Главный день ПМЭФ-2025: успех Калужской области и выступление президента

Международный экономический форум продолжается в Санкт-Петербурге.

В пятницу, 20 июня, прошел третий день, в рамках которого на пленарном заседании выступал президент России Владимир Путин.

Калужская делегация также была в центре внимания. Рассказываем о самом главном.

Что сказал Путин

Президент России в рамках ПМЭФ-2025 рассказал о текущем положении российской экономики и планах на будущее.

В частности, отмечалось, что за последние четыре года количество занятых выросло на 2,4 миллиона. А уровень безработицы снизился до исторически минимального значения в 2,3%.

В своем выступлении президент похвалил решения региональных властей, шаги по цифровизации экономики.

Путин также подчеркнул важную роль обрабатывающей промышленности и туризма. Напомним, эти отрасли как раз активно развиваются в Калужской области.

Президент попросил правительство подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики. И тут Калужская область – один из передовых регионов. Накануне губернатор Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве с президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш.

По итогам выступления президента губернатор Владислав Шапша отметил, что наш регион строит экономическую политику в том направлении, о котором говорил Путин:

- Новые инвестпроекты для нас – это дополнительные доходы в бюджет, новые проекты развития, создания благополучной среды для жизни, обновления инженерных сетей, строительства школ, больниц, объектов культуры.

Калужане – среди лидеров

Во время своего выступления Путин поздравил регионы, которые добились успеха в Национальном рейтинге инвестиционного климата, отдельно отметив и Калужскую область – регион в нынешнем году поднялся на пятое место.

Оценку эффективности работы региональных властей с 2014 года ведет Агентство стратегических инициатив.

Рейтинг включает в себя 110 показателей.

В нашем регионе стабильно высоким остается значение показателя среднего времени получения разрешения на строительство - почти на 30% ниже среднероссийского. Кроме того, за последние пять лет на 35% снизилось среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию.

В рейтинге также отмечено сокращение доли компаний, которые столкнулись с коррупцией. За последние четыре года показатель сократился на 68%. Предпринимателей, сталкивавшихся с необоснованным силовым давлением, в два раза меньше, чем в среднем по стране.

Среднее время подключения к электросетям с 2022 года снизилось на 34%, среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения – почти на 35%.

- Рейтинг – не самоцель, - прокомментировал калужские успехи Владислав Шапша. - А барометр. Показатель конкретных результатов, эффективности практических решений по улучшению деловой среды. А в конечном итоге – повышению качества жизни.

Вопрос кадров

В рамках ПМЭФ-2025 губернатор Калужской области Владислав Шапша совместно с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой провел также заседание комиссии Госсовета «Кадры».

В ходе обсуждения было отмечено, что существует большой спрос на специалистов со среднеспециальным образованием. Особое внимание уделяется практикоориентированному подходу, когда работодатели подбирают конкретных студентов для работы на своих предприятиях.

Калужский регион уже несколько лет развивает систему подготовки кадров и поддержки молодых специалистов. В 2024 году в систему среднего профессионального образования поступило рекордное количество выпускников 9 классов — 65%. Основным решением становится маршрутизация будущих специалистов через центры карьеры по схеме: школа - вуз или колледж - предприятие.

Также было подчеркнуто, что для решения кадрового вопроса необходимо использовать все эффективные инструменты привлечения специалистов в реальный сектор экономики, включая прогнозирование, профориентацию, взаимодействие с работодателями и целевое обучение, которые важно согласовывать с реальной потребностью рынка труда.

Инженеры нового поколения

Подготовкой кадров в нашем регионе занимаются задолго до того, как люди окончат учебные заведения. В рамках ПМЭФ губернатор подписал важное соглашение при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Глава региона отметил, что сотрудничество с МГТУ им. Н.Э. Баумана и Институтом профессионального образования, выступающим федеральным оператором проекта «Профессионалитет», переходит на качественно новый уровень. По его мнению, интеграция системы среднего профессионального и высшего образования направлена на подготовку инженерных кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики.

Проект калужского филиала Бауманки и Федерального технопарка профобразования позволит формировать у будущих инженеров прочные практические навыки. Губернатор подчеркнул, что это новая модель высшего образования, ориентированная на практику, основанная на точном кадровом прогнозировании и обеспечивающая трудоустройство выпускников.

Налоговых поступлений будет больше

Продолжается и деловая часть форума. В пятницу губернатор заключил соглашение о расширении партнерских отношений с руководством турецкой пивоваренной компании.

Завод «АБ ИнБев Эфес» является ключевым налогоплательщиком региона, обеспечивая более десяти процентов всех поступлений в областной бюджет. В первом полугодии только от акцизов предприятие перечислило около шести миллиардов рублей. За последние пять лет объем инвестиций превысил 2,2 миллиарда рублей.

Губернатор подчеркнул значимость взаимодействия с турецкими предпринимателями и выразил уверенность, что достигнутые договоренности укрепят международные экономические связи региона.