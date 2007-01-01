Первый день ПМЭФ-2025: каких результатов добилась калужская делегация

В среду, 18 июня, в Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум. Возглавляет делегацию нашего региона губернатор Владислав Шапша.

Форум в Петербурге традиционно является очень результативным для нашего региона. Например, на ПМЭФ-2023 были подписаны инвестсоглашения на общую сумму в 76,8 миллиарда рублей. В прошлом году было еще больше – 80 миллиардов.

Успешным обещает быть и нынешний год.

Уже в первый день было объявлено о многих важных проектах, которые принесут инвестиции калужской экономике и рабочие места жителям региона.

Стенд – на десятку

Встречает гостей Калужская область на форуме по-особенному. Специально для ПМЭФ был придуман и создан стенд, который отражает многообразие нашего региона.

Экспозиция оформлена в виде десяти граней. И каждая рассказывает об отдельном направлении в развитии креативных индустрий.

- Главное, он отражает сегодняшнюю Калугу, Калугу многогранную, как бриллиант, - подчеркнул губернатор Владислав Шапша. - Каждая грань дает нам новые возможности и показывает нашу новую силу.

На выставочном стенде представлены ведущие калужские бренды и талантливые создатели из разных сфер: крупнейший производитель фортепиано, авторы популярных фильмов, фестивалей, арт-пространств и уникальных музейных проектов, мастера, создающие тончайшую керамику, модные дома, разрабатывающие актуальную одежду, а также специалисты в области дизайнерской мебели и передовых цифровых технологий.

Также в год 80-летия Великой Победы отражена связь поколений.

Миллиардные инвестиции

Главная часть форума в Санкт-Петербурге – деловые связи и подписанные в результате переговоров соглашения.

Губернатор Владислав Шапша в течение всего дня лично встречался с бизнесменами, которые уже работают в регионе либо собираются зайти на рынок.

В этом году на территории Боровской площадки особой экономической зоны «Калуга» планируется начать производство продукции, которая будет востребована в логистике, промышленности и сельском хозяйстве. С компанией «Клевер» уже подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству завода. Запуск первой очереди намечен на осень — там будут выпускать тару, поддоны и контейнеры. Общий объем вложений в проект превысил один миллиард рублей.

Новое производство создаст компания «Центр Компрессоростроения». Она будет выпускать компрессоры и компрессорные установки. Это будет продукция, которая востребована на российском рынке.

Большие планы также на переработку молока. Недавно в Боровском районе открыли первую линию крупного завода вьетнамской компании «ТиЭйч Тру Милк». А на ПМЭФ-2025 подписано соглашение о реализации 2-го этапа проекта. Завод сможет вдвое увеличить мощности и перерабатывать до 1000 тонн молочных продуктов в сутки.

Расширится и калужский фармкластер. С компанией «Фаворит Трейд» Шапша подписал соглашение о создании высокотехнологичного производства. В 2026 году предприятие выйдет на мощность 2,5 миллиона упаковок.

Еще 600 миллионов рублей вложит компания «Нео-Пак Центр», которая будет выпускать в Дзержинском районе гибкую полимерную упаковку и пакеты. Производитель уже работает в Сибири, а для расширения на Центральную Россию выбрал нашу область.

В Боровском районе также вскоре появится новый завод по производству промышленных насосов. Старт строительства запланирован на следующий год. Соглашение подписано с руководством Боровского завода агрегатов «Альфард».

Важным является и строительство распределительного центра сети «Пятерочка». Центр станет опорным звеном в цепочке поставок в магазины нашей области и соседних регионов.

Большое внимание в рамках форума было уделено туристической отрасли. Эта сфера бурно развивается. Поток туристов в регион за пять лет вырос вдвое. А с новыми проектами будет еще больше, что приносит большие деньги в экономику региона. Проект в Юхновском районе предусматривает создание двух отелей и около 200 номеров в модульных некапитальных объектах. В Тарусском районе создадут туристический кластер «Таруса Парк» на берегу Оки. В Боровском районе создается вторая очередь турбазы «Гордеево-парк».

Почему инвесторы идут в Калужскую область

Поделиться своим мнением мы попросили президента Торгово-промышленной палаты региона Виолетту Комиссарову:

- В этом году на форуме планируется подписание 14 инвестиционных соглашений с компаниями, которые выбрали наш регион и площадки для размещения производств. Замечу, из большого числа предложений, каждый регион борется за привлечение инвесторов, но выбор - Калужская область. Это дает основание считать, что мы предлагаем наиболее комфортные условия не только для размещения, но и, что не менее важно, непрерывное сопровождение компаний, реализующих свои проекты.

Вхождение в ТОП-регионов с подтверждением в ходе опроса бизнеса, уже работающего у нас, показывает, что комплекс условий, предлагаемых в области, получает наивысшие оценки, что говорит о профессиональной команде, сопровождающей инвестиционную деятельность.

Но есть еще факторы, которые служат магнитом - это прозрачность процедур, предложения вариантов на выбор, сохранения пакета инвестиционных льгот и открытость и доступность прямого диалога с органами власти на всех уровнях: включая возможность ежемесячного неформального диалога с первым лицом области - губернатором Владиславом Шапшой в формате «Бизнес –завтрак».

Также это возможность взаимодействия с региональными компаниями, в части локализации и кооперации, для выбора оптимальных решений. Организация и проведение разнообразных открытых мероприятий по наиболее острым вопросам бизнеса, особенно на первичной стадии реализации инвестиционного проекта.

И, конечно, команда, работающая над созданием условий для развития. Стоит отметить и доброжелательный стиль руководства во взаимоотношениях с теми, кто желает работать у нас в области: искренность, уважение, внимание и готовность к работе - важный ключ успеха, которым обладаем мы, это сегодня важно.