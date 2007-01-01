Калужская область заняла четвертое место в стране по активности в голосовании за благоустройство

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подвел итоги.

Более 141 тысячи жителей Калужской области приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Губернатор Владислав Шапша отметил, что регион вошел в топ-4 по уровню вовлеченности среди субъектов ЦФО.

По результатам голосования в 2025 году в области планируется обустроить 56 общественных территорий.

В их числе – пять парков, две площади, 10 скверов и 14 детских и спортивных площадок.

Шапша также сообщил, что в текущем году завершается благоустройство 59 объектов, выбранных жителями в прошлом году. Среди уже сданных – сквер трудовой доблести в Высокиничах, скейт-парк в Бабынино и пешеходная зона с мостом через реку в Юхнове.

Губернатор поблагодарил калужан за активность, подчеркнув, что их выбор определяет развитие городской и сельской среды.