Где и когда в Калуге перекроют улицы на «День выпускников - 2025»: все ограничения

Когда и где закроют проезд для авто, как изменится работа общественного транспорта. Собрали всю информацию в одном месте.

В субботу, 28 июня, Калуга провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь. Усугубит праздничное настроение День молодежи, который также отметят в первый выходной этой недели.

В связи этим, в городе пройдет множество торжественных мероприятий из-за которых различные места Калуги перекроют, а работа общественного транспорта изменится.

В помощь автолюбителям и пассажирам, которые планируют выезд в город в этот день, мы собрали всю информацию об этом на одной страничке.

УТРЕННИЕ И ВОСКРЕСНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ В СВЯЗИ С КОСМОТРИАТЛОНОМ

Перекрытия начнутся с раннего утра из-за спортивного мероприятия

С 6:30 до 12:30 закрывается набережная Яченского водохранилища от дамбы до Лаврентьевского переулка.

Этот же участок будет перекрыт и на следующий день, в воскресенье, 29 июня, но с 4:30 до 13:00.

Помимо этого, с 7:00 до 12:00 воскресенья закроют подъездную дорогу от М3 «Украина» - начиная с Гагаринского моста до Анненок.

ВЕЧЕРНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ПУТИ ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРОЙДУТ В ДВА ЭТАПА

Первый с 16:15 до 20:30

Улица Кирова — участок от площади Победы до улицы Московской;

Улица Жукова — участок от улицы Энгельса до площади Победы;

Улица Степана Разина — участок от Тульской улицы до площади Победы;

Улица Николо-Козинская — участок от улицы Дзержинского до улицы Кирова;

Переулок Кирова — участок от улицы Суворова до улицы Кирова;

Улица Ленина — участок от улицы Суворова до площади Карла Маркса и улицы Луначарского;

Улица Московская — участок от улицы Достоевского до площади Карла Маркса;

Улица Дзержинского — участок от улицы Московской до улицы Ленина.

Второй с 17:15 до 21:30

Улица Ленина — участок от площади Карла Маркса до площади Старый Торг;

Улица Луначарского — участок от улицы Тульской до улицы Ленина;

Старичков переулок — участок от улицы Луначарского до улицы Ленина;

Улица Воскресенская — участок от улицы Дарвина до площади Карла Маркса;

Улица Дарвина — участок от Воскресенской до Театральной;

Улица Карпова — участок от Воскресенской до Гостинорядского переулка;

Гостинорядский переулок — участок от улицы Карпова до площади Старый Торг;

Улица Театральная — участок от улицы Кропоткина до улицы Баженова;

Улица Баженова — участок от улицы Марата до площади Старый Торг;

Улица Кропоткина — участок от Театральной до Гостинорядского переулка;

Площадь Старый Торг — полностью;

Улица Кутузова — участок от 1-го Красноармейского переулка до площади Старый Торг;

Улица Воробьевская — участок от улицы Красная Гора до площади Старый Торг;

Улица Набережная — участок от улицы Красная Гора до площади Старый Торг.

Профессиональный проезд закроют с 17:30 до 22:00

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА УКТ (льготные)

Троллейбусы следующих маршрутов работают без изменений:

№№ 6, 8, 9, 10, 17

С 16.00 И ДО ОТКРЫТИЯ УЛ. КИРОВА ОТМЕНЯТ МАРШРУТЫ:

Троллейбус № 1.

После возобновления движения по ул. Кирова будет временно работать как маршрут № 12.

Троллейбус № 2

После открытия ул. Кирова будет следовать по маршруту: Терепец – Дом Быта – Терепец.

Троллейбус № 3

После открытия ул. Кирова будет следовать по маршруту: КЗТА – Сквер Мира – КЗТА.

Автобус №34

После открытия ул. Кирова: парк Циолковского – ул. Гагарина – ул. Кирова – ул. Ленина – ул. Луначарского – ул. Салтыкова-Щедрина, далее по маршруту.

С 16.00 ИЗМЕНЯТ ДВИЖЕНИЕ ПО МАРШРУТАМ:

Троллейбус № 18

До открытия ул. Кирова: микрорайон Кошелев – сквер Мира. После открытия улицы – по обычному маршруту.

Автобус №2

Терепец – ул. Московская – ул. Кирова – ул. Гагарина – Парк Циолковского.

Автобус №4

микрорайон Веснушки – ул. Кирова – ул. Московская – ул. К. Либкнехта – ул. Чапаева, далее по стандартному пути.

Автобус №26

ул. Серафима Туликова – ул. Кирова – ул. Московская – ост. «Городской рынок».

Автобус №27

Сквер медицинских сестёр – ул. Суворова – ул. М. Горького.

Автобус №29

ст. Калуга-1 – ул. Баррикад – ул. Московская – ул. Кирова, далее по маршруту.

Автобус №39

Сквер медицинских сестёр – Европейский квартал.

Автобус №41

пл. Мира – ул. Кирова – ул. Московская – ул. Суворова – ул. Тульская, далее по маршруту.

Автобус №44

СК «Квань» – ул. Генерала Попова – ул. Кирова – ул. Московская – ул. Суворова – ул. Тульская – ул. Степана Разина, далее по маршруту.

Автобус №69

Сквер медицинских сестёр – ул. Суворова.

Автобус №72

мкр. Веснушки – ул. Кирова – ул. Московская – ул. К. Либкнехта – ул. Чапаева, далее по маршруту.

Автобус №76

Сквер медицинских сестёр – ул. Генерала Попова.

Автобус №94

ул. Московская – ул. Кирова – Сквер медицинских сестёр – ул. Кирова – Дом Быта.

Автобус №95

Будет следовать через ул. Чижевского с обратным движением по маршруту.

Автобус №97