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Семь беспилотников сбиты над Калужской областью

Сегодня ночью, 8 июня системы ПВО отразили атаку беспилотников, уничтожив семь аппаратов над Сухиничским и Боровским районами.
Ольга Володина
08.06, 07:56
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В Боровском районе фрагменты одного из дронов повредили кровлю и окна трёх частных домов. Люди не пострадали.

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Кроме того, в Козельском районе обнаружены остатки ещё одного БПЛА, сбитого ранее.

Местным жителям рекомендуют проявлять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных предметах, напоминающих фрагменты беспилотников.

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