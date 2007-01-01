Печная дверка, фузинки и калужский костюм в глине: что в этом году подарили калужскому музею
Каждый год в Калужском музее изобразительных искусств проходит день дарения.
Его устроили в 2007 году в честь мецената и коллекционера Никанора Ивановича Васильева, основателя художественного музея. В начале ХХ века врач Никанор Васильев собрал внушительную коллекцию произведений искусства и в 1905 году завещал ее Калуге. Теперь подарки музею стали доброй традицией.
В этом году день дарения состоялся уже в 18-й раз. Музей получил много подарков от коллекционеров, наследников и художников,
Презенты из столицы
Ученый, знаток древнерусского искусства Герольд Вздорнов презентовал графику замечательной художницы Людмилы Никитиной, много рисовавшей Санкт-Петербург.
Художница родилась в этом городе. в интеллигентной семье, ее мама и тетя пели в оперном театре. Но большую часть жизни она прожила в Москве.
А Петербургу посвящена ее серия работ «Белые ночи». В ней Петербург - город-призрак, сфинкс, который близко не подпускает и в тоже время необычайно притягателен.
Никитана любила писать отражение в воде. И подходила к живописи серьезно. Перед тем, как начать рисовать, часами играла на фортепьяно, чтобы разогреть пальцы.
С пастелью работала своеобразно часто руками втирает краски, иногда до восьми слоев. Это дает эффект прозрачности или, наоборот, плотности.
Художница много путешествует, её интересуют русские провинциальные города Киржач, Тотьма. Бывала она и в Прибалтике, Грузии. И писала только с натуры.
Особая тема в её творчестве – музыкально-театральная, здесь встречаются менестрели, персонажи средневековых розыгрышей, герои комедии дель арте.
Она использовала часто золотой фон, чтобы добиться эффекта витражности, экспрессивности.
Москвичка, искусствовед, художник Мария Андронова подарила работы своих родителей - известного художника, представителя «сурового стиля», монументального искусства Николая Андронова и его супруги Натальи Егоршиной.
Музею достался потрет жены, который Андронов нарисовал углем, и «Чистые пруды», написанные Натальей Егоршиной.
Жительница столицы Юлия Коржевская привезла три картины отца, ученика Кончаловского, Бориса Коржевского. Художник родился в Краснодарском крае. В молодости испытал много потрясений.
Его отца –писателя, преподавателя института как-то ночью арестовали, а потом отправили в ссылку.
Интересно, что отец, когда его везли в ссылку, он разорвал в поезде рубаху и на лоскуте написал письмо своим родным, бросив просто на рейсы.
Как ни странно, оно дошло и долго время хранилось в семье.
Тяжело художнику пришлось и во время войны: разбомбили дом, и семья долго скиталась.
Борис Коржевский любил писать южный пейзаж, особенно сказочный Крым. В 1962 году художник впервые выехал за рубеж побывал на Кубе.
Рисовал в кафе, на площадях жителей Кубы. Один из портретов молодой кубинки теперь находится в калужском музее.
Картины самарского художника Виктора Денисова, одно время работавшего в Медыни поступили от его сына.
Прл Денисова долго не было ничего слышно. Еще во время учебы в его творческом подходе был усмотрен «формалистский уклон».
По этой причине так и не приняли в Союз художников, в результате чего он замкнулся, не показывал картины на выставках, но продолжал работать.
А директор московской художественной галереи Ираида Маклакова безвозмездно передала в музей работы художника-фронтовика Евгения Горячева и картины родоначальника донской горячей эмали Георгия Лиховида.
Столичный коллекционер Павел Габышев, собравший 600 предметов печного литья XIX – XX веков, пожертвовал музею три старинные печные дверки.
Несколько ярких цветочных композиций передал сын художницы Татьяна Столярова, участницы знаменитой студии «Новая реальность» Элия Белютина - лидера неофициального искусства второй половины XX века.
Она работала и как дизайнер, создатель рисунков на ткани. Недавно ее не стало. Умерла она в тот день, когда праздновалось 100-летие студии Белютина.
Поступили и картины от художников Марии Наумовой, Анатолия Канушкина, Инессы и Федора Помеловых.
А Наталия Овсиенко, которая помимо живописи недавно стала заниматься керамикой, подарила музею серию керамических миниатюр на тему народного костюма Калужского края.
От калужан
Наши земляки и художники тоже щедро одарили музей.
Калужанка Наталья Ростишевская презентовала женский портрет, написанный старейшим ленинградским художником Владимиром Турбасовым.
Он опирался на традиции русского психологического портрета. И рисовал часто женщин не яркой внешности с надломленной внутренней жизнью.
Вдова калужского художника, иллюстратора, карикатуриста Евгения Смирнова, работавшего в книжной графике, Анна Смирнова передала музею значительную часть наследия мастера. Иллюстрировал Пушкина, Шекспира, Грина, Хемингуэя, детские книги.
Живописцы Ольга Кузьминова, Виктор Кузин, Валентин Денискин дарили картины, а Владимир Арепьев – свои знаменитые фузинки. Его мастерская – экспериментальный цех. И однажды там возникли фузинки.
Арепьев рассказывал, что возникли они под влиянием «чурпачков» калужского художника Петра Козьмина. Фуза – это остатки краски.
И фузовую живопись можно видеть на неприспособленных предметах – весле, крышки от стиральной машинки или доске от скамейки.
Таких работ Арепьев создал много. И романтичных, и ироничных.
Музею он подарил две фузинки из серии «Генералы». В этой серии на доске разворачиваются забавные сюжеты: генералы отдыхают на траве, парятся в бане, музицируют, поднимают стопку за павших воинов.
Военная тема близка художнику, его отец воевал, был контужен.
В музее теперь будут храниться фузинки «Снится маршалу детство» и «Пенсионер союзного значения».
- Известное дело, что художники любят фузу и всегда что-то из нее делают, - говорит Владимир АРЕПЬЕВ. – Но этот момент, когда ты устал, закончил работу, а краски надо куда-то намазать, заставляет быстренько перестроится и что-то решить.
И необязательность, эмоциональное напряжение в эти минуты не оставляют меня уже десятилетия.
Раньше меня и фокусником обзывали, работы называли мазней никому не нужной.
Но у меня неправильный характер, мне хотелось мазать и делать их. Тематики у меня много. И по-прежнему я этой техникой занимаюсь. 0+