Северо-западный ветер разгонит облака над Калужской областью
По прогнозам метеорологов, сегодняшняя погода в Калужской области останется без существенных изменений
Температура воздуха днём не поднимется выше +18°C, а утром и вечером столбики термометров покажут около +14°C.
Северо-западный ветер местами усилится до 10 м/с, что поможет разогнать часть облаков. Вероятность осадков минимальна. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
Хотя о летнем тепле говорить пока рано, отсутствие дождей станет приятным бонусом для жителей региона.