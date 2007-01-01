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Калужская область заняла четвертое место в стране по активности в голосовании за благоустройство

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подвел итоги.
23.06, 14:11
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Более 141 тысячи жителей Калужской области приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Губернатор Владислав Шапша отметил, что регион вошел в топ-4 по уровню вовлеченности среди субъектов ЦФО. 

 По результатам голосования в 2025 году в области планируется обустроить 56 общественных территорий.

В их числе – пять парков, две площади, 10 скверов и 14 детских и спортивных площадок. 

Шапша также сообщил, что в текущем году завершается благоустройство 59 объектов, выбранных жителями в прошлом году. Среди уже сданных – сквер трудовой доблести в Высокиничах, скейт-парк в Бабынино и пешеходная зона с мостом через реку в Юхнове.

Губернатор поблагодарил калужан за активность, подчеркнув, что их выбор определяет развитие городской и сельской среды.

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