После Победы: Риббентроп арестован, а в Калуге требуют убраться в Комсомольской роще

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло 9-15 июня, а сегодня – о событиях 16-22 июня. Все публикации проекта смотрите здесь.

Спасти и восстановить

Представитель США в Межсоюзной Репарационной Комиссии г-н Э. Поули и Заместитель Наркома Иностранных Дел СССР И. М. Майский прибыли в Сталинград. Они ознакомились с разрушениями, произведениями немецко-фашистскими захватчиками в городе, а также с ведущимися здесь восстановительными работами. Представители США посетили сталинградские предприятия — тракторный завод и завод «Красный Октябрь», где беседовали с директорами, инженерами и рабочими. Все виденное произвело на г-на Поули и сопровождающих его лиц неизгладимое впечатление. Их поразили, с одной стороны, огромные масштабы разрушений и, с другой стороны, необходимый размах ведущихся восстановительных работ, энергия и бодрость сталинградцев.

Еще один громкий арест

В английской оккупационной зоне в Германии захвачен бывший германский министр иностранных дел Риббентроп.

Риббентроп был арестован раздетым в постели английским лейтенантом в Гамбурге. При нем нашли три письма: одно к Черчиллю, одно — к английскому министру иностранных дел Идену и третье — фельдмаршалу Монтгомери.

У Риббентропа нашли также банку с ядом.

Риббентроп прибыл в Гамбург 30 апреля, где он надеялся укрыться у одного виноторговца, которого он знал в течение 25 лет, но последний отказался предоставить ему убежище.

Бывший министр поселился в частном пансионе под фамилией Рейзе. При аресте он сам передал банку с ядом, которую он хранил при себе. Его личность подтвердили его сестра, захваченная в плен ранее, и виноторговец, отказавший ему в убежище.

Слухи на высшем уровне

Газета «Дейли мейл» публикует сообщение своего каирского корреспондента о том, что Гитлер находится в Эйре. Согласно неназванному источнику, Гитлер, переодетый в женское платье, высадился в Дублине.

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Как передает английское министерство информации, 15 июня Риббентропа вывезли на самолете с аэродрома Люнебурга в неизвестном направлении для допроса. Он находится под усиленной охраной.

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Агентство Рейтер сообщает, что лидер индийского национального конгресса Джавахарлал Неру освобожден из тюрьмы.

Англия на пороге безработицы

Корреспондент агентства Рейтер сообщает из Ливерпуля, что 13 июня в Ливерпуле состоялась демонстрация рабочих военных заводов. Рабочие прошли по улицам с требованиями предоставления работы после войны. Три тысячи мужчин и женщин начали демонстрацию около авиационного завода фирмы «Нэпир». На улицах, по которым шли демонстранты, к ним присоединились толпы рабочих других предприятий. Демонстранты обратили внимание властей на угрозу сокращения штата фирмы «Нэпир» с 10 тысяч до 2 тысяч человек. Представитель властей заявил, что этот вопрос передается на рассмотрение английскому министерству торговли.

Нет прощения фашистам

Корреспондент «Нью-Йорк таймс» сообщает из Берна, о все усиливающихся протестах швейцарских трудящихся против покровительственного отношения швейцарского федерального правительства к нацистам и фашистам. На прошлой неделе, сообщает корреспондент, в Шаффаузене состоялась большая демонстрация против попустительства фашистам со стороны правительства.

В воскресенье население ряда других городов, в том числе Винтертура и Ля Шо де Фон устроило аналогичные демонстрации. В тот же день митинг социалистической партии в Ля Шо де Фон потребовал от правительства немедленной высылки нацистов и фашистов из страны.

Демонстранты в Винтертуре требовали изгнания профашистских элементов. Эта демонстрация была разогнана полицией. Организация социалистической партии Бернского кантона намерена потребовать от правительства объяснения по вопросу о мерах, принимаемых для удаления фашистов и нацистов из Швейцарии.

Крупп предстанет перед судом

Как сообщает корреспондент агентства Юнайтед Пресс из Эссена, представитель британских военных властей заявил, что военная полиция перевезла известного германского промышленника Круппа из его поместья в неизвестное место.

Ожидается, что Крупп предстанет перед судом как военный преступник.

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Парижское радио сообщает, что французская эскадрилья «Нормандия — Неман», которая успешно сражалась на восточном фронте, прибыла в Париж.

Прежде чем снизиться на аэродроме Бурже, летчики эскадрильи совершили полет над городом и сделали несколько кругов над Триумфальной аркой.

Впервые парижане имели возможность видеть знаменитые советские истребители, выпущенные во время войны, которые одержали столько блистательных побед и были советским правительством подарены эскадрилье «Нормандия — Неман».

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 16-22 июня и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…беспокоятся о состоянии Комсомольской рощи. - На окраине Калуги между рабочими поселками нескольких предприятий раскинулась вековыми соснами Комсомольская роща, - пишет в редакцию читатель. - До войны она служила местом культурного отдыха для трудящихся Калуги. Здесь была эстрада, где выступали артисты, по выходным дням играла музыка. Работали читальни, площадки для крокета, тенниса, футбола, были прекрасные аллеи.

Сейчас роща находится в запущенном состоянии. Пора горисполкому и особенно городской комсомольской организации позаботиться о благоустройстве Комсомольской рощи.

…жалуются на злоупотребления.

В поселке торфопредприятия «Бережки» (Боровский район) находится в запущенном состоянии клуб где рабочие могли бы культурно отдохнуть. Крыша раскрыта, часть здания, по разрешению директора, вывезли Смоленск для постройки дома главному инженеру треста т. Стариковичу.

В домах, где проживают рабочие и служащие, также худые крыши, но ремонтом их никто не занимается. На торфопредприятии имеются два специалиста-плотника и столяр, которые могли бы хоть частично отремонтировать дома для рабочих, но они… рубят в лесу дом для директора торфопредприятия И. Корнеева.

Конечно, директор на производстве хозяин, он может распоряжаться рабочей силой по своему усмотрению для улучшения работы производства, но кто дал право т. Корнееву использовать рабочих в личных целях?

…восстанавливают кузницы.

За время весеннего сева в Юхновском районе восстановлены и открыты шесть кузниц. В оборудовании их помогли обе МТС и райпромкомбинат.

В ближайшие дни будут открыты еще три кузницы — в колхозах «Коллективист», имени Молотова и «Пролетарский труд». Промкомбинат изготовил для них меха и мелкое оборудование. Райпромкомбинат изготовил свыше 1000 брусков для направки кос.

Ощущается большая потребность в косах, отбойных молотках. Райпотребсоюз до сего времени не завез в магазины этих товаров.

…состязаются на футбольном поле Состоялась товарищеская встреча сборных футбольных команд Калуги и Кирова. Игра была очень оживленной и изобиловала острыми моментами. Но отсутствие в сборной команде Калуги лучших игроков из команды «Динамо», уехавших на матчи в Белоруссию, и плохая сыгранность команды сказались на результатах игры.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды Кирова.

…организуют грязелечебницу.

Калужский областной исполком сообщает, что им приняты меры к использованию Резванского источника.

Его обследование будет завершено в ближайшее время. Дано указание об организации грязелечебницы при областной больнице. Намечена организация краевого курорта местного значения на базе Резванского болота.

…обучают молодых машинистов.

При Калужской областной автошколе «Трансэнергокадры» возобновила свою деятельность Людиновская школа локомобилистов. Школа готовит машинистов и кочегаров локомобиля.

Одновременно школа ведет подготовку шоферов.

…возрождают жилой фонд.

В Медынском районе успешно восстанавливается хозяйство, разрушенное немецко-фашистскими захватчиками. Со времени освобождения района от гитлеровских полчищ в городе Медыни построен заново 321 жилой дом.

В колхозах района за это же время построено 484 и восстановлено 587 жилых домов. Кроме того, в колхозах построено и восстановлено 140 животноводческих и других хозяйственных построек.