - Дону, мы приехали на практику в Вологду за 2 тысячи километров. И из солнечных дней пропали в сплошной дождь, который постоянно нас заливал.

Но через два дня мы уже привыкли, писали под дождем.

Уже тогда Токарев сказал, что надо идти в Устюг. Но в то время в Устюг нельзя было пройти: мосты падали, дороги утекали.

Знаменитый поэт Рубцов, который 450 км пешком туда шел, написал об этом стихи:

Топ да топ от кустика до кустика — Неплохая в жизни полоса. Пролегла дороженька до Устюга Через город Тотьму и леса.

Но прошло время. Я закончил художественный институт и поехал в Устюг на практику со своими студентами. И так получилось, ездил туда более 20 лет.

Ещё одна часть моей жизни - Мосальск. Попал я туда в студенческие годы случайно. У меня был маленький сын, а денег не было. И товарищ позвал нас летом в Мосальск, где у его тетки был дом.

Мы приехали и теперь все свое свободное время стараемся проводить там. И многие мои коллеги, друзья приезжают в Калужскую область.

«Антоновские яблоки», 2016 год.

Калужский художник Сергей Золотарев знаком с Николаем Дубовиком со студенческих времен.

Друг профессора Сергей Золотарёв .

- Мы почти одновременно с Николаем Анатольевичем закончили Суриковский институт, - вспоминает Сергей.

– И он уже 30 лет живет на калужской земле. У него была маленькая синенькая машинка – «Москвич», на которой он ездил по городу, толкал.

Я считаю, что Николая Дубовик - большое явление в калужской художественной жизни. Во-первых, это профессор, один из корифеев в Суриковском институте, академическом вузе.

И это патриарх реалистической школы, он сохраняет традиции для молодого поколения. А выживать реалистической школе сейчас сложно.

И здесь, на выставке, нет случайных людей, все с любовью и вниманием смотрят работы, у которых правильный глубокий язык.

Картину надо уметь видеть и чувствовать. Все работы живые, я даже ощущал среду и состояние, в котором это писалось.

Это большой мастер и большой учитель, который много отдает своим студентам. 0+

«Мосальск. Зима. Мамонтова горка», 2023 год.