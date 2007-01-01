В Калуге уже 150 лет истребляют вредных животных

Охотники и рыболовы отметили юбилей.

7 июня 1875 года в калужской газете был опубликован устав «Калужского общества истребления вредных животных и правильной охоты».

Именно с этой даты ведет отсчет нынешняя региональная общественная организация охотников и рыболовов.

За полтора столетия много чего поменялось в жизни страны, в правилах охоты, но осталось главное – любовь к природе.

Убийцы или защитники

Сегодня мнение об охотниках среди обычных, не связанных природой людей разделилось кардинально.

Одни считают людей с ружьями и собаками в лесах бесчеловечными убийцами животных, другие прекрасно понимают важность и необходимость охотничьего промысла.

Кстати, привести к общему законодательному знаменателю всех любителей охоты, отделить охотников от браконьеров в России решено было еще в 1862 году. Именно тогда было образовано «Императорское общество размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты».

В уставе калужского охотничьего общества первой строчкой было написано: цель создания общества – ведение правильной, в дозволенное законом время охоты и охранение дичи.

Сегодня калужская организация охотников и рыболовов не отходит от тех, заложенных 150 лет назад принципов.

В охотугодьях организации более 280 биотехнических сооружений. Это и оборудованные места подкормки животных и станции по разведению рыбы и многое другое.

Ежегодно в угодьях выкладывается более 200 тонн кормов, проводятся зарыбления водоемов. И, конечно же, плановые отстрелы волков.

Это важный момент работы. Численность этого вида животных необходимо контролировать. Для животного мира одинаково плохо, когда численность популяции волков низкая и когда высокая.

Наглядный пример - Куйбышевский район.

В 90-х годах на его территорию пришла, как ее называют, волчья напасть. Хищники буквально оккупировали территорию района.

Среди загрызенных животных было и немало охотничьих собак. В том числе две из них принадлежали Николаю Ивчину, ставшему впоследствии главой администрации Куйбышевского района.

Именно он тогда объявил волкам войну. Собрал 28 единомышленников и за четыре года в районе было уничтожено 44 волка. После этого жители вздохнули спокойно.

Кстати, Николай Ивчин известен не только тем, что долгие годы руководил районом. Он известный заводчик охотничьих собак.

Накануне 150-летнего юбилея общества, 4 июня 2025 года председатель организации охотников региона Михаил Вишневский на совещании вручил ему медаль Дмитрия Соловьева «Росохотрыболовсоюза».

Эту награду люди получают за просветительскую и издательскую деятельность в области охоты.

Николай Ивчин написал несколько книг об охотниках и охоте.

На шинели Сталина

В годы Великой Отечественной войны многие охотники уходили на фронт со своими четвероногими друзьями.

История, увы, не сохранила имен калужских охотников, громивших врага вместе со своими охотничьими собаками. Но известно, что секция кровного собаководства в Калуге была организована 29 февраля 1932 года.

С начала войны специалисты-кинологи вынуждены были сменить направленность работы. Тысячи обученных собак погибли на фронтах, спасая жизни наших солдат, приближая Великую Победу.

В истории остался знаменательный факт. На параде Победы в Москве после «коробок» победителей шла колонна собаководов с собаками.

Возглавлял ее главный кинолог СССР, подполковник Александр Мазовер. Ему было разрешено не чеканить шаг, потому что на руках он нес легендарного пса-сапера Джульбарса, не оправившегося после очередного ранения бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады. Обладая уникальным чутьем, Джульбарс обнаружил 7468 мин и 150 снарядов, участвовал в операциях по разминированию многих дворцов и замков в Европе.

За несколько дней до парада о желании пронести четвероногого героя в колонне доложили Сталину. Выслушав доклад Рокоссовского об этом, генералиссимус распорядился: «Пусть эту собаку пронесут на руках по Красной площади на моей шинели».

К сожалению, практически всех охотничьих собак на оккупированных территориях уничтожили фашисты и охотничье собаководство в Калужской области пришлось восстанавливать с нуля.

Однако, уже в 70-х годах слава о выставках охотничьих собак в Калужской области гремела на всю страну.

В Калугу приезжали сотни охотников и заводчиков, чтобы пройти строгую экспертную оценку и получить заветный документ.

Даже в 90-х годах, когда вместе с СССР рухнула экономика, выставки охотничьих собак в регионе по-прежнему оставались одними из главных съездов кинологов, охотников и заводчиков.

Легендарных в СССР калужских экспертов Александра Марина, Ивана Матвеева, Алексея и Юрия Калужских знали охотники всей страны. Их оценка и мнение были непререкаемы в кинологической среде охотников.

Сегодня в организации охотников региона зарегистрировано чуть больше 500 собак, ежегодно проводятся выставки.

И главное – сохранилась знаменитая калужская школа экспертов.

Бороться и любить…

Несмотря на то, что традиционному объединению охотников на территории Калужской области 150 лет, официально организация в прошлом году отметила 80-летие со дня основания.

Дело в том, что Калужская область была образована в составе РСФСР 5 июля 1944 года, а уже 22 декабря 1944 года исполком областного совета принял решение об образовании Калужского добровольного общества.

Сегодня этой организацией руководит Михаил Вишневский. Он пришел заместителем сначала к бывшему руководителю Владимиру Колоскову, а потом возглавил Калужскую региональную общественную организацию охотников и рыболовов.

Во главе этой неспокойной и шумной организации Михаил уже 15 лет.

Руководить охотниками дело непростое. Люди они по большей части откровенные, за словом в карман не лезут.

На наш вопрос тяжело ли справляться с охотничьей братией, Михаил лишь улыбается: «А кому сейчас легко».

Действительно, хоть сегодня количество членов по сравнению с советским периодом существенно уменьшилось, но работ по содержанию и сохранению животного мира Калужской области не убавилось.

Сейчас в организации пять тысяч членов, общество объединяет 12 первичных коллективов, а площадь охотугодий более 600 тысяч гектаров.

За всем этим хозяйством следят несколько десятков общественных егерей и инспекторов производственного охотничьего контроля.

- Знаете, я много читал книг об истории калужского охотничьего общества, - рассказывает Михаил Вишневский. – Во все периоды были проблемы, но всегда нам удавалось их решить. Да, сейчас есть, конечно, проблемы, но я прекрасно понимаю, что их решение позволит нам сохранить полуторавековой опыт правильной охоты, сберечь наш животный мир и передать его нашим детям и внукам.

К этим словам главного по охоте в регионе нам добавить нечего.