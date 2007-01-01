Исторический сад на правобережье Калуги приговорили к уничтожению

В начале июня 2025 года Калужский районный суд фактически дал зеленый свет на уничтожение фруктового исторического сада.

Мы писали об этом конфликте ранее.

Напомним, за сохранение сада, который помнит Гоголя, уже несколько десятилетий бьется инициативная группа жителей.

Николай Гоголь писал, что вид на Калугу из-за Оки напоминает ему Константинополь. Писатель любил гулять в этом саду близ Ромоданово, бывал, конечно, и в самом селе, и в церкви. Здесь всё дышит историей, стариной, всё овеяно легендами...

Но городские власти отдали место, которое так любил бессмертный классик, под застройку и его все-таки приговорили к уничтожению.

Как так получилось и что дальше будут делать защитники знаменитого сада расскажем подробно.

Вступились многие

О судьбе фруктового сада, который в разные века назывался Олонкиным, Барским, Ветеранским, Ромодановским, мы писали не раз.

Больше двух десятилетий местные жители борются за его сохранение с застройщиками, положившими глаз на лакомый кусочек земли в Калуге. Они давно хотят пустить эту землю под постройку многоэтажного жилого дома.

Но назло этим планам, здесь постоянно проводятся субботники, отмечаются праздники, да и просто люди любят гулять.

В апреле нынешнего года после очередного субботника инициативная группа установила информационный баннер, чтобы все знали, насколько важно для истории Калуги это место.

Первое упоминание о фруктовом саде в Ромоданово относится к 1758 году в завещании предпринимателя Демидова своему сыну Алексею. Гулял здесь и бессмертный классик Николай Гоголь, когда был в Калуге.

К защите этого исторического места подключились наши коллеги-журналисты из других региональных изданий.

После череды арбитражных судов, признавших все перипетии со сменой арендаторов участка ничтожными сделками, в СМИ вышел ряд материалов в поддержку фруктового сада.

Казалось, его удалось отстоять.

Но суды не прекратились, застройщик продолжил пытаться отвоевать землю под дом, и последний на данный момент завершился не в пользу защитников исторического наследия Калуги.

Сад не бросим

В пятницу, 20 июня один из активных членов инициативной группы по сохранению фруктового сада на улице Заречной в Калуге Олег Новиков сообщил нам нерадостную новость.

- Последний суд был 3 июня в 15 часов, - рассказал Новиков. - На суд было предоставлено много документов: Протокол Рабочей группы при Губернаторе, с назначением сада объектом природы, статьи четырёх изданий. Судья вскользь пробежала глазами (совсем чуть-чуть) и ушла для вынесения решения. Не было минут семь-восемь.

Результат обескуражил – решение оказалось в пользу застройщика.

Очередной раунд борьбы люди проиграли. Перспектива строительства на месте исторического сада жилой многоэтажки становится все более реальной. Однако, калужане не собираются мириться со сложившемся положением. Сейчас инициативная группа готовит документы уже на федеральный уровень.

- Мы не сложим руки, не откажемся от борьбы, готовим материалы для передачи на федеральный уровень, раз местные власти не хотят нам помочь, - заявили представители инициативной группы.

Без бумажки – не история

В ходе своей борьбы за сад, местные жители инициировали обсуждение этого исторического места на заседании Рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе Калужской области.

По словам представителей инициативной группы, решено было придать этому месту исторический статус. Однако, не все оказалось так просто.

Так выглядит сад в пору цветения деревьев.

В городской управе Калуги пояснили, что для того, чтобы сад был признан объектом исторического значения, необходима особая бумажка.

- Полномочиями по приданию объекту статуса памятника природы органы местного самоуправления не обладают, - заявили в горуправе. – Согласно требованиям федерального закона, объявление природных комплексов и объектов памятниками природы федерального или регионального значения осуществляется постановлением правительства РФ или решением исполнительных органов соответствующих субъектов РФ.

Такого решения пока не было, соответственно территория фруктового сада на Заречной юридически является лишь обычным куском земли.

- Оснований для признания остатков фруктового сада объектом культурного наследия не представлено, - резюмировала заместитель городского головы Калуги Юлия КОВТУН.

«Кто на ком стоит»

Разобраться в перипетиях судебных разбирательств непросто. Территория несколько раз меняла арендаторов.

Активные действия начались в 2012 году, когда муниципалитет передал этот участок в аренду ООО «Правовое поле». В том же году гендиректор компании переоформляет права аренды на себя лично.

В 2015 году горуправа Калуги продляет договор аренды гендиректору Нагибину до 2018 года. Однако в том же 2015 году территория фруктового сада уступается ООО «Карат», руководил которой все тот же Олег Нагибин.

В том же 2015-м городские власти меняют компании вид разрешенного использования этой земли. С этого момента на месте исторического сада можно строить многоквартирные дома высотой до пяти этажей.

После этого и последовали арбитражные суды, признавшие сделки ничтожными.

В 2023 году территория вновь поменяла арендатора. Им стал гражданин Язев. А вслед за ним попользоваться землей на улице Заречная передано Аркадию Абешаеву.

На прошедшем в июне 2025 года суде в качестве ответчика фигурировало вновь ООО «Правовое поле».

Такая вот карусель арендаторов закрутилась вокруг фруктового сада.

Что в итоге

Решение последнего суда пока не вступило в силу. Жильцы обратились в прокуратуру.

В ведомстве нам подтвердили, что решение суда прокуратура еще не получила.

- Но скорее всего будем обжаловать, - добавили в прокуратуре.

А фруктовый сад пока стоит, и у жителей все же остается надежда на его сохранение. Но стук молотка судьи в начале июня эту надежду ослабил.

Бодаться с чиновничьим аппаратом, когда за его спиной еще и застройщик со своими возможностями, ой как непросто.