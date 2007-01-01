Сифилисом болела вся семья, но калужские крестьяне считали, что он не так уж и страшен

Болезнь эта стала распространяться в калужской губернии в конце ХIХ века, что очень беспокоило врачей.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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На днях мы рассказали вам, какие болезни были распространены в калужских деревнях в дореволюционный период. Сегодня подробнее расскажем о сифилисе.

Про Жиздринский уезд сотрудники этнографического бюро князя Тенишево в конце ХIХ - начале ХХ века собрали такие сведения:

«Понимая, насколько сильно может отразиться сифилис на здоровье народонаселения, я хотела сообщить о нем насколько возможно верно, поэтому обратилась к нашему земскому врачу Борщёву, и попросила дать мне список больных сифилисом, которые побывали у него в приемной за 11 лет.

Господин Борщов был так добр, что дал довольно подробные сведения о ходе сифилиса в нашей стороне…

Он писал: «Вопрос чрезвычайно сложный и трудный.

Далеко не все сифилитики обращаются к помощи врача. Причины такого отношения к этой ужасной болезни разнообразны:

1. Болезнь не лишает возможности работать, по своим начальным проявлениям она не тяжела. И народ лечиться лишь тогда, когда болезнь дает сильно о себе знать.

Отделенные же последствия нашим крестьянам не доступны для понимания, так как, по сравнению с другими областями, сифилитиков здесь мало, и болезнь появилась сравнительно недавно.

Словом, народ по понятной аналогии с другими болезнями, полагает, что сифилис может излечиться сам, да и не ведет к смерти и не отражается на потомстве, стало быть, не так уж и страшен.

2. За последние два года в нашем уезде практиковалось принудительное лечение с отправкой в Жиздру.

Бывали и бывают случаи, когда больные сами, по совету врача, отправлялись в город, в больницу, и лечатся аккуратно, но таких мало.

Большинство всеми способами противится и уклоняется от путешествия в Жиздру.

3. Болезнь эта считается позором. При отправке в город этот позор становится известным.

4. Затруднительность или даже невозможность ехать лечиться всей семьей. А в большинстве случаев заболевшей оказывается вся семья.

5. Народ хорошо видит и знает, что, пробыв в больнице 1-2 месяца, вылечиться нельзя. Лечиться с перерывами надо на протяжении двух лет, и поэтому многие думают, что доктора лечить не умеют.

6. Болезнь нередко проходит незамеченной для больных, да и для врача, трудно определить ее.

В громадном большинстве случаев отмечается сифилис вне полового заражения, и если удавалось определить начальную форму (что редко бывает), то она наблюдалась на губах или в глотке»…

Заражаются семьи

«Те сифилитики, которые являлись в приемную лечиться, за редким исключением, являлись неаккуратно и до первого излечения некоторых явлений.

А большей частью побывают одни раз – и довольно. Поэтому о течении сифилиса в наших краях трудно составить определенное мнение.

Бывают и тяжелые формы, особенно третичных стадий, особенно в бедных, захудалых семьях. Но вообще, кажется, сифилис протекает легко.

Третичных заболеваний нервной системы очень мало…. Так называемых парасифилитических заболеваний (спинная сухотка и других) мало, может быть, потому что эта болезнь новая, и через 10-15 лет будут и эти заболевания.

В последние годы с развитием отхожих промыслов и, вероятно, увеличением благосостояния крестьянского населения, чаще стали попадаться случаи полового заражения, но большинство заражений – внеполовые.

Если в семье окажется сифилитик, большей частью заболевает вся семья, хотя я знаю случаи, когда муж заболел, а жена осталась здорова. Но это исключение»…

Кто распространяет болезнь

«Как заносится болезнь со стороны можно определить. Наблюдались такие случаи:

1. солдаты,

2. возвратившиеся из отхожих промыслов,

3. приходилось видеть пастухов, больных сифилисом (два раза). Первый случай: пастух пришел лечиться, только что нанявшись в деревню Холмы Дулевской волости, и тот, кто его нанял, был очень расстроен. Другой пастух успел некоторое время поработать.

4. Были в приемной два овчинника из Малоярославецкого уезда с резко выраженным вторичным сифилисом, которые, вероятно, оставили после себя наследство.

5. Одна бабка-повитуха была больна, после лечения в Жиздре ее не брали на роды.

6. Наблюдался, очень сомнительный, впрочем, случай деревенской проститутки, больной сифилисом. Вообще, у нас проституции нет, но нравы довольно свободные.

7. В Мокром и Бутчине был бараночник, очень недолго там проживший. Он был болен и вся его семья болела. Может быть, он посодействовал распространению болезни.

8. Видел больного шорника, заболела вся его семья. Шорник, переходя из двора во двор, вероятно, разносил заразу.

9. Видел заражение семей от работниц. Осмотр нанимаемых не желают делать даже интеллигентные люди, за исключением кормилиц.

Наследственный сифилис в семьях, где он есть, не редкость».

Ходят к знахаркам

«У врачей лечатся неаккуратно и не все. Бабок, по-видимому, посещают, и те иногда лечат успешно, симптомы, конечно, не болезнь.

Практикуют питье «декока» с сулемой (ртуть) и без окуривания.

А одна из бабок в Мелееве, теперь уже умершая, додумалась до рационального способа: растворяла сулему в воде и на этой воде делала тесто, пекла хлеб, давала больным по определенному кусочку.

«Вылечивала», - говорят крестьяне.

Мой 11-летний опыт в участке…убеждает меня, что эта болезнь при наличии определенных условий в недалеком будущем распространится до громадных размеров, - пишет Борщёв.

Главной причиной этого надо считать невежество и неряшливость.

Бедность, недопускающая долго лечиться, так как надо работать, стоит на втором плане.

Невежество не искоренить скоро, были бы полезны живые беседы врача с населением, но они, к сожалению, не разрешены, обидно.

В последнее время предлагают летучие отряды. Едва ли будет толк от летучей помощи в болезни, которую надо лечить два года. Устройство отделений в участковых больницах было бы полезно.

Особые случаи:

1. Больной молодой парень, заразившийся на отхожих промыслах половым путем, лечившийся у меня от первых признаков вторичного периода.

По исчезновении признаков ему было сказано, что лечение нужно будет повторить не один раз.

Приблизительно через год он явился в приемную. Указал сам, где высыпала болезнь, сказав: «А лекарства не надо, лечиться не хочу».

Семья его часто обращалась в больницу, после перестала обращаться.

2. Почти одновременно оказались больны сифилисом две молодые бабы: одна из Высокого, другая - из Красного Бора Дулевской волости.

Так как это случилось в то время, когда сифилитиков отправляли лечиться в волостную больницу, я сообщил секретно об этих случаях дулевскому волостному правлению.

Красноборскую молодку волость оставила в покое, видимо, писарь получил взятку. А высокинскую отправили.

По дороге она встретила меня, с плачем, крича, что она совершенно здорова, кинулась мне в ноги и начала умолять, чтобы я оставил ее дома.

Попытка убедить ее, что она больна ни к чему не вели. Мольбы и плачь продолжались чуть ли не целый час. Оставить ее в деревне я не мог.

Сифилис с одинаковой силой распространяется в Высоком и в Красном Бору, но лечиться оттуда не ходят»...