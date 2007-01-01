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Дети распухали и умирали от скарлатины: каких болезней боялись калужские крестьяне

И как раньше лечились в деревнях.
Татьяна Светлова
16.06, 20:00
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15 июня мы отмечали день медика.

В конце ХХ- начале ХХ веков этнографы, чаще всего ими были учителя деревенских школ, собрали информацию о том, какие болезни были распространены в то время и как крестьяне относились к врачам.

Про Жиздринский уезд сотрудники этнографического бюро князя Тенишева писали: «Народ во взятых мной областях можно считать здоровым.

Дети развиваются туго, многие из них умирают от повальных детских болезней.

Но, если человек достиг полного возраста, он в большинстве своём становится крепким и сильным.

Вероятно, на физическое развитие крестьян имеет влияние свежий воздух, на котором постоянно работает народ нашей местности».

От болезней не спрячешься

«Относительно заражения болезнями, меры принимаются только против сифилиса.

Узнают в деревне, что в какой-нибудь семье появился сифилис и сразу стараются прекратить с ней всякие отношения: не пускают туда детей, не пьют и не едят из одной посуды, не берут взаймы ничего съестного.

А если придется дать хлеба в эту семью, то, получив отдачу, бросают этот хлеб свиньям или собакам.

Ещё недавно сифилис лечили простые лекарки, теперь почти все сифилитики обращаются к земскому врачу.

Чахотка вовсе не считается заразной.

Относительно повальных болезней, если они попадают в деревню, никаких мер предосторожности не предпринимается, тут Божий гнев и Божья воля. От них не спрячешься.

Особенно губительно сказываются повальные болезни на детях.

Летом ещё есть возможность спасти ребенка – тепло, следовательно больные меньше подвергаются простуде, и воздух свежей, можно держать ребенка в холодном помещении, хотя бы в клети.

Зимой же детские болезни являются бичом Божиим и большинство заболевших детей уносят в могилки.

Умирали от скарлатины

«Прошлой зимой в Ивашковичах Бутчинской волости появилась скарлатина. Дали знать земскому врачу.

Врач приехал, посмотрел, дал лекарство и советы. Но мудрено лечить в тех условиях, при которых живут наши крестьяне.

Ведь для того, чтобы скарлатина приняла благоприятный исход, нужны чистота, свежий воздух и, главное, остерегаться простуды.

Но мудрено завести чистоту и свежий воздух там, где в тесной хате помещается целая семья работников.

От простуды тоже уберечь трудно, где одна только комната: дверь постоянно отворяется, врывается в хату и обдает больного струя холодного воздуха.

Ну и хоронили по несколько детей каждый день.

Многие из них умерли ещё и потому, что крестьяне не считают нужным выдерживать детей после болезни: поднялся ребенок с постели – значит, выздоровел, его можно выпустить на улицу.

Случалось, что таким детям позволяли бежать по снегу босыми. Бывали осложнения: ребенок распухал и умирал.

Мне особенно было жаль одного мальчика, он учился у меня в школе. Хорошенький, чистенький, кроткий и способный, мне очень нравился этот ребенок.

Он был из зажиточной семьи, один у отца и дяди, они любили его одинаково сильно. Поднявшись после скарлатины, мальчик попросился к соседям. 

Его пустили, так как дворы были рядом, позволили в сильный ветер пробежаться в одной рубашке. 

На другой день мальчик слег снова, распух и через неделю умер. Вся семья была в отчаянии».

Чем лечились

«В последнее время наши крестьяне относятся к врачу с большим доверием, и по совету врача охотно ложатся в больницу, находя, что в больнице уход лучше и лечение идёт правильно.

Впрочем, и теперь ещё приходится слышать, что у докторов лечиться не следует, потому что их лекарства составляют из человеческого жира, и, чтобы достать этот жир, нарочно морят попавших в больницу.

Но таких, которые верят таким сказкам, немного, и все серьезно больные идут к врачу.

В домашнем лечении употребляют всякие средства.

От горла и от кашля пьют сушеную малину, буковицу, зелень земляники. Пьют это на ночь, причем тепло укрываются и стараются вызвать испарину.

От ломоты пьют зелень брусники, растираются в бане хреном, редькой или керосином, в последнее время больные места намазывают иногда йодом.

При боли живота принимают деревянное масло с солью и водкой. Крестьяне уверяют, что все эти средства очень помогают, особенно деревянное масло с водкой».

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