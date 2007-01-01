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Где и когда в Калуге перекроют улицы на «День выпускников - 2025»: все ограничения

Когда и где закроют проезд для авто, как изменится работа общественного транспорта. Собрали всю информацию в одном месте.
Сергей ПЕТРОВ
27.06, 08:00
0 1768
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В субботу, 28 июня, Калуга провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь. Усугубит праздничное настроение День молодежи, который также отметят в первый выходной этой недели.

В связи этим, в городе пройдет множество торжественных мероприятий из-за которых различные места Калуги перекроют, а работа общественного транспорта изменится.

В помощь автолюбителям и пассажирам, которые планируют выезд в город в этот день, мы собрали всю информацию об этом на одной страничке.

УТРЕННИЕ И ВОСКРЕСНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ В СВЯЗИ С КОСМОТРИАТЛОНОМ

Перекрытия начнутся с раннего утра из-за спортивного мероприятия
Перекрытия начнутся с раннего утра из-за спортивного мероприятия

С 6:30 до 12:30 закрывается набережная Яченского водохранилища от дамбы до Лаврентьевского переулка. 

Этот же участок будет перекрыт и на следующий день, в воскресенье, 29 июня, но с 4:30 до 13:00.

Помимо этого, с 7:00 до 12:00 воскресенья закроют подъездную дорогу от М3 «Украина» - начиная с Гагаринского моста до Анненок.

ВЕЧЕРНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ПУТИ ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРОЙДУТ В ДВА ЭТАПА

Первый с 16:15 до 20:30

  • Улица Кирова — участок от площади Победы до улицы Московской;
  • Улица Жукова — участок от улицы Энгельса до площади Победы;
  • Улица Степана Разина — участок от Тульской улицы до площади Победы;
  • Улица Николо-Козинская — участок от улицы Дзержинского до улицы Кирова;
  • Переулок Кирова — участок от улицы Суворова до улицы Кирова;
  • Улица Ленина — участок от улицы Суворова до площади Карла Маркса и улицы Луначарского;
  • Улица Московская — участок от улицы Достоевского до площади Карла Маркса;
  • Улица Дзержинского — участок от улицы Московской до улицы Ленина.

Второй с 17:15 до 21:30

  • Улица Ленина — участок от площади Карла Маркса до площади Старый Торг;
  • Улица Луначарского — участок от улицы Тульской до улицы Ленина;
  • Старичков переулок — участок от улицы Луначарского до улицы Ленина;
  • Улица Воскресенская — участок от улицы Дарвина до площади Карла Маркса;
  • Улица Дарвина — участок от Воскресенской до Театральной;
  • Улица Карпова — участок от Воскресенской до Гостинорядского переулка;
  • Гостинорядский переулок — участок от улицы Карпова до площади Старый Торг;
  • Улица Театральная — участок от улицы Кропоткина до улицы Баженова;
  • Улица Баженова — участок от улицы Марата до площади Старый Торг;
  • Улица Кропоткина — участок от Театральной до Гостинорядского переулка;
  • Площадь Старый Торг — полностью;
  • Улица Кутузова — участок от 1-го Красноармейского переулка до площади Старый Торг;
  • Улица Воробьевская — участок от улицы Красная Гора до площади Старый Торг;
  • Улица Набережная — участок от улицы Красная Гора до площади Старый Торг.
Профессиональный проезд закроют с 17:30 до 22:00
Профессиональный проезд закроют с 17:30 до 22:00

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА УКТ (льготные)

Троллейбусы следующих маршрутов работают без изменений:

  • №№ 6, 8, 9, 10, 17 

С 16.00 И ДО ОТКРЫТИЯ УЛ. КИРОВА ОТМЕНЯТ МАРШРУТЫ:

Троллейбус № 1.

  • После возобновления движения по ул. Кирова будет временно работать как маршрут № 12.

Троллейбус № 2

  • После открытия ул. Кирова будет следовать по маршруту: Терепец – Дом Быта – Терепец.

Троллейбус № 3 

  • После открытия ул. Кирова будет следовать по маршруту: КЗТА – Сквер Мира – КЗТА.

Автобус №34

  • После открытия ул. Кирова: парк Циолковского – ул. Гагарина – ул. Кирова – ул. Ленина – ул. Луначарского – ул. Салтыкова-Щедрина, далее по маршруту.

 С 16.00 ИЗМЕНЯТ ДВИЖЕНИЕ ПО МАРШРУТАМ:

Троллейбус № 18 

  • До открытия ул. Кирова: микрорайон Кошелев – сквер Мира. После открытия улицы – по обычному маршруту.

Автобус №2

  • Терепец – ул. Московская – ул. Кирова – ул. Гагарина – Парк Циолковского.

Автобус №4

  • микрорайон Веснушки – ул. Кирова – ул. Московская – ул. К. Либкнехта – ул. Чапаева, далее по стандартному пути.

Автобус №26

  • ул. Серафима Туликова – ул. Кирова – ул. Московская – ост. «Городской рынок».

Автобус №27

  • Сквер медицинских сестёр – ул. Суворова – ул. М. Горького.

Автобус №29

  • ст. Калуга-1 – ул. Баррикад – ул. Московская – ул. Кирова, далее по маршруту.

Автобус №39

  • Сквер медицинских сестёр – Европейский квартал.

Автобус №41

  • пл. Мира – ул. Кирова – ул. Московская – ул. Суворова – ул. Тульская, далее по маршруту.

Автобус №44

  • СК «Квань» – ул. Генерала Попова – ул. Кирова – ул. Московская – ул. Суворова – ул. Тульская – ул. Степана Разина, далее по маршруту.

Автобус №69

  • Сквер медицинских сестёр – ул. Суворова.
  • Автобус №72
  • мкр. Веснушки – ул. Кирова – ул. Московская – ул. К. Либкнехта – ул. Чапаева, далее по маршруту.

Автобус №76

  • Сквер медицинских сестёр – ул. Генерала Попова.

Автобус №94

  • ул. Московская – ул. Кирова – Сквер медицинских сестёр – ул. Кирова – Дом Быта.

Автобус №95

  • Будет следовать через ул. Чижевского с обратным движением по маршруту.

Автобус №97

  • ул. Ленина – ул. Баррикад и обратно.

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