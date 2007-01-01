Психолог из Калуги рассказал, как поддержать человека, столкнувшегося с сильным стрессом

Важно оказывать помощь правильно, не отделываясь обычным «успокойся».

Когда человек переживает сильные эмоции, ему сложно справиться с ними самому.

Состояние шока может проявляться по-разному.

Как помочь в такой ситуации?

- Человек в таком состоянии может проявлять агрессию, истерику, психомоторное возбуждение (двигается, часто сознание сильно нарушено с последующей амнезией), страх, ступор (замирание, если начнет двигаться, то примет произошедшее), апатию, нервную дрожь и слезы, - объясняет психолог Калужского центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

- Это нормальные реакции, на ненормальные обстоятельства.

Возникают они через несколько секунд после начала события и заканчиваются через несколько часов или суток (до 3-х дней). В

таком состоянии человек может причинить вред себе и другим, поэтому необходима психологическая поддержка. Её может оказать любой человек, который знает, как правильно это делать.

Не пытаться переубедить

- Есть состояния, при которых поддержки недостаточно и требуется психиатрическая помощь. Только врач-психиатр может помочь людям с галлюцинациями, бредом, неуправляемой агрессией, суицидальным поведением, с дезориентацией.

Если, несмотря на все усилия, не удалось вывести человека из ступора и апатии, необходимо вызвать психиатрическую бригаду скорой помощи.

Желательно убрать все предметы, представляющие потенциальную опасность (колющие, режущие, тяжелые).

Общаться до приезда скорой нужно в рамках тех представлений, в каких высказывается человек, не пытаясь его переубедить.

Без шаблонных фраз

- Существуют определенные правила психологической поддержки. Она оказывается только после медицинской помощи, в ней такой же принцип - не навреди. Что нельзя делать, чтобы не причинить ещё больше боли пострадавшему:

- пренебрежительно относиться к нему,

- врать,

- манипулировать,

- говорить то, что может быть утешением на время, шаблонные фразы («я понимаю, как вам тяжело» - разве другой человек может почувствовать, тоже что и пострадавший),

- обесценивать случившиеся («успокойся», «возьми себя в руки», «так нельзя» и др.),

- вступать в конфликт (спорить, доказывать, противоречить, обвинять, даже если вы с ним не согласны)

- демонстрировать эмоциональную реакцию, даже если слышите оскорбления в вашу сторону – реакция направлена не на вас, а на ситуацию.

Наталья Архипова

психолог Не знаете, что делать, не хотите, неприятно, страх сильнее желания помочь или есть физическая угроза вашей безопасности – не делайте, найдите того, кто поможет.

Сохранять самообладание

- Если решились помогать, относитесь к человеку уважительно и честно.

Самое страшное для пострадавшего уже произошло, ему нужно это принять, осознать и пережить – это может сделать лишь сам человек.

Мы можем быть только рядом и не оценивать, а поддерживать столкнувшегося с бедой.

Одна психологическая реакция на стресс может сменяться на другую.

Например, у человека после агрессии могут пойти слезы (или наоборот, сначала слезы, а потом агрессия). Помогающему важно при этом сохранять самообладание.

Помогать надо своим спокойным состоянием.

Важно подойти к пострадавшему так, чтобы он вас видел.

Желательно занять положение на одном уровне с его лицом.

После установления зрительного контакта начните разговор: «Что случилось? Ваши чувства нормальны в этой ситуации».

Если для оказания первой помощи надо взять человека за руку, то спросите у него разрешения.

Старайтесь пояснять свои действия, зачем вы их выполняете – это позволит пострадавшему больше доверять вам. Хорошо давать ему посильные задания.

Например, при ДТП скажите: «Оставайтесь на месте и меньше двигайтесь, пока вас не осмотрит врач». Когда приедет скорая, завершите контакт: «Я вас передаю врачам скорой помощи. Они окажут всю необходимую медицинскую помощь».

Как помочь

- При острых стрессовых реакциях существуют определенные приемы:

Истерика (человек чрезмерно возбужден, у него множество движений, театральные позы, крики, рыдания, сознание хоть и есть, но контакт почти невозможен).

Надо убрать зрителей или стать самым внимательным слушателем, не потакать желаниям пострадавшего, проявлять спокойствие.

Минимум слов, короткие фразы, уверенный тон.

Первый вариант - переключить внимание: сильно удивить или совершить неожиданное действие (с грохотом уроните предмет или скорчите гримасу на середине слова, пока человек разговаривает) или задайте неожиданный вопрос или вопрос, требующий развернутого ответа.

Второй вариант - просто быть рядом и не вступать в спор, минут через 10-15 истерика пойдет на спад.

Желательно после дать отдохнуть.

Нельзя с человеком во время истерики спорить, активно вступать в диалог, говорить шаблонные фразы, давать пощечину, обливать водой.

Агрессия (крик, покрасневшее лицо, брань, оскорбления, нанесение ударов)

Надо– убрать из поля зрения опасные и тяжелые предметы, демонстрировать спокойствие и благожелательность, что вы с ним «одной крови», задавать вопросы, постепенно понижая темп и скорость речи:

«Что случилось? Чего он хочет? Может ли он сам что-то сделать, чтобы его состояние улучшилось? Кто может ему помочь? Что вы можете для него сделать?»

Размышляя и отвечая на них, напряжение будет спадать.

Хорошо попросить человека помочь вам и дать ему работу, связанную с физической нагрузкой.

В некоторых случаях можно припугнуть: («Сейчас приедет полиция и составит протокол, ты этого хочешь?»)

Нельзя становиться напротив агрессивного человека, спорить, даже если вы с ним не согласны.

Двигательное возбуждение (резкие, бесцельные и бессмысленные действия, помраченное сознание, часто с последующей потерей памяти)

Еесли вы физически сильнее, можно использовать прием «захват» (подойти сзади, просунуть руки под мышки и немного опрокинуть на себя) и методику «три да» («Слышишь меня? Дышать можешь? Хочешь бежать? Ты меня понимаешь? Сейчас встанешь и успокоишься»).

Хорошо помогает физическая активность и дыхательные техники: «Концентрируйтесь на своем дыхании. Представьте, что выдыхаете напряжение. Давайте вместе».

Ступор (отсутствие движений, «застывание», хочет, но не может что-то сделать, слышит тихую речь)

Согните пострадавшему пальцы на обеих руках и прижмите их к основанию ладони, большие пальцы поднимите вверх, или помассируйте точки, расположенные на лбу - посередине между линией роста волос и бровями, строго над зрачками, или положите руку потерпевшего себе на грудь в области сердца и спокойно дышите (30 мин).

Можно тихо говорить на ухо, что вызовет сильные эмоции. Нельзя насильно заставлять действовать и реагировать, предпринимать попытки грубого физического воздействия, сообщать негативную информацию об этой ситуации.

Страх (напряжение лицевых мышц, сильное сердцебиение, учащенное поверхностное дыхание)

Постарайтесь быть рядом, проявляя сочувствие и заинтересованность, постараться понять, чего боится человек, сделать дыхательные упражнения, составить план дальнейших действий, занять умственным трудом, сделать зарядку или совершить пробежку.

Апатия (безразличие, вялость, речь с паузами, ничего не хочет) – лучше всего дать человеку отдохнуть, задавать сначала закрытые вопросы:

«Когда последний раз ел? Хочешь в туалет?») и постепенно переходить на открытые вопросы, требующие развернутого ответа («Как себя чувствуешь? Что происходит?

Если отдых невозможен, то помассируйте активные биологические зоны – мочки ушей и пальцы рук.

Говорите сначала спокойно, медленно и постепенно повышайте громкость и скорость речи.

Нервная дрожь (неконтролируемое дрожание всего тела или его частей) – спросите у человека: «Не замерз ли он?».

Если дрожь вызвана стрессом, то на неё можно не обращать внимание, через некоторое время она сама прекратится.

Если не было травм, то можно усилить дрожь или наоборот, напрячь тело на 5-7 секунд, а потом расслабить, сделать так несколько циклов. Нельзя: укутывать, обнимать и говорить, чтобы человек взял себя в руки.

Плач (человек уже готов разрыдаться и нет признаков возбуждения, как при истерике) – быть рядом, не давать советов, спросить, можно ли обнять.

Справиться самому

- В критической ситуации человек вряд ли поднимется до уровня своих ожиданий, скорее упадет до уровня своей подготовки.

Существуют приемы самопомощи: дыхательные техники (дыхание «по квадрату»; считая от 10 до 1, произнося цифру на удлиненном выдохе), слезы, умывание холодной водой, умственная и физическая активность (труд, спорт), напряжение всего тела на 5-7 секунд (нервно-мышечная релаксация.

И поделитесь своими переживаниями с близким человеком.