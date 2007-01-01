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Чиновники по традиции наплевали на обещания городского головы Калуги

Прошлым летом в Калуге поменяли 18 километров ветхих канализационных труб.
Владимир Андреев
21.06, 09:30
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В начале сентября городской голова провел показательную выездную планерку на трех самых проблематичных участках.

Тогда градоначальник пообещал, что все разрытия приведут в порядок в кратчайшие сроки.

В среду, 18 июня, через 9 месяцев после того рейда, мы проехали по тем трем адресам, чтобы посмотреть, как прошло благоустройство разрытых дворов Калуги. 

Никак не разродятся

Двор на улице Московской у дома № 115 в сентябре прошлого года выглядел будто после катастрофы. Траншеи и ямы перерезали его вдоль и поперек.

Кое-где через провалы в земле были перекинуты деревянные мостки.

Однако, жители не роптали, они понимали, что в результате у них зимой не будет коммунальных аварий.

Аварий, действительно, не было. А вот комфортнее жить все равно не получается.

Фото 7 сентября 2024 года.
Фото 18 июня 2025 года.

- Грубо забросали щебенкой еще осенью и так и бросили все, - рассказала нам женщина, выгуливавшая собачку. – За домом свалку ржавых труб устроили, а от детской площадки одни кирпичи остались.

Действительно, благоустройством здесь и не пахнет. Новые трубы засыпали, но об асфальте остается лишь мечтать.

Парковаться во дворе теперь нужно очень осторожно, потому что перепад высот старого асфальта и щебенки достаточно велик, да и в яму можно влететь ненароком.

А склад старых ржавых труб своим видом из окон пятиэтажки не добавляет радости жильцам.

Уныло сегодня выглядит и бывшая детская площадка во дворе. Засыпанная битым кирпичом, без части оборудования, она пустует.

Вряд ли родители рискнут разрешить своим детям тут гулять.

А ведь еще в сентябре прошлого года городской голова Калуги обещал все привести в порядок.

- Я также поручил обратить особое внимание на благоустройство территорий после замены сетей, - заявил 7 сентября 2024 года городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Все места, где были разрытия, необходимо привести в порядок в кратчайшие сроки.

Видимо, понятие «кратчайшие сроки» имеет разные значения для подчиненных Денисова и рядовых калужан.

А прошло уже, напомним, 9 месяцев, за которые ребенка зачать и родить – стандарт. 

Сами закатали

Чуть лучше, чем на Московской, обстоят дела с благоустройством разрытого двора на Грабцевском шоссе.

По крайней мере, валяющихся труб мы не обнаружили.

Фото 7 сентября 2024 года.
Фото 18 июня 2025 года.

Прошлым летом на этом участке сложилась проблемная ситуация. Подрядчик из Архангельска до последнего скрывал трения с бригадой сварщиков. Рабочие отказывались выходить на объект из-за разногласий с оплатой их труда. Сроки завершения ремонта тогда были под реальной угрозой.

Ситуацию удалось выправить, трубы уложили и сварили, а вот про асфальт забыли.

- Мы и не надеялись, что заасфальтируют у нас, - поделился своими соображениями Алексей, садясь в свое авто. – Сами потихоньку колесами разровняли и пригладили двор.

На наш вопрос, надеется ли он, что доведут благоустройство до конца, мужчина лишь безнадежно махнул рукой и уехал по своим делам.

Неухоженный, брошенный двор сегодня выглядит запустевшим. Оно и понятно, кому охота что-то делать, после такого отношения властей?

Во время ремонта коммунальщики жаловались на трудности из-за запаркованности дворов, мол, этот факт не дает возможности оперативно проводить работы.

Положить асфальт, довести до ума, по-человечески закончить ремонт, видимо тоже что-то мешает. Или просто, как водится, закопали и забыли? 

Красота у горуправы

Третий участок работ, который лично проверил в сентябре прошлого года городской голова, расположен в сотне метров от здания бывшей городской управы на улице Ленина. Сейчас здесь заседает городская дума.

Фото 7 сентября 2024 года.
Фото 18 июня 2025 года.

И жителям окрестных домов повезло гораздо больше, чем, калужанам с Московской и Грабцевского шоссе. Не зря говорят, что близость к власти творит чудеса.

В дворах у дома власти на Ленина, разрытых прошлым летом, и новенькие трубы уложили, и аккуратно все засыпали, и заасфальтировали, а где нужно даже плитку тротуарную положили.

Так что район дома № 85 по улице Ленина стал единственным из трех мест, где благоустройство полностью завершено. Претензий от жителей мы не услышали ни одной. 

И так сойдет

Ситуация с тремя участками ремонта коммунальных сетей в Калуге как нельзя лучше показывает общую тенденцию последних лет в работе городских служб.

Много пиара, много антикриза, а памяти мало.

И речь не только о дворах, где мы побывали в минувшую среду. Похожая тенденция прослеживается в нашем городе уже много-много лет по совершенно разным направлениям и вне зависимости от того, кто стоит у руля.

Отпиарились, наобещали с три короба и забыли. А там, глядишь, и не вспомнит никто.

Такие вот в Калуге сложились традиции.

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