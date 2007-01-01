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Один из полусотни украинских беспилотников сбили в Калужской области

Минобороны рассказало об очередной атаке БПЛА на Россию.
26.06, 08:11
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В ночь на четверг, 26 июня, над территорией страны силами ПВО сбили 50 украинских дронов.

Один из них уничтожили в Калужской области.

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, это произошло в Боровском районе. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Остальные беспилотники сбили в следующих регионах:

  • Курская область — 23 дрона,
  • Ростовская область — 11 дронов,
  • Брянская область — 6,
  • Белгородская область — 3,
  • Московский регион — 3 (два из них направлялись к столице),
  • Крым — 2,
  • Мордовия  — 1.

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