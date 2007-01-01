Калужский садовод рассказал, как обустроить участок, чтобы он радовал глаз

На даче мы много работаем, поэтому обязательно должны быть уголки отдыха с красивыми растениями.

На одной из лекций в клубе «Добрые плоды», который дважды в месяц собирается в библиотеке им. Белинского, калужский садовод-огородник Елена ДРОЗДОВСКАЯ рассказала, как обустроить участок, чтобы он радовал глаз.

На теневых зонах Елена Викторовна предложила устроить скамеечки или беседку. А ещё сделать водоем, хотя бы простенький. На своем участке она выкопала 1,5-метровый бассейн, посадила водные растения и сделала альпийскую горку с яркими цветами.

- Начните с простого, можно взять, например, тазик, покрасить его голубым цветом, закопать в землю, обложить камнями - и у вас уже водоём, - советует Елена Викторовна.

- Можно застелить полиэтиленом простым, тоненьким, налить воды, потом расправить все складочки, заложить камнями красивыми. Но, если будете делать бассейн вровень с землёй, у вас весной натекает туда много воды.

На своем участке Елена Дроздовская пробовала фигурную стрижку, и из собственного опыта говорит, что ее можно делать только на одноствольных деревьях.

У воды

- Водных растений много. Многие из них в природе растут, покупать не надо. И все они очищают воду. Я пробовала сажать разные водные растения.

Водные лилии. Очень красивые, нежные. Нам нужны американские холодостойкие лилии Харди (hardy).

Если на пакетике стоит буква Н. значит она холодостойкая.

Если буква «Д», то она цветёт днём.

Есть лилии, которые цветут только ночью. На них будет написано Nacht (ночь).

Но лилии все равно надо укрывать, либо опускать на такую глубину, где не промерзает вода.

Есть всевозможные ряски, они заполняют водную гладь, как сорняк.

Водный гиацинт. Очень красивый, у меня за короткий период им все заросло, и вода была чистая как слеза. Но цветёт он только в декабре. Поэтому я не дождалась его цветения.

Кубышка. Прекрасно растет, размножается. Я ее бросила в водоеме, и она там зимовала. Весной прихожу – она оттаяла и начала расти дальше.

Рогоз. Взяла его на болоте. Хорошо растет, его ветер не валит, он внизу сплетается корнями, цепкий. Сначала я его на зиму вытаскивала и закапывала. Но однажды случайно оставила в воде. И он прекрасно перезимовал. Не надо вытаскивать.

Водный ирис. У него корневище такое, что выкопать невозможно. Прекрасное растение. Его тоже не надо на зиму вытаскивать.

Схеноплектус. Это камыш декоративный.

Ситник. Интересное растение, у него кудрявое волокно, как волосы.

Аир болотный. У него листья, как у ириса. И это лекарственное растение.

Пампасная трава. Красивая, у меня была розовая. Но это южное растение, любит жаркий климат, поэтому у нас вымерзает.

Осока. Бывает вьющаяся и разного цвета. Это растение любит влагу, поэтому может страдать от засухи.

Стрелолист. Растет в воде, над водой виден только цветок.

Понтедерия, сусак. Отлично подходят для прибрежных зон.

Камни - отличное декоративное решение для клумбы.

Для альпийской горки

- Вместе с водоемом я сделала альпийскую горку, потому что выкопала много земли. У альпийской горки есть свои правила. Лучшая почва для неё – глина.

Если земля у вас тяжелая, добавляется песок и органика.

Если легкая (песок), добавляется глина и органика.

И если горку сделать слишком высокую, получится красиво, но вода будет скатываться.

На альпийской горке должны быть какие-то акценты, например, яркие растения или необыкновенные камни.

Сделайте два-три акцента. Камни используйте одного материала, допустим, гранит или известняк. И делайте карманы, в них можно будет сажать растения.

Растения должны быть низкорослые. Они, как правило, засухоустойчивые.

Можно и многолетники, и однолетники сажать. Главное, чтобы было пёстро, красиво, красочно.

На эти растения прилетают бабочки, полезные насекомые, которые наш сад лечат, поэтому мы должны заботиться о том, чтобы были цветные, медоносные участки.

Открытые места горки засыпьте камушками, чтобы почва не перегревалась, не надо пленки.

Альпийская горка красивая, но возни с ней много. Я сначала ею занималась, а потом засеяла всё многолетниками, и теперь у меня это многолетняя клумба.

На ней первыми луковичные цветут, потом их сменяют василиск, бадан, злаковые. Красиво смотрится.

Какие растения подходят для альпийской горки: астра альпийская, гвоздика травянка, очитки, тимьян, ибелис, мшанка, молодило.

Ампельные формы: резуха, обриета, мыльнянка, вербейник, ослинник, шиловидные флоксы,

Кустарниковые формы: верески, лаванды, лапчатки.

Луковичные: лук Молли, ветреница нежная, ирис сетчатый, тюльпаны, нарциссы, пролески, все декоративные луковичные.

На горке можно посадить низкорослые хвойники. У меня растет горная сосна Гном, она маленькая, медленнорастущая. Есть туи шаровидные, восточные, карликовые, елочки карликовые.

Хвойники бывают пирамидальной формы: кипарисовик, можжевельник китайский, скальный, пирамидальный, тис ягодный, но он очень ядовитый.

Надо помнить, что у хвойников есть болезни. Казацкий можжевельник может принести большие проблемы. Я его убрала, хоть и жалко было. Его нельзя сажать рядом с грушей. Он болеет и заражает грушу.

Некоторые хвойные растения сильно обжигаются солнцем, высыхают, осыпаются и погибают.

Оказывается, весной на солнце надземная часть начинает оживать, испаряется влага, а корни ещё во льду. Рекомендуется пролить ведра три кипятка, чтобы оттаяли корни.

Ещё можно взять зеленую притеняющую сетку, обмотать растение, пока не отмёрзнет почва, а потом сетку снять.

Все хвойники выделяют фитонциды, убивают патогены, чистят воздух. Очень полезно сделать из них настой и обрызгивать растения на участке.

Для этого подойдут любые хвойники - ели, сосна, можжевельники. Берете веточки и отвариваете 30 минут. Это ценное лекарство и для роз, и для других цветов, и для деревьев.

Полезны хвойники и для человека. Они очищают легкие, помогают восстановиться после ковида. Весной, когда начинают отрастать зеленые почки, их можно есть.

Можно сделать отвар хвойных иголок: 15 сантиметров от начала ветки вместе с почками отрезаете и настаиваете. Пьете эту воду, она розовая, вкусная, чистит кровь, легкие, там витамина С много.

Дружите с этими растениями, они - ваши помощники.

На участке Елены Викторовны много разных интересных растений.

Пышко цветут

- Расскажу о цветочных новинках, которые дают ведро красивейших цветов.

Физостегия Виргинская – звезда сада. Считается самым неприхотливым растением. Бывает розовая и белая.

Под ней никакой сорняк не растёт, она потихонечку размножается и очень красиво смотрится.

Хелоне косая - широкий лист, цветы закрытые, напоминают клюв птичий, высота 60 сантиметров. Бывает розовая и белая.

Черноголовка крупноцветковая. Она давит весь сорняк, закрывает почву.

Её полезно под деревьями посадить. Хорошо разрастается, ничем не болеет, никаких вредителей нет, теневыносливая. Прекрасно растёт в соседстве с хостами и баданами.

Мелколепестник. Плотный куст, любит солнце. Есть красивые гибридные формы.

Теллима крупноцветковая. Она тоже поражает своей массой, чем-то похожа на гейхеру. Если в цветнике будет, за ним ухаживать не надо.

Тиарелла – дает красивый декоративный лист. Тоже задавливает сорняк.

Дицентра красивая. Цветет всё лето.

Луки душистые. Очень эффектно смотрятся. Сейчас много видов декоративных луков разной расцветки: белые, розовые, сиреневые, синие.

Мыльнянка базикалистная – обильноцветущий многолетник.

Пенстемон. Это наперстянка. Очень красивое, но ядовитое растение. Человек может получить тяжелое отравление, вплоть до остановки сердца.

И эти растения переопыляются. Например, посадили белый цветок, он перепылился и стал в розовую крапинку, а эти розовые крапинки потом леопардовую вишневую расцветку дали. И так бесконечно.

Они двухлетки, растут самосевом, гибриды получаются. Их можно на вершине альпийской горки посадить, будет, как фонтан.

Душевик котовниковый. Растёт кустом, за ним ухаживать не надо.

С пользой для здоровья

- На участке хорошо посадить в качестве цветов лекарственные травы: шалфей, душица, тимьян, мята, монарда, котовник, майоран, лимонелла, мелисса.

Можно сделать лекарственную грядку, а можно между цветами сажать, они будут вредителей отгонять.

Есть съедобные кустарники: хеномелес (айва японская) - низкая, колючая. Даёт жёлтые плоды, похожие на яблочки. Она кисленькая, лимоном пахнет. Можно добавлять в компоты, в чай, сушить.

Ирга. В ней множество витаминов. И она, оказывается, стрижется.

Шиповник Альба. Дает полезную ягоду. Из него живую изгородь можно сделать.

Роза ругоза. И из неё варенье варят.

Дёрен. У этого кустарника много полезных свойств. И много разновидностей, например, алые ветки, темно-вишнёвые. Зимой красиво смотрится. Если листья белые, зелёные, розовые.

Все виды прекрасно стригутся, укореняются идеально – в воду положил, и вырастут корни.

Барбарис. Тоже разные виды: вишневый с зеленой окантовкой листьев, коралловый, алый. Ягодки высушивают и добавляют в плов.

Ягодки - это семена, их можно посадить, прекрасно всходят. Если висят ягодки прошлого года, посейте их.