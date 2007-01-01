Печная дверка, фузинки и калужский костюм в глине: что в этом году подарили калужскому музею

Фонды музея изобразительных искусств пополнились на 100 предметов.

Фото автора.

Каждый год в Калужском музее изобразительных искусств проходит день дарения.

Его устроили в 2007 году в честь мецената и коллекционера Никанора Ивановича Васильева, основателя художественного музея. В начале ХХ века врач Никанор Васильев собрал внушительную коллекцию произведений искусства и в 1905 году завещал ее Калуге. Теперь подарки музею стали доброй традицией.

В этом году день дарения состоялся уже в 18-й раз. Музей получил много подарков от коллекционеров, наследников и художников,

Презенты из столицы

Ученый, знаток древнерусского искусства Герольд Вздорнов презентовал графику замечательной художницы Людмилы Никитиной, много рисовавшей Санкт-Петербург.

Художница родилась в этом городе. в интеллигентной семье, ее мама и тетя пели в оперном театре. Но большую часть жизни она прожила в Москве.

А Петербургу посвящена ее серия работ «Белые ночи». В ней Петербург - город-призрак, сфинкс, который близко не подпускает и в тоже время необычайно притягателен.

Набережная реки Фонтанки. работа Людмилы Никитиной, 2002 год.

Никитана любила писать отражение в воде. И подходила к живописи серьезно. Перед тем, как начать рисовать, часами играла на фортепьяно, чтобы разогреть пальцы.

С пастелью работала своеобразно часто руками втирает краски, иногда до восьми слоев. Это дает эффект прозрачности или, наоборот, плотности.

Художница много путешествует, её интересуют русские провинциальные города Киржач, Тотьма. Бывала она и в Прибалтике, Грузии. И писала только с натуры.

Особая тема в её творчестве – музыкально-театральная, здесь встречаются менестрели, персонажи средневековых розыгрышей, герои комедии дель арте.

Она использовала часто золотой фон, чтобы добиться эффекта витражности, экспрессивности.

Арлекин. работа Людмилы никитиной, 2019 год.

Москвичка, искусствовед, художник Мария Андронова подарила работы своих родителей - известного художника, представителя «сурового стиля», монументального искусства Николая Андронова и его супруги Натальи Егоршиной.

Музею достался потрет жены, который Андронов нарисовал углем, и «Чистые пруды», написанные Натальей Егоршиной.

Жительница столицы Юлия Коржевская привезла три картины отца, ученика Кончаловского, Бориса Коржевского. Художник родился в Краснодарском крае. В молодости испытал много потрясений.

Борис Коржевский. Автопортрет.

Его отца –писателя, преподавателя института как-то ночью арестовали, а потом отправили в ссылку.

Интересно, что отец, когда его везли в ссылку, он разорвал в поезде рубаху и на лоскуте написал письмо своим родным, бросив просто на рейсы.

Как ни странно, оно дошло и долго время хранилось в семье.

Тяжело художнику пришлось и во время войны: разбомбили дом, и семья долго скиталась.

Борис Коржевский любил писать южный пейзаж, особенно сказочный Крым. В 1962 году художник впервые выехал за рубеж побывал на Кубе.

Рисовал в кафе, на площадях жителей Кубы. Один из портретов молодой кубинки теперь находится в калужском музее.

Картины самарского художника Виктора Денисова, одно время работавшего в Медыни поступили от его сына.

Прл Денисова долго не было ничего слышно. Еще во время учебы в его творческом подходе был усмотрен «формалистский уклон».

По этой причине так и не приняли в Союз художников, в результате чего он замкнулся, не показывал картины на выставках, но продолжал работать.

Сын Виктора денисова презентовал ещё и книгу об отце.

А директор московской художественной галереи Ираида Маклакова безвозмездно передала в музей работы художника-фронтовика Евгения Горячева и картины родоначальника донской горячей эмали Георгия Лиховида.

Столичный коллекционер Павел Габышев, собравший 600 предметов печного литья XIX – XX веков, пожертвовал музею три старинные печные дверки.

Несколько ярких цветочных композиций передал сын художницы Татьяна Столярова, участницы знаменитой студии «Новая реальность» Элия Белютина - лидера неофициального искусства второй половины XX века.

Она работала и как дизайнер, создатель рисунков на ткани. Недавно ее не стало. Умерла она в тот день, когда праздновалось 100-летие студии Белютина.

Поступили и картины от художников Марии Наумовой, Анатолия Канушкина, Инессы и Федора Помеловых.

А Наталия Овсиенко, которая помимо живописи недавно стала заниматься керамикой, подарила музею серию керамических миниатюр на тему народного костюма Калужского края.

Хвастовичский костюм. Работа Наталии Овсиенко.

От калужан

Наши земляки и художники тоже щедро одарили музей.

Калужанка Наталья Ростишевская презентовала женский портрет, написанный старейшим ленинградским художником Владимиром Турбасовым.

Наталья Ростишевская пришла на день дарения в музей.

Он опирался на традиции русского психологического портрета. И рисовал часто женщин не яркой внешности с надломленной внутренней жизнью.

Вдова калужского художника, иллюстратора, карикатуриста Евгения Смирнова, работавшего в книжной графике, Анна Смирнова передала музею значительную часть наследия мастера. Иллюстрировал Пушкина, Шекспира, Грина, Хемингуэя, детские книги.

Живописцы Ольга Кузьминова, Виктор Кузин, Валентин Денискин дарили картины, а Владимир Арепьев – свои знаменитые фузинки. Его мастерская – экспериментальный цех. И однажды там возникли фузинки.

Арепьев рассказывал, что возникли они под влиянием «чурпачков» калужского художника Петра Козьмина. Фуза – это остатки краски.

И фузовую живопись можно видеть на неприспособленных предметах – весле, крышки от стиральной машинки или доске от скамейки.

Таких работ Арепьев создал много. И романтичных, и ироничных.

Музею он подарил две фузинки из серии «Генералы». В этой серии на доске разворачиваются забавные сюжеты: генералы отдыхают на траве, парятся в бане, музицируют, поднимают стопку за павших воинов.

Военная тема близка художнику, его отец воевал, был контужен.

В музее теперь будут храниться фузинки «Снится маршалу детство» и «Пенсионер союзного значения».

Владимир Арепьев не бросает фузинки.

- Известное дело, что художники любят фузу и всегда что-то из нее делают, - говорит Владимир АРЕПЬЕВ. – Но этот момент, когда ты устал, закончил работу, а краски надо куда-то намазать, заставляет быстренько перестроится и что-то решить.

И необязательность, эмоциональное напряжение в эти минуты не оставляют меня уже десятилетия.

Раньше меня и фокусником обзывали, работы называли мазней никому не нужной.

Но у меня неправильный характер, мне хотелось мазать и делать их. Тематики у меня много. И по-прежнему я этой техникой занимаюсь. 0+