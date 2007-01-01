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Второй день ПМЭФ-2025: чего добилась Калужская область

В Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум.
Дмитрий Ивьев
20.06, 08:26
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Сегодня рассказываем о самых важных достижениях делегации нашего региона, которую лично возглавляет губернатор Владислав Шапша, во второй день представительного мероприятия.

Равнение на Калужскую область

Владислав Шапша принял участие в сессии «Новый дом в России». Он рассказал, каких иностранцев привлекают в регион.

Как отметил губернатор, наш регион стремиться привлекать лучших: предпринимателей, инженеров, представителей творческих профессий, ученых. При этом важным условием является разделение этими людьми традиционных ценностей, уважение к культуре, истории и языку.

По поручению президента Владимира Путина разрабатывается специальная программа. И Калужская область является одним из регионов, где ее опробуют. Поддержку в этом оказывает Агентство стратегических инициатив.

В рамках своего выступления губернатор поделился опытом создания мер поддержки, что иностранцы могли адаптироваться. Все это должно заработать в режиме «одного окна».

Всего на данный момент из дальнего зарубежья переселилось к нам около 350 человек. Среди них и известный предприниматель Штефан Дюрр, создавший крупный агрохолдинг.

Поиск рабочих рук

В рамках встречи Ассоциации инновационных регионов России Владислав Шапша предложил заставить работать на складах роботов.

Губернатор с горечью отметил, что сейчас склад маркетплейса задействует 5000-7000 сотрудников, а у многих из них есть профессии учителей, врачей, инженеров.

В качестве решения проблемы глава Калужской области предложил расширять роботизацию, чтобы высвободить до 70% персонала для производств и социальной сферы.

Новые склады могут строиться уже с учетом большей автоматизации.

А существующим предприятиям нужна поддержка в адаптации роботов под специфику логистических процессов. Это можно сделать в том числе с помощью создания специализированных структур на базе региональных инжиниринговых центров.

Новые инвестиции

Запомнился второй день на ПМЭФ и важными соглашениями с компаниями, которые будут развивать производство на территории Калужской области.

Соглашение по расширению производственных мощностей подписано с компанией «Группа Полипластик». Благодаря этому в Жуковском районе модернизируют цех переработки полимеров и запустят новые линии для производства многослойных труб. В России это будет первое подобное предприятие.

В Думиничском районе вскоре возобновится строительство цементного завода. Проект будет развиваться при поддержке ВЭБ.РФ и крупного инвестора из Китая. На этой площадке планируется создать промышленный парк стройматериалов.

Два соглашения по новым инвестпроектам Владислав Шапша подписал с «ВМК Инвест». Компания вложит еще около 800 миллионов рублей в создание новой линии для прессования алюминиевого профиля.

А завод по выпуску высокотехнологичных воздухоочистителей в Ворсино удвоит производственные мощности. В этот проект «Завод Аэролайф» вложит порядка 300 миллионов рублей.

Сближение с друзьями

Также в рамках форума Владислав Шапша достиг соглашений о расширении межрегионального взаимодействия с тремя регионами России.

С губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко было подписано соглашение о создании межрегионального кластера беспилотных авиационных систем (БАС). Документ направлен на объединение технологических, научных, производственных и кадровых ресурсов для реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

С главой Самарской области Вячеславом Федорищевым заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Отметим, что договор о взаимодействии в сфере БАС между Калужской и Самарской областями был подписан еще на ПМЭФ-2024.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве было подписано с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

Владислав Шапша подчеркнул, что данные шаги направлены на укрепление единства российских территорий, что неоднократно отмечал президент страны. Подписание документов станет важным этапом в развитии межрегиональных связей и реализации совместных проектов.

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