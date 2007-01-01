Электросамокаты в Калуге – это благо или угроза

По данным на 3 июня на дорогах и тротуарах областного центра ежедневно паркуются более тысячи электросамокатов.

Фото Владимира Андреева.

С начала нынешнего года официально зарегистрировано три ДТП с участием самокатов, однако реально их гораздо больше.

Сотрудники ГАИ периодически проводят рейды, выявляя нарушителей. В минувшую среду, 4 июня мы отправились в один из таких рейдов вместе с полицейскими.

Торопился к другу

Обычно сотрудники Госавтоинспекции выбирают для рейдов наиболее оживленные перекрестки и участки дорог, где чаще всего можно встретить двухколесный транспорт.

В среду выбор пал на улицу Кирова. Патрульные машины ГАИ встали у Театральной площади и на перекрестке улиц Кирова и Московской.

Практически сразу, даже не обращая внимания на сотрудников полиции, молодой человек лихо переехал дорогу на пешеходном переходе. Его остановили. Пока составляли протокол мы расспросили парня, куда он так спешил.

- Спешил на встречу к другу, - пояснил Никита. -Да, признаю, не спешился. Понимаю, что нельзя так. Во-первых, это травмоопасно, а во-вторых, штраф вы будете платить.

Кстати, в нынешнем году штрафы водителям самокатов подросли. 800 рублей — за превышение скорости или поездку в месте, где запрещено движение СИМ. Такой же штраф выпишут и за езду вдвоём на одном самокате.

1000 рублей — за выезд на дорогу, где максимальная скорость ограничена 60 км/ч.

От 1000 до 1500 рублей — за езду на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Такое же наказание дадут за причинение вреда здоровью человека лёгкой или средней тяжести по неосторожности.

От 1500 до 2500 рублей — за непредоставление преимущества пешеходу.

Нарушитель Никита в результате потерял и время, и деньги. Хорошо, что на этот раз не случилось аварии. Как рассказал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Калуге Владимир Шрай, наиболее частые нарушения водителей электросамокатов – это несоблюдение скоростного режима и пересечение дорог не спешившись.

И падают, и сбивают

Три ДТП с участием электросамокатов в Калуге с начала года, казалось бы, совсем незначительное количество по сравнению с общим количеством дорожно-транспортных происшествий.

Однако, это цифра официальных сводок ГАИ. На деле же зачастую при столкновениях электросамокатов с людьми, если это не привело к тяжелым последствиям, никто не вызывает сотрудников Госавтоинспекции.

Как, например, в конце мая, когда на улице Чичерина человек на прокатном самокате сбил 6-летнего ребенка. Благодаря СМИ этим происшествием занялись сотрудники Следственного комитета, но в сводки ГАИ оно не попало.

Не укоренилось, видимо, еще в сознании людей, что СИМы, к которым относится и электросамокат являются транспортным средством. Верховный суд признал это еще в 2022 году. И хотя для езды на электросамокате не требуется водительское удостоверение, человек за рулем двухколесного СИМа подпадает под Правила дорожного движения. И даже если вас чуть задел несущийся лихач, вы можете обращаться в ГАИ.

Впрочем, часто сами водители самокатов оказываются под колесами автомашин. Только за последнюю неделю мая в Калуге на улице Маяковского человек на электросамокате попал под колеса «Фольксвагена». А 3 июня на Жукова электросамокатчик врезался в фургон «Фиат Дукато». Думаем, не стоит уточнять, кому во всех подобных ДТП медицинская помощь.

Кикшеринг на нашу голову

Это иностранное слово сегодня, пожалуй, знают многие калужане. Однако ассоциируют его именно с компаниями, которые расставляют своих двухколесных коней по всей Калуге. Вообще-то, кикшеринг означает краткосрочную аренду этих самых электросамокатов.

Справедливости ради стоит заметить, что нынешней весной и в первой половине июня того кошмара, которых творился два года назад, да и прошлым летом тоже, уже нет. Сегодня по тротуарам уже можно ходить спокойно, не оглядываясь. Электросамокатов на улицах стало заметно меньше.

Сказались и меры, предпринятые городскими властями, запретившие поездки на СИМах по ряду улиц, скверов и площадей. Свою лепту внесли и сотрудники ГАИ, проводящие постоянно рейды.

Сегодня в Калуге работают две кикшеринговые фирмы: Яндекс и Whoosh. У них по 600 электросамокатов в Калуге. Однако ежедневно на улицах выстраиваются только по 500 штук от каждой компании, остальные как правило на техническом обслуживании.

В начале нынешнего года в областной центр захотела зайти еще одна кикшеринговая компания. Однако быстро свернула свою деятельность.

- В 2025 году появился третий оператор СИМ, имеющий намерения осуществлять деятельность в городе Калуге, - пояснили нам в управлении городского хозяйства Калуги. - Но у данного оператора не были отработаны вопросы по парковке и эвакуации СИМ. В настоящее время оператор ушел из города до решения данных вопросов.

Задаются калужане вопросом, почему на некоторых электросамокатах отсутствуют номера.

- В таком случае, при нарушении нет возможности идентифицировать номер самоката, на котором было совершено нарушение, - задала горуправе резонный вопрос калужанка Елена Левашова.

Сотрудники городской управы в ответ пространно объяснили, что необходимо делать в случае нарушений.

- По всем нарушениям, касающимся самокатов, нужно фиксировать точное время, по возможности сфотографировать сам самокат, чтобы определить компанию, предоставляющую услугу, и направить информацию в чат-бот «Телеграм» «Самокаты: общественный контроль», - рассказали калужанке представители городских властей. - Бот автоматически отправит жалобу в нужный сервис по кикшерингу, а арендатора самоката заблокируют или оштрафуют. Компания определит номер самоката по точному времени нарушения, если нет номерного знака.

Парковка по правилам

Еще одна проблема, с которой сталкивались калужане в летние месяцы, это стоящие и валяющиеся по тротуарам электросамокаты. И если молодому человеку ничего не стоит перешагнуть прилегшего двухколесного друга, то для калужанина почтенного возраста или мамы с детской коляской такое внезапное препятствие преодолеть было нелегко.

Вопросы про парковку СИМов жители Калуги много раз задавали и городскому голове Калуги. Дмитрий Денисов обещал исправить ситуацию. Что же мы видим сегодня?

Как нам удалось выяснить в управлении городского хозяйства, уже определены 30 мест для парковки СИМ в центральной части города. Сейчас с операторами СИМ прорабатывается второй этап введения парковок. Правда, что означает этот «второй этап» нам так и не объяснили.

Места парковок организуются за счет операторов. Парковки СИМ расположены на улицах: Московская, Театральная, Пролетарская, Дзержинского, Тульская, Ленина, Гагарина, Плеханова, марата, Луначарского, Маршала Жукова, Вокзальная площадь станции Калуга-1, Набережная, Яченская Набережная.

Точные места парковок указаны в приложениях кикшеренговых компаний, осуществляющих свою деятельность Калуге.

- На размещение парковок СИМ, в соответствии с требованиями БДД, разработан проект организации дорожного движения на обустройство парковок для СИМ на улицах города Калуги, - добавили в городском ведомстве.

А вот с эвакуацией электросамокатов, припаркованных не в разрешенных местах, похоже, единого мнения пока нет.

Чиновники горуправы утверждают, что эвакуация брошенных самокатов относится к ведению операторов СИМ. В Госавтоинспекции же не исключают возможности применять эвакуацию к СИМ так же, как и к обычным неправильно припаркованным автомобилям.

- Мы сейчас только начинаем работу по парковкам электросамокатов, потому что постановление о благоустройстве вышло совсем недавно, - пояснил нам начальник Госавтоинспекции УМВД России по Калуге Владимир Шрай. - Но я думаю в скором будущем, если мы будем видеть брошенные самокаты, то скорее всего, займемся и ими. Будем относиться к ним, как к транспортным средствам.

Время беспредела прошло

Безусловно, какими бы жесткими мерами не ограничивало руководство города деятельность кикшерниговых кампаний, всегда есть так называемый человеческий фактор. Аварии были, есть и будут. Безбашенных лихачей никто не отменял.

Вопрос в другом. Сейчас уже отчетливо видно, что кошмара прошлых лет на тротуарах и дорогах Калуги нет. Электросамокат потихоньку вписывается в городскую жизнь. Он перестал быть шальным беспредельщиком.

А вот благо он или угроза – это каждый решает сам. В любом случае СИМы стали более цивилизованней. Впрочем, расслабляться на тротуарах не стоит. Если не хотите, конечно, попасть на больничную койку с переломом.