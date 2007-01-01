Семь беспилотников сбиты над Калужской областью

Сегодня ночью, 8 июня системы ПВО отразили атаку беспилотников, уничтожив семь аппаратов над Сухиничским и Боровским районами.

В Боровском районе фрагменты одного из дронов повредили кровлю и окна трёх частных домов. Люди не пострадали.

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Кроме того, в Козельском районе обнаружены остатки ещё одного БПЛА, сбитого ранее.

Местным жителям рекомендуют проявлять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных предметах, напоминающих фрагменты беспилотников.