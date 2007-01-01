Итоги ПМЭФ-2025: Калужская область снова оказалась в центре внимания

Более 80 миллиардов рублей инвестиций в экономику региона – таков ожидаемый итог работы калужской делегации на очередном Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 18 по 21 июня

Фото пресс-службы правительства области

В этом году Калужская область продемонстрировала участникам форума очередные рекорды.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании форума отметил высокую динамику региона в развитии инвестиционной привлекательности. По этому показателю Калуга вошла в пятерку лучших в стране в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

Напомним, что еще пять лет назад мы были на восьмом месте – тогда сказались в том числе и ковидные ограничения.

По всем направлениям

Первое место в стране по дронофикации – беспилотные авиационные системы активно внедряются для решения экономических задач.

Уверенно развивается туристическая отрасль - Калужская область вошла в десятку наиболее востребованных направлений для туризма выходного дня. За последние пять лет поток гостей на калужскую землю вырос вдвое.

Регион вышел на лидирующие позиции и по производству молочной продукции.

Важная особенность экономической и социальной стратегии Калужской области в том, что усилия и средства распределяются по всем направлениям. Администрация губернатора с самого начала взяла курс на многовекторное развитие.

- Регион сегодня уверенно наращивает промышленную базу, создает пространство для науки и творчества, вкладывается в развитие человеческого капитала, - отмечает руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. - В этом сила области: не ставить на одну отрасль, а развивать всю систему.

Новые грани развития

17 инвестиционных соглашений было подписано калужским губернатором за четыре дня работы форума. Калужская область таким образом оказалось в числе самых успешных его участников.

По уже установившемуся стратегическому правилу, грядущие проекты затрагивают самые разные направления: креативные индустрии, машиностроение, электроника, фармацевтика, строительные материалы, металлоконструкции, агропром и другие.

Промышленные мощности региона пополнятся новыми заводами по производству компрессоров, промышленных насосов, алюминиевого профиля, пластиковых труб, упаковочных материалов.

В медицинском кластере появится новое высокотехнологичное производство лекарств – соответствующее соглашение подписано с компанией «Фаворит Трейд».

Совместно с китайскими партнерами возобновится строительство цементного завода в Думиничском районе.

Откроет вторую линию вьетнамский молокозавод ТиЭйч, что позволит довести его производственную мощность до 1000 тонн молочных продуктов в сутки.

В планах создание туристического кластера «Таруса Парк» - масштабного комплекса, соединятся туризм, спорт и образование.

И это лишь отдельные примеры итогов форума.

- Калужская область под руководством губернатора Владислава Шапши продемонстрировала на ПМЭФ-2025 формулу регионального успеха, основанную на трех ключевых принципах: системности, прагматизме и стратегическом видении, - считает историк и политолог Павел Данилин.

Интеграция и кооперация

Неудивительно, что именно Калужская область и ее руководитель стали своеобразными точками притяжения интересов по самым разным аспектам и направлениям.

Важным моментом стало подписание соглашений с губернаторами Пензенской и Самарской областей, а также Хабаровского края в области развития беспилотных авиационных систем.

В Калужской области уже действует научно-производственный центр БАС, а на базе учебного комплекса «Технопарк» идет подготовка преподавателей для отрасли. Кроме того, ряд калужских предприятий производят как сами беспилотники, так и комплектующие для них.

Сотрудничество позволит объединить и максимально эффективно использовать технологические, научные, кадровые и производственные возможности, наработанные к сегодняшнему дню в разных регионах.

- Подводя итоги форума, особо хотела бы отметить развитие беспилотных авиационных систем, - говорит председатель Общественной палаты Калужской области Оксана Милованова. - Эта перспективная область набирает обороты и тесно связана с подготовкой инженерных кадров, которым в нашей области уделяется особое внимание. Отмечу, что эта работа на будущее, на долгосрочное развитие области.

Время решительных действий

Не только экономические аспекты волновали участников форума. Один из острых вопросов сегодняшнего дня – мигранты. И здесь калужский опыт также привлек всеобщее внимание.

Выступая перед участниками, калужский губернатор привел простые цифры: за последние три года в 20 раз сокращена выдача разрешений на временное пребывание гражданам стран Центральной Азии. В итоге к сегодняшнему дню их количество в регионе уменьшилось вдвое.

Впрочем, Калужская область при этом отнюдь не превратилась в некую закрытую зону. Умелые руки и светлые головы всегда нужны, поэтому в действие вступил селективный механизм работы с мигрантами.

Область приняла уже 350 активных и деятельных профессионалов из Западной Европы, в их числе и фермеры, и инженеры, и бизнесмены.

- Россия открыта для тех, кто разделяет наши ценности, - заявляет Владислав Шапша.

- Многоуровневый подход, сочетающий привлечение инвестиций с развитием человеческого капитала, промышленной инфраструктуры и инновационного потенциала, превращает Калужскую область не просто в успешный регион, а в модель стратегического планирования, где каждый элемент работает на достижение долгосрочных конкурентных преимуществ, - подчеркивает политолог Павел Данилин.

Оценивая общие итоги работы калужской делегации в Петербурге, Владислав Шапша отметил, что регион получил хороший задел на перспективу, а это залог дальнейшего укрепления нашей экономики.

- Мы третий год подряд увеличиваем объем промпроизводства, в этом году еще плюс 18%, - говорит Шапша. – Это - один из лучших результатов в России. Закрыли все коммерческие долги, в том числе, муниципалитетов. Все это – для повышения качества жизни в Калужской области.