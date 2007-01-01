Владелец села Кожухово Калужской губернии оставил детям большие долги

225 лет назад, 6 (17) июля 1775 года родился князь, генерал-майор, начальник калужского ополчения в войне 1812 года Дмитрий Семёнович Львов.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня расскажем вам о князе Львове, судьба у него была интересная.

Род Львовых внесен в родословные книги Калужской, Орловской и Московской губерний.

Львовы происходили из древнего, знатного княжеского рода, были потомками Рюриковичей.

Представители этого рода занимали высокие должности, назначались воеводами, окольничими, стольниками.

Вошли в историю

Дмитрий Семенович Львов родился в семье калужского и тульского губернского прокурора, статского советника князя Семена Сергеевича Львова и его жены Ека­те­ри­ны (по другим данным Елизаветы), доче­ри пре­мьер-май­о­ра Ники­ты Яко­вле­ви­ча Иевле­ва.

В семье было четверо детей: сыновья Дмитрий и Владимир и дочери Анна и Мария. Семён Львов был приближенным первого калужского наместника Кречетникова, присланного в наш город Екатериной II.

Родственник Львовых, первый министр-председатель Временного правительства России (со 2 марта по 7 июля 1917 года) Георгий Евгеньевич Львов в мемуарах пишет:

«Семья наша принадлежала к высшей аристократии. Род князей Львовых один из немногих не иссякших родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, кажется их всего семь, да остались ли теперь эти семь…

В Российской родословной книге князя Долгорукова перечислены все наши предки. Многие из них сыграли крупную роль в истории России.

Особо чтимым из них был благоверный князь Федор, удельный князь Ярославский, за свои заслуги по защите Ярославского княжества от татар.

Так же как Св. Александр Невский ограждал север от ливонских князей, так Св. князь Федор ограждал восток от татарской Золотой орды… В ярославском соборе…. покоятся в раке его мощи.

Разветвление рода князей Львовых связывает его с самыми родовитыми фамилиями в русской истории.

Многие родственники наши последнего времени сохраняли крупные состояния и видные положения, но наша семья не жила их жизнью, хотя и сохранила родственные связи с ними.

С падением крепостного уклада жизни мы попали в категорию разорившихся помещиков, не имеющих достатков, которые позволяли бы нам жить жизнью старого своего круга.

Но мы не скатились вниз. Мы выкарабкались из крушения, захватившего многих, благодаря собственным силам и достигли независимого положения в новом укладе жизни…

Мне претил дух аристократии. Я чувствовал себя ближе всего к мужику».

Калужское поместье

Князь Семён Сергеевич Львов владел селом Кожухово Железцовской волости Перемышльского уезда (ныне - Дзержинский район). После его смерти оно перешло к его сыну Дмитрию.

Семён Сергеевич Львов, отец Дмитрия Львова, по версии историков, имение Кожухово получил в качестве приданого жены.

Екатерина Никитична Львова (урожденная Иевлева), мать Дмитрия Львова.

По данным 1782 года в селе было 30 дворов, жили 102 мужчины и 125 женщин.

Располагалось сельцо по обе стороны реки Лихометки, а на левой стороне реки Апаренки был деревянный усадебный дом с садом и оранжереей.

Доходы с имения шли на содержание образцового коневодческого хозяйства. После революции здание усадьбы было разобрано. Но липовые аллеи и пруды остались.

Военная карьера

В 8 лет Дмитрий Семенович Львов был записан на службу в лейб-гвардии Измайловский полк. И вступил в него в 17-летнем возрасте в чине сержанта, а через полгода был переведён в поручики.

Сражался со шведами, участвовал в подавлении польского восстания под предводительством Костюшко, воевал в Польше. Отличился при штурме Праги.

Был несколько раз ранен. В 1795 году его назначили командиром Белёвского мушкетерского полка. А в 1797 году он вышел в отставку.

После этого жил в Москве, но приезжал в своё имение в Калужской губернии. В 1806 году князя Дмитрия Львова избрали уездным начальником, потом и председателем совестного суда Калужской губернии.

Руководил ополчением

В 1812 году в Калужской губернии формируется народное ополчение. Его начальником становится генерал Василий Шепелев.

Князь Дмитрий Львов выбран командиром 1-го пешего казачьего полка. На вооружении ополченцев были в основном пики.

Полки ополченцев располагались по границам Калужской губернии, защищая местные населенные пункты, а также Брянск и Рославль.

В январе 1813 года Шепелев сильно заболел и умер. Руководить ополчением стал Дмитрий Львов. Помогал ему старший сын Александр, находившийся при штабе.

Калужское ополчение участвовало в осаде Данцига (ныне - Гданьск), которая продлилась более полугода.

Дмитрий Львов был награждён орденами Святой Анны 2-й степени и Св. Владимира 3-й степени и произведён в генерал-майоры.

Дела семейные

Женат Дмитрий Семёнович Львов был женат на Марье Александровне Павловой. Они воспитывали четверых детей.

После смерти жены Дмитрий Семёнович Львов увлёкся княгиней Косаткиной-Ростовской и, возможно, у них была общая дочь.

В 1826 году Львов даже написал завещание, в котором оставлял не детям, а возлюбленной.

Предвидя судебные тяжбы детей, князь приложил к завещанию свою печа­ть, выре­зан­ную на ста­ли, чтобы они осте­ре­гались нару­шить его волю.

Однако в декабре 1828 года княгиня Косаткина-Ростовская умерла.

И Львов обратился в управу благочиния с просьбою вернуть 22 картины, которые ранее повесил в её доме на Новой Басманной. Князь был увлеченным коллекционером, собирал картины западноевропейских мастеров.

Одна­ко родственники Косаткиной-Ростовской выступали против этого, утвер­ждая, что князь, действительно, развесил в доме картины, но в тоже время зани­мал у хозяй­ки огромные суммы в десятк­и тысяч руб­лей.

Скончался Дмитрий Семёнович Львов 25 декабря 1834 года в Москве в возрасте 59 лет и был похоронен на кладбище Свято-Даниловского монастыря, рядом с женою. Могилы не сохранились. Детям князь оставил большие долги.

Младшая дочь Дмитрия Львова, Екатерина, умерла в 15-летнем возрасте от чахотки.

Дочь Евдокия прожила 29 лет. Вышла замуж за сенатора, московского губернатора Николая Небольсина.

У них было две дочери: Евдокия, ставшая женой тайного советника, графа Апраксина, и Мария, вышедшая замуж за офицера, погибшего при обороне Севастополя, Бибикова.

Старший сын Львовых, Александр, был действительный статским советником. Женился на княжне Марии Андреевне Долгоруковой, у них было 11 детей.

В 1890 году Александр построил каменное здание для народного училища в селе Железцево, которое находилось недалеко от родового имения Львовых Кожухово. Умер в возрасте 66 лет.

Про младшего сына Львовых, Андрея Дмитриевича, известно, что он служил в Конной гвардии, был адъютантом князя Паскевича, участвовал в Польской компании, за что получил орден Св. Владимира 4 степени с бантом.