Светлана Галаган рассказала в Калуге о своих героях

Она рисует участников специальной военной операции.

Фото автора.

В Калугу художник привезла проект «Мой герой», который будет работать в музее изобразительных искусств до 6 июля.

Герои портретов – сотрудники Следственного комитета, бойцы Инженерных войск ВС, летчики, танкисты, военкоры и «Лесные призраки» из гвардейской бригады, которые проявили себя в зоне СВО.

Они вели разведку целей и выведение из строя критически важных объектов в Харькове, внесли свой вклад в защиту переправы в Изюме, вели бои в лесопосадках по обе стороны реки Ингулец в Херсонской области и отражали попытки диверсионно-разведывательных групп противника.

на открытие проекта собралось множество калужан.

В экспозиции можно увидеть и портреты бойцов, которых уже нет в живых.

Например, старший лейтенант Евгений Зеленков в школе увлекался историей и мечтал стать военным, общаясь с ветеранами Великой отечественной войны, всегда подробно расспрашивал о сражениях.

Поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, погиб в 2022 году в городе Изюме. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Летчик-снайпер Роман Вдовыченко в школе занимался боксом, рукопашным боем, а в своей воинской части занимал первые места по гиревому спорту.

На его счету 80 боевых вылетов, 9 сбитых самолетов противника.

Погиб в 2022 году при выполнении боевой задачи, награжден Орденом мужества, имеет медали.

Подполковник юстиции Евгений Рыбаков расследовал преступления Украины в отношении мирных граждан и военнослужащих. Погиб в 2022 году в Донецке в результате артиллерийского обстрела.

Подполковник юстиции Сергей Красников – многократный рекордсмен России, Европы и мира по парашютному спорту.

В 2027 году покорил Северный полюс, совершив парашютный прыжок. Был следователем по особо важным делам, потом старшим инспектором Главного управления процессуального контроля.

На СВО пошел добровольцем, погиб в Харьковской области в 2022 году.

Старший лейтенант 24-летний Владислав Турубара командовал разведгруппой, которая вскрыла более 50 позиций противника.

Погиб в 2022 году, попав под массированный артиллерийский удар. Награжден званием Героя России посмертно.

И таких историй здесь много. Практически каждый портрет сопровождается информацией о человеке.

На выставке портреты не только бойцов, но и детей Луганской области.

Жизнь изменилась

Художник Светлана Галаган родилась в городе Иркутске.

Закончила суриковский институт, и в основном занимается мозаикой, руководит мозаичной студией.

Работает в храмах, создает мозаичные образы святых. Когда началась специальная военная операция, она работала в городе Валуйки Белгородской области, оформляла там храм.

- Я оказалась практически на передовой, - говорит Светлана.

- В этот момент моя жизнь кардинально поменялась, я увидела совсем другие ценности, насколько важная Родина, духовная близость.

Познакомилась с бойцами, общалась с ними, это были мужественные, глубокие люди.

Под впечатлением от этих встреч художница написала первые работы.

И затем встречалась с разными подразделениями и писала портреты людей, которые воюют, и погибших воинов по фото. Есть на выставке и портреты четырех калужских бойцов.

Светлана Галаган на фоне портретов калужских бойцов..

Прежде, чем приступить к работе, Светлана старается как можно больше узнать о человеке, его жизни, увлечениях и взглядах, чтобы перенести это на портрет.

Часть работ написана маслом на холсте, часть - углем.

Дополняют экспозицию портреты детей из детских домов Луганской области и портреты героев Великой Отечественной войны – это «Ночные ласточки»: летчицы Ирина Дрягина и Ксения Капунина.

Герои Великой Отечественной войны, «Ночные ласточки» Ирина Дрягина и Ксения Карпунина.

- Проникновенные образы, - заметила на открытии выставки директор калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО. - Так уверенно, так мощно Светлана работает над этими полотнами.

Вырасти духовно

На выставке можно увидеть и мозаичные иконы, которые создает Светлана Галаган.

Богородица Оранта. На выставке можно увидеть мозаичные работы Светланы.

- Моя основная деятельность - работа с иконами, - объясняет художник. - Работая с образами святых, я внимательно изучают их житие, через что им приходилось пройти, через какие трудности и божественные испытания.

И понимаю, какие трудности, испытания даны свыше сейчас нашей стране, людям, которые находятся непосредственно на передовой, которые в секунды должны принимать сложные решения.

Здесь представлены портреты людей, которые живут по заповедям Божиим, даже если кто ещё не пришёл к вере, приходит.

А дома за них молятся родные, стремясь духовно помогать тем, кто находится на передовой. Это единение, понимание, что мы - одна страна.

Мы верим, что каждый может измениться. И, когда ты сам поменялся, стал более внимательно относиться к ближним, то и мир вокруг меняется.

Наша страна сейчас находится таком состоянии, что нашему народу надо меняться, научиться друг друга слышать.

Мы часто идем, не замечая ничего, зациклены на себе.

Но, когда видим, что у кого-то более серьезные проблемы, наши трудности улетучиваются, мы становится сильней, начинаем помогать друг другу и вырастаем духовно. Наши герои помогли мне вырасти духовно. 0+