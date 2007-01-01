Атомщики из Обнинска оценили масштаб катастрофы после ударов Израиля по Ирану

Профессионалы проанализировали первые аналитические данные.

Одним из главных мировых событий, взорвавших информационное пространство на этой неделе, стали неожиданные бомбардировки Ирана Израилем. Ракеты упали на атомные объекты исламской страны.

А в субботу, 14 июня, авторитетное профильное издание из Обнинска RealAtomInfo, которое специализируется на анализе событий, связанных с атомной энергетикой, опубликовало свой комментарий.

- Ночью подоспели первые более-менее серьёзные анализы последствий израильского удара по иранскому комплексу в Натанзе, - говорится в сообщении. - Удар был нанесён по системе электроснабжения, выбиты как трансформаторы, так и резервные генераторы, что с большой вероятностью привело к остановке центрифуг с печальными для многих из них последствиями. Сами по себе трансформаторы/генераторы Натанза – беззащитные цели, спасти их могло только ПВО, но не получилось.

Радиационное и химическое загрязнение, о котором вчера вечером говорилось в новостях, носит локальный характер и вызвано разрушением здания экспериментального завода (цеха) PFEP (ЭУОТ), - продолжает RealAtomInfo. - Прямых признаков попадания в подземный основной завод FEP (УОТ) нет, но был минимум один удар по входу в подземный комплекс с непонятным результатом.

Обнинские специалисты акцентируют внимание на том, что основная масса центрифуг на основном заводе города Натанз относятся к первому и второму поколениям с низкой производительностью и давно устарели.

- А вот на экспериментальном заводе, скорее всего, погибла опытная центрифуга девятого поколения, - резюмирует RealAtomInfo.