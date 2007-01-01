После Победы: в Европе «демобилизуют» партизан, а в Калужской области идут концертные туры

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло 2-8 июня, а сегодня – о событиях 9-15 июня. Все публикации проекта смотрите здесь.

Прощай, оружие

Командующий 4-м корпусом союзников генерал Гриттенбергер издал прокламацию, обращенную к итальянским партизанам. Он напоминает, что по условию соглашения, заключенного в декабре 1944 года между командованием союзников и Комитетом Национального Освобождения Северной Италии, последний должен был немедленно после освобождения севера Италии от оккупантов передать свои полномочия АМГОТ-у (военной администрации союзников). Прокламация напоминает также, что срок сдачи оружия партизанами истекает 7 июня, и призывает всех, кто еще не выполнил приказа о разоружении, соблюдать этот срок.

Встреча светлых умов

Советский генеральный консул в Сан-Франциско Вавилов и американо-русский институт в Сан-Франциско устроили на днях прием в честь советских ученых, входящих в состав советских делегаций на конференции Объединенных Наций. На приеме присутствовало свыше 200 американских профессоров и видных общественных деятелей.

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В Рио-де-Жанейро официально объявлено, что в течение войны в результате действий врага погибло 31 бразильское торговое судно. Бразильский военно-морской флот потерял два корабля:

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Агентство Рейтер сообщает, что 9 июня, министерство иностранных дел опубликовало текст соглашения об установлении временной военной администрации в районе Триеста—Пола, достигнутого между правительствами Соединенных Штатов, Англии и Югославии. Военные детали соглашения будут разработаны представителями маршала Тито и фельдмаршала Гарольда Александера.

Расходы против доходов

Министр финансов США Моргентау объявил, что расходы США на военные нужды в мае были выше, чем когда-либо ранее, и составляли 8 миллиардов 188 миллионов долларов. По словам Моргентау, расходы за ближайшие четыре месяца будут на 17 миллиардов превышать доходы. Сокращение военного производства, заявленное Моргентау, в конечном счете приведет к уменьшению расходов, однако непредвиденные события на Тихоокеанском театре военных действий могут повести и к увеличению расходов.

Чужие среди чужих

Агентство Ассошиэйтед Пресс передает, что испанская полиция насчитывает 8 тысяч немцев, официально проживающих в Испании. Союзные посольства считают, что в Испании находится от 20 до 50 тысяч немцев. Большая часть их в настоящее время живет на летних дачах и в виллах в горах и на берегу моря.

Испанское правительство отдало приказ о секвестре банковских счетов немцев, но преобладающее большинство немцев подготовилось к этому мероприятию и обладает большими наличными средствами. Только германские дипломаты и официальные лица вынуждены оставаться в своих домах. Остальные немцы, включая сотни техников, метеорологов, промышленных советников и коммерческих экспертов, прибывшие в Испанию, получили паспорта в немецком посольстве, которое указало им на необходимость лишь соблюдать испанские законы и оставаться незаметными.

По сообщению агентства, несколько месяцев тому назад атташе немецкого посольства по финансовым и экономическим вопросам открыто рекомендовал всем немецким предпринимателям передать свою собственность надежным лицам с тем, чтобы избежать обыска. Посольство дало такой же совет компании «Софиндус», имеющей нацистские капиталы. Эксперты союзников в настоящее время сталкиваются с большими трудностями, разыскивая скрытые капиталы и имущество этой компании.

Передислокация союзников

13 июня с утра Командование американских экспедиционных сил стало отводить американские войска в районе города Хемниц, к западу от линии соприкосновения с войсками Красной Армии. Отвод совершен на фронте в 50 километров и в глубину от 10 до 20 километров.

Наши войска, продвигаясь вслед за американскими войсками, вышли на восточный берег реки Мульде до города Цвиккау и южнее вступили в города Киршберг и Штютцентрюн.

На других участках войска союзников еще не начинали отвод своих войск из зоны, подлежащей оккупации советскими войсками.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 9-15 июня и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…возят тяжелые грузы.

Борясь за достойную встречу Сталинского дня железнодорожника, машинисты депо Калуга выполняют и перевыполняют заданные показатели. За пять дней июня они провели десять тяжеловесных поездов с превышением весовой нормы на 1578 тонн.

Машинисты Малых, Туранов, Скалыга за это время провели по два тяжеловесных маршрута и перевезли сверх нормы от 300 до 328 тонн каждый, перевыполнив при этом техническую скорость.

…восстанавливают темпы производства.

Коллектив Полотняно-Заводской бумажной фабрики выполнил программу прошлого месяца на 113,1%. Расход волокна снижен против плана на 1%. Успешно закончены работы и на полях подсобного хозяйства. В июне темпы работы не снижаются.

Фабрика активно восстанавливается: запущена пилорама, обеспечивающая стройматериалами восстановление корпусов и жилых домов, начата сборка второй бумажной машины и саморезки, восстанавливается механическая мастерская, которая вступит в строй не позднее 1 июля 1945 года.

…ездят на гастроли.

За 5 месяцев 1945 года три бригады артистов Калужского областного концертно-эстрадного бюро дали 297 концертов в 279 колхозах 14 районов, включая Бабынинский, Барятинский, Мещовский и другие. Концерты посетили 27 824 зрителя.

В июне формируется четвертая бригада из профессиональных исполнителей и учащихся музыкальной школы.

…защищают угодья от волков.

Колхозник т. Гавриков (колхоз «Дуброво», Кировский район) — страстный охотник. Недавно он обнаружил волчье гнездо с 7 волчатами, которых сдал в заготовку, получив премию 700 рублей и промтовары.

…перевыполняют план.

Березичский стеклозавод (Козельский район) выполнил майскую программу на 110,3%. Лидер соцсоревнования — смена мастера М. Йоговой (121,2% плана), получившая переходящее Красное знамя в третий раз.

Бригады Тихофоевой, Солдатовой, Бельчаниновой и Соломатиной перевыполнили задания на 160–182%.

…чтят память Пушкина.

10 июня в Калуге прошел второй тематический концерт музыкальной школы. Лектор В.Н. Благовещенский раскрыл связь творчества Пушкина с современностью. Преподаватели и ученики исполнили музыкальные произведения на стихи поэта.

…готовят кадры для села.

Райземотдел обучил 18 молодых бригадиров и звеньевых. Зимой они изучали теорию, весной руководили яровизацией семян и подкормкой озимых. Сейчас участвуют в апробации посевов, а в июне сдадут экзамены.

…обеспечивают крестьян инструментом.

Спас-Деменский райпромкомбинат изготовил 300 грабель и 100 кос для колхозов. В ближайшие дни планируется выпустить еще 50 грабель, 200 кос и 100 брусков.