Увидели зубров и попробовали смокву: калужанка рассказала про летние походы

На выходных можно открывать новые для себя места.

Фото Ирины Константиновой.

Сейчас – самое время для походов: теплая погода, цветут цветы, поспевают ягоды.

Если далеко уехать не получается, можно попутешествовать по Калужской области, открывая для себя новые места.

Калужский спортивно-туристический клуб каждый выходные проводит бесплатные экскурсии, треккинги и походы. Берут с собой всех желающих, от детей до пенсионеров. В этом году разработали новые маршруты.

- Прошли шикарную, новую для нашего турклуба экотропу в Березичах Козельского района, -рассказала руководитель некоммерческой школы спортивного туризма калужского спортивно-туристического клуба Ирина КОНСТАНТИНОВА.

- Побывали в усадьбе Оболенских и смогли увидеть зубров. И заехали в краеведческий музей Белёва, где нам показали экземпляры окаменелых засечных укреплений, найденных в руслах притоков Оки.

Усадьба Обооленских заростает, приода отвоёвывает территорию.

Здесь живёт выхухоль

- В Березичах наш турклуб побывал впервые. Доехать туда можно на автобусе до Козельска и далее добраться до села Березичский стеклозавод, а потом пешком пройтись.

Стекольный завод здесь открыл в 1910 году Алексей Дмитриевич Оболенский. Это исторические места. И природа здесь живописная.

Недалеко - озеро Ленивое, но с ленью и линями название не связано, хотя рыбы там много. Изначально его называли Лёнивым, потому что здесь вымачивали лён. Но со временем название трансформировалось.

Длина озера 550 метров, а ширина небольшая – 30 метров. Глубина около трех метров.

Там произрастает жёлтая кубышка и жёлтые ирисы. Сейчас все цветет, очень красиво.

Мы были там в мае и встретили огромное количество майских жуков.

Озеро Ленивое – старица (бывшее русло) реки Жиздры. То есть река поменяла русло, а углубление с водой осталось.

И это одно из мест обитания выхухоли - древнейшего представителя фауны, который живет на планете уже более 30 миллионов лет. О ней можно узнать из информационных стендов, расположенных здесь.

Выхухоль похожа на своего ближайшего родственника крота, она размером с белку и имеет хоботок, с помощью которого ощупывает предметы в поисках пищи.

В 2013 году в Жиздринских старицах обитало порядка 400 особей. У туристов есть шанс увидеть этого зверька здесь, но нам он не встретился.

Зато мы заметили в этих местах многочисленные следы бобров: деревья ими погрызаны очень старательно. И нашли необычный родник с питьевой водой - круглое отверстие в камне.

Любителям археологии будет интересно, что на озере находится стоянка эпохи неолита и бронзового века. Это III-II тыс. до н.э.

При раскопках на поселении был найден разнообразный кремневый инвентарь и фрагменты глиняной посуды со сложным орнаментом. Но от древнего городища здесь практически ничего не осталось.

Рядом с Березичами находится большая усадьба Оболенских. Князья Оболенские - это потомки черниговских князей, Рюриковичи. Знатный, известный род.

Усадьбу Оболенские купили в 1829 году у Василия Львовича Пушкина, дяди поэта. Сохранилось главное здание.

И здесь есть руины, относящиеся к ХХ веку. Мы долго гадали, что же это за объект.

Позже моя мама, которая одно время жила в этих местах, рассказала, что на территории усадьбы в середине прошлого столетия была школа, где преподавала моя бабушка (в моей семье династия педагогов – мама, бабушка, прабабушка и даже прадедушка).

А рядом с усадьбой находился завод, то есть здесь была достаточно серьезная инфраструктура.

Теперь маршрут практически нехожен, на пешеходных тропах растёт трава. Природа отвоевала значительную часть заброшенной человеком территории.

Но кроме разрушенного здания усадьбы, хозяйственных построек остались водонапорная башня и прекрасная аллея с древними липами, которая ведёт к обрыву с шикарным видом на раскинувшуюся пойму реки Жиздры.

Река с песчаными берегами и, кстати, с двойным дном, это надо учитывать, если решите искупаться. Вокруг очень красивые места. А сейчас ещё цветут липы, наполняя воздух сладким ароматом.

Взяли в кольцо

- В козельских лесах можно полюбоваться на зубров. Много лет назад был случай, мы водили поход на Чёртово городище, и туристы обнаружили странные следы, подняли панику, что приходил чёрт.

Но это были всего лишь зубры, они оставляют большие следы, просто Чёртово городище овеяно легендами.

В легенды мы не верим, но в этот раз волновались: вдруг зубры выйдут. И увидели их.

Но это оказались пожилые зубрицы, они не опасны. Зубры настолько большие, подходить к ним нужно осторожно, это сильный зверь.

В заповеднике «Козельские засеки» живёт поголовье зубров, около 200 особей. Однажды зимой я их видела. Самое удивительно, как они справляются с хищникам: берут неизвестный объект в кольцо.

Мы тогда были на внедорожниках, и каждую машину, каждого человека зубры окружали. Таким образом они охраняют молодняк. Маленькие зубры очень милые, похожи на оленят и находятся в центре стада.

Старые особи их защищают и пытаются боднуть даже сотрудников парка, которые приехали кормить животных.

Этот дикий зверь, походить к нему, поворачиваться спиной нельзя, он должен быть за ограждением.

Тогда было много снега, зубры, не смотря на желание пойти к корму, держали объект, не разрывали кольцо.

Они по очереди отходили поесть, ждали пока одна особь сменит другую. Вот такое коллективное животное, в отличие, например, от коров.

Пастила и смоква

- В эту поездку мы посетили и город Белёв. Город старинный, он, как Москва, основан в 1147 году.

Здесь закончила свой век императрица Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра I.

В Белёве жили Василий Жуковский и Зинаида Гиппиус. Связан город и с Пушкиным, который в 1829 году останавливался в местном трактире во время поездки на Кавказ.

Мы сходили в краеведческий музей. Там собрано много интересного, начиная от жертвенного камня и заканчивая предметами советского периода и современной истории.

Увидели окаменелость в форме заострённых деревянных кольев. Их нашли в пойме реки: там были засечные крепостные сооружения.

Побывали в гостиной купца Рыжкова, обставленной старинной резной мебелью из красного дерева.

Гостиная купца с резной мебелью.

И, конечно, попробовали знаменитую белёвскую пастилу и смокву, которая стала для нас открытием. Делается смоква из ягод и фруктов, совершенно без сахара.

Сначала готовят фруктовое пюре, затем его тонко раскатывают, как тесто, и засушивают. Готовые пластины заворачивают в рулетики.

Узнали и историю пастилы. В Белёве женщины очень любили печеные яблоки. Их делали много.

А купец Прохоров из печеных яблок наладил производство пастилы по своему домашнему рецепту. В краеведческом музее Белёва даже есть гигантская пастила в форме яблока.

Пастила в виде яблока.

Усадьбу отреставрировали

- Недавно посетили мы и Авчурино, что в Ферзиковском районе. В этих местах бываем часто. Сейчас там обновили усадьбу, побелили, её практически не узнать.

Усадьбу долго и масштабно реконструировали, она была полностью закрыта. Сейчас внизу ещё остались строительные леса, но верхняя часть хорошо видна.

Это необычная усадьба, она была построена в готическом стиле, на её территории находилось около 50 построек. И это усадьба-мавзолей.

Такой усадьба была 5 лет назад.

А так выглядит она сейчас.

Рядом - парк и шикарные скалы, мы туда ездили с выпускниками моих школ базового уровня, которые готовятся сейчас к маршрутам высоких категорий сложности. Отработали спуск и подъём с альпинистским снаряжением.

А на противоположном берегу находится усадьба Ахлебинино с липовой аллеей. Усадьба когда-то принадлежала Николаю Коншину.

Его жена Ирина Яковлевна (настоящее имя — Эмма Маршэн) родилась в Америке, окончила оперную школу в Италии. Обладала удивительным голосом - ​колоратурным меццо-­сопрано.

Выйдя замуж за Коншина, приехала в Ахлебинино, организовала там церковно-приходскую школу, библиотеку и крестьянскую артель, в которой ткали и вышивали.

Ирина Яковлевна многое делала для местных крестьян. Лечила их, помогала, устраивала ёлки для детей.

И каждый ребёнок, прочитавший стихи, станцевавший или спевший песню на таком мероприятии, получал подарок. В Ахлебинино мы тоже бываем регулярно, там шикарные виды.

Были у нас походы и в направлении Мосальска, там очень необычный рельеф: город находится на холмах. Е

здили в сторону Кирова, по местам воинской славы, по дороге видели огромное количество птиц, и аистов, и хищников.

Ходили по тропе на Лавру, застали цветущую медуницу, пили березовый сок. Сейчас зацветает вероника дубравная, по болотам – ирисы, просто волшебно.

Сейчас клуб спортивного туризма готовится к более сложным, категорийным походам.

Готовимся к походам

- В ближайшее время планируем вернуться в Козельск, пройти по древним городищам.

Ещё хотим посетить усадьбу Богимово, близ Ферзиково, она связана с Чеховым, и усадьбу Белкино, а также «Калужскую Ниагару» – водопады в направлении Обнинска, Наро-Фоминска.

Кстати, в диком лесу на границе Калужской и Московской областей, близ Ворсино, Нары мы обнаружили гигантскую ель, невероятный памятник природы.

Вернемся и в Тарусу, там есть древние городища на реке Таруске, музей Цветаевой и места, связанные с Паустовским, Заболоцким.

Думаем побывать в Хвастовичах и посмотреть Жиздринский район. Планов много. Сейчас замечательное время: зацветают липы, скоро будут ягоды.

Продолжается у нас и активная подготовка к походам 4-й категории сложности, в этом году пойдем на Приполярный Урал, на Алтай. И хотим посетить Байкал, там ещё не были ни разу.