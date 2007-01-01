Ребенок-аутист в детсаду Обнинска стал центром разборок между взрослыми

Мама одной из воспитанниц детского сада «Мозаика» в Обнинске заявила, что ее дочь не пустили на общий праздник, посвященный Дню защиты детей 1 июня 2025 года.

Видео, разосланное в СМИ и опубликованное в Сети перед праздниками, заставляет задуматься об аномальной зоне в районе детского сада. Приводим его ниже. Оно коротенькое. На нем запечатлена девочка, которая смотрит из окна второго этажа на веселящихся сверстников.

Как такое могло произойти? Мы связались с мамой девочки и выяснили подробности этой некрасивой, на первый взгляд, истории.

У руководства детсада «Мозаика» есть своя версия случившегося, мы внимательно выслушали и ее.

Гетто или группа

Дочери Валерии Лобаковой поставили диагноз «расстройство аутистического спектра» (РАС). Аутизм – это одна из форм РАС. Кроме множества физических и эмоциональных отклонений, РАС вызывают сложности с общением со сверстниками.

Обычно таких детей воспитывают в специализированных группах. В Обнинске есть несколько детских учреждений, которые занимаются детьми с РАС. Три года назад открылась такая специализированная группа в детском саду «Мозаика».

- Как только мы узнали об открытии группы, сразу пошли туда, мне удобно – садик рядом с домом, - рассказывает Валерия Лобакова. - Наши дети по программе инклюзии должны интегрироваться в общеобразовательную среду, у них должна быть коммуникация со сверстниками.

По словам Валерии Лобаковой все три года дети из группы №7 «Солнышко» с РАС периодически отстраняются от общесадиковых праздников. Было это и на праздновании 9 мая в этом году. Ситуация, когда ребенка Валерии не пустили на День защиты детей, видимо, стала последней каплей, переполнившей чашу терпения мамы.

- Это систематически происходит, третий год подряд, - поясняет Валерия Лобакова.

На наш вопрос, когда вы пришли в «Мозаику», вам объяснили эту ситуацию, что не будут пускать детей на общие праздники? Мама категорически заявила – нет.

- Об этом вообще разговора не было, ну как бы по умолчанию все это происходило. Происходил праздник, и наши дети просто не выводились на него, - заявила Лобакова. - На мой прямой вопрос о причинах исключения детей заведующая указала, что родители должны выбирать: приводят ли они детей в детский сад ради получения образования либо ради интеграции и общения. При этом, по её мнению, одновременно реализовывать обе эти цели не представляется возможным. Для наших деток будет организован отдельный праздник внутри группы.

Странная, согласитесь, ситуация. С одной стороны, «Мозаика» имеет все необходимые условия, обученный персонал для работы с детьми с РАС, а с другой, по словам мамы, явное нежелание проводить адаптацию этих детей.

Разборки

Выслушав рассказ Валерии Лобаковой, которая, кстати, говорила она с нами спокойно, обстоятельно и без эмоций, мы решили узнать подробности этой ситуации у руководства обнинского Центра развития ребёнка–детского сада «Мозаика».

Заведующая детским учреждением «Мозаика» Инны Галабир сразу нам заявила, что она не говорила Валерии Лобаковой о необходимости родителям детей с РАС делать выбор между образованием и интеграцией.

Инна Галабир

заведующая обнинского Центра развития ребёнка–детского сада «Мозаика» Для этой группы мы сделали отдельный праздник, он начался чуть позже общего, поэтому ребенок мог подойти к окну.

Для этих детишек у нас совершенно другие сценарии. Я маме все это объясняла, если, допустим, у нас на улице, динамичная, громкая музыка, то у них в музыкальном зале была спокойная музыка, хороводы и игры. Праздник этот состоялся.

По словам Инны Галабир, Валерия Лобакова наотрез отказалась оставить своего ребенка в зале, забрала его. При этом, как говорит заведующая, хамила и оскорбляла ее.

- Я помню эту ситуацию очень хорошо, - рассказала заведующая. - Она оскорбила меня в присутствии моих сотрудников, не выслушивала, размахивала руками, стала снимать меня на камеру, комментируя что-то в телефон. Устроила скандал. При детях. Затем забрала ребенка из музыкального зала, подвела его к окошку и снизу сфотографировала, как она смотрит на детей.

При этом заведующая заверила нас, что родители не могли не знать о том, что для детей с РАС устраиваются отдельные праздники со специальной спокойной программой. Это не означает, что дети в группе «Солнышко» полностью отрезаны от общения со сверстниками.

- Мы проводим адаптацию, дети общаются, более того, если, например, мы понимаем, что предполагаемый концерт или спектакль не приведет к обострению состояния, мы всегда делаем совместные мероприятия, - пояснила Инна Галабир.

Поговорили мы с родителями сверстников детей с РАС, которые тоже ходят в «Мозаику». Каких-то претензий от них мы не услышали.

- Да, бывают небольшие прецеденты, но дети есть дети, рассказала на условиях анонимности (данные есть в редакции) одна из мам, ребенок которой тоже ходит в этот детсад. - Особенно с РАС. Воспитатели всегда начеку, чтобы вовремя забрать ребенка, успокоить его.

Кстати, и Валерия Лобакова в беседе с нами тоже подтвердила, что конфликтов между родителями в «Мозаике» по поводу детей не было.

Давайте жить дружно

О ситуации в «Мозаике» известно и в региональном министерстве образования. Валерия Лобакова написала письмо с просьбой разобраться на имя заместителя губернатора. Жалоба прошла по инстанциям и в результате оказалась в Обнинске.

- Я была в отделении полиции, видимо, моё дело спустили туда, и сотрудник ПДН по этому поводу тоже взял у меня комментарий, так что буду ждать официальный ответ от отдела образования, - пояснила Валерия Лобакова.

В министерстве образования Калужской области мы получили очень такой ответ на просьбу прокомментировать ситуацию:

- В 2021 году в 52-м микрорайоне Обнинска был построен новый детский сад "Мозаика" на 260 мест, который стал одним из лучших садов Калужской области по качеству инфраструктуры, - говорится в ответе от минобра. - Сейчас в этом детском саду открыта группа для детей с особенностями развития.

Эти воспитанники занимаются по специальной программе, учитывающей их категорию здоровья. При проведении праздников и других массовых событий особенности развития ребёнка тоже необходимо принимать во внимание.

К сожалению, особые дети часто боятся шума и большого количества людей. Воспитатели проводят мероприятия в помещениях сада, чтобы помочь детям преодолеть эти сложности и сохранить при этом атмосферу праздника.

В общем, минздрав здесь примерил роль кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно».

Особенные дети

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) развиваются иначе, чем их сверстники. Первые признаки часто замечают родители: ребёнок может не проявлять интереса к окружающим, игнорировать обращённую к нему речь, вести себя так, словно не слышит или не замечает людей.

Для него характерны частые эмоциональные всплески — внезапные истерики, которые сложно объяснить внешними причинами. Поведение такого малыша заметно отличается от того, как ведут себя другие дети его возраста.

Дети с РАС крайне тяжело переносят изменения в привычной обстановке. Новые места, незнакомые люди, неожиданные события — всё это может вызвать у них сильный стресс, который проявляется в тревоге, агрессии или полном «уходе в себя».

Андрей Скатов

Клинический, семейный психолог. Аутизм можно скорректировать, а вылечить, к сожалению, нельзя.

Однако значительно повысить качество жизни поможет своевременное обращение к специалистам.

В общении возникают определенные сложности, так как реакция ребенка с аутизмом может быть неожиданной, и он, например, не будет играть по общим правилам.

Здесь стоит вовремя объяснять другим детям, что аутичный ребенок не игнорирует, а имеет трудности с выражением эмоций и ответных реакций, поэтому стоит проявить доброту и немного терпения в общении с ним. Важно способствовать созданию ситуаций с позитивным опытом коммуникаций с нормотипичными сверстниками.

От автора

В ситуации с обнинским садиком «Мозаика», на наш взгляд, проблема скорее не в ребенке, а во взрослых. Можно понять маму, которая считает, что ее дочке уделяют недостаточно внимания, но доводить дело до скандала, когда речь идет ребенке с РАС, наверное, все же не стоит.

Все-таки здесь нужно довериться профессионалам, как бы может ни было обидно за свою дочку, которую не пустили на шумный общий праздник.

С другой стороны, нельзя снимать долю вины и с персонала детсада. Видимо, по-особенному необходимо работать не только с детьми с РАС, но и с их родителями.

И, судя по всему, там уже пришли к этому выводу.

Когда мы уже прощались с заведующей, задали ей последний вопрос: «Что будете дальше делать с этой мамой?»

- Разговаривать, объяснять, а что мы ещё можем сделать? - ответила Инна Галабир.