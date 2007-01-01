Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Чудотворная икона Божией Матери пройдет по городам Калужской области
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Чудотворная икона Божией Матери пройдет по городам Калужской области

С 28 июня по 31 июля в Калужской области пройдет традиционный крестный ход «Помолимся о земле Калужской», организованный по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента.
Ольга Володина
27.06, 11:51
0 494
Фото: Калужская Митрополия
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Святыня шествия - Калужская чудотворная икона Божией Матери. После торжественного богослужения 28 июня в 16:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги, икону перенесут в монастырь Тихонова пустынь.

В течение месяца святыня посетит Кондрово, Людиново, Мещовск, Тарусу, Обнинск, Боровск, Ульяново и другие населенные пункты региона.

Завершится крестный ход 31 июля возвращением иконы в кафедральный собор Калуги.

Подробный маршрут и расписание доступны на сайте Калужской митрополии.

Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
0%
33%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inh5aUdhaWZqcWE0eFlhSDFBK3ZHSWc9PSIsInZhbHVlIjoibmhhU1g1NkxhTTRQZXE2Vm1oWHRweU15ajlKeWlHNk9OYis5cEpuaDNvRGswVWRVV3NMRlE3Mi9DdUt6M3NmYXRSQ3MyMGRXTXFDSkRNTkJFWWRlU2VDL1F1eElWM09HaVJ4b1JtUG1PeFRvbm5wQVJXWmQ1K1NnWUZqcG1uRW0rM2lrMXRFQzNnSW5OWTZXUDBVc2M0WWgvQXY1S1gxSjJRQUlhd1crMzdVTEJaNDRtVTNxRW5aMXNvRkVDeWtRSjN5bU1YZnZLYTVEcklEOHRvOHpWY05xNGxmYjBYUEVqQ2loWnJLREhLWEhwWUZUeEV0VW1MMGxYaURPd0JySTI1bmlRQVZ0OEdoOUhoTzBsQkRRbmV5LzRULytXTmJWM1k3RXdzUHJEVS91TFNDdmd2V2h2a25WTGl6N0QrOEdteWloWGVTK3lZUDM2YkRKNWo0d1RmYXFTZ2txaDRVVG5DZGUzOEUrU2hMOVQ1WEhzeDVDRkZ1OFdhaXcyTjF3UnZJT212ZERGN3czN3dMa01NbmV0eXBzV2N5SGl3WnZGWGJCSEJXWW93NWNvVXRiMHBBdHlNZHdwUnFHNEYwayIsIm1hYyI6ImZiMzljMjg3NmE3N2MxMzQ0YThkNWRhNjg0YTE0M2ZkNTgxNGZhMDg1YTA2YzViZGFmYjI0YjJjNDVkMjgwZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZHWEFFRjcyTmVkNlpxVDlPdkFvSGc9PSIsInZhbHVlIjoiMG9ZSU5jNWNUZEUrQ1hLaG5WUjFKN2M2Uk1ISDgySDlNWWxZanZBOVFYN212UzF3S29YUXplQSt0dEdQRVY1Sk9oQkNLLzNvdnNHaFpacWFHK203WkF0aENCNis1QzA4WC9BbjA5MlFWbCtxZHZkclhvM0hiRFBOZzZ4OUlTN2NLb2NWV2o4VzVLOVpRRHM4Q3I1RXVSWUcvbEROUGd0Q2c2T0wwcEZpVkJCbEJaQXo4MTFkaVBEeXA3T1I1QTVJdW1STjhnMTJYVmUrTXlmcFNPaHJGWVdkSTdlemtzVEZuWXJVMk9XejMzU1lVZ0RISVd1ZGxmS016RHJxT3ZnWHZxRGJpQ3JDQ0MvZ0d3bUVPclh2aG1Ea2wrNXkvOFZlTlJhZmw3L0VYQWUvREF4UEtpNUR6RjkyQ0FMN2tMMGViSHB0eUorQ1BtSE9XL2xFTk5qVTFhNXc4UmlOUllaOUUyTmZkRG9jR0Fjc3VOK0VlSmUxa202anNkM3VlTVY5cnphdjhUSTBVcHBmUDNOS1phL2p4ZU4vcmU1ZnJ6bHB0elo1WlVoRjZnK1M4TTNsMlhHM1hpeFc4dVZvTTlWaDdGQUVrbEpQcHVJbC9PQ2pZVFZsS01oK2FJRTNnZi9mZmx1UXRVZkZIS3FtSjBpcWgxbGlnNzRPQWc0S2VDaC95MXB4RVRsWGJ1UXJIaU1EOEJYTzROckFlZHBVek5Ud013NFY1UVYySVFvZjYvWmFNYmRUa1FBYnJtVko3aWh4emlLNUZNUXdSdTY5Vm4vSzVLNDJkVUg2S3BpSWRnUFloczJrWWphOVhKUUZNVWs5V25KcEZKN0x2UHRadHp0LyIsIm1hYyI6ImNhNmQ2YjdkODE0ODM1N2IxNzhmNjY0NmYwOTUzZTZiOTRiYTgzZGU5MGQ0OWNkMzM1MjcyYjlkZDY0MTlhYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+