На Троицу калужские крестьяне боялись умереть со смеху

С этого дня начиналась «русальная неделя».

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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8 июня мы отмечаем Троицу. Раньше Троицу в деревнях называли «зелеными» святками, а следующую после неё неделю – русальной.

Забирают из церкви траву

Этнограф Максимов писал: «В память старой веры и дедовских обычаев, за неделею всех святых сохранилось название «русальной»…

Отличительная особенность - завивание венков… В Калужской и Орловской губерниях это делают на Духов день.

Троицын день можно с полным основанием назвать «зелеными святками», и не только потому, что в этот день прихожане выстаивают в церквах обедни с букетами луговых цветов или ветками деревьев, но и по той причине, что улицы и дома украшаются березками.

Полевые цветы, побывавшие в церкви, засушивают и хранят за иконами для разных надобностей: их кладут под свежее сено и в житницу, чтобы не водились мыши, в норы на грядах от землероек, и на чердак, чтобы устранить пожарные беды.

Деревья свозят на деревенские улицы целыми возами и украшают не только двери, но и косяки окон, а, в особенности, свою «матушку-церкву», пол которой усыпается свежей травою.

Её всякий при выходе от обедни старается захватить из-под ног, чтобы примешать к сену, вскипятить с водой и пить, как целебную.

Из листьев деревьев, стоявших в церкви, иные вьют венки и кладут их в горшки при рассаживании капусты».

Крестят кукушку

Этнограф Иван Снегирев в свой книге «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», вышедшей в 1837 году, писал:

«Перед Троицыным днем в Лихвинском уезде Калужской губернии бывает народный праздник Маргостье, во время которого одна кума ездит к другой на метле и угощается пирогами.

В то время бывает известное крещение кукушек, которое состоит в том, что в роще избранные кум с кумой надевают крестик на птичку кукушку или травку того же имени.

Кладут их на разостланный платок, садятся вокруг него, меняются крестами, целуются и с прочими подругами своими едят яичницу и поют песни».

В «Материалах географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Калужская губерния,1861 год» описан похожий обряд на Троицу:

«В селениях Мещовского уезда, пограничных Козельскому, есть обыкновение избирать себе родственников по духу.

Крестьянки всего селения размещаются в лесу, как они выражаются, крестить кукушку.

Избрав двух девушек или двух женщин, отыскивают траву, называемую «кукуша» или «кукушка».

Трава эта растет большей частью по берегам рек, а иногда в лесах. Она имеет раздвоенный корень: одни белый, другой - чёрный.

Лист её усеян желтыми пятнышками. Белый корень изображает собой мужа, а чёрный – жену.

Вырвавши её из земли с корнем, надевают на неё заблаговременно подготовленную рубашку, и, положив на землю, ставят на неё крестообразно дуги, накрыв которые платками, вешают с двух сторон хресты (кресты), припевая:

Кумушки-голубушки,

Кумитеся, любитеся,

Любитеся, даритеся.

В других же местах поют:

Ты кукушка ряба,

Ты кому же кума?

Покумимся, кумушка,

Чтоб нам с тобой не браниться.

Поцеловавшись из-под дуги, крестившиеся меняются крестами и считаются между собой родственниками, величают друг друга кумами.

По окончанию крестин поют устяжные (протяжные) песни и веселятся.

А, отправляясь домой, берут с собой корень и держат в доме для счастья.

Думают, что в случае несогласия между мужем и женой эта трава оказывает благотворное действие. Так, если муж не любит жены своей, то последнюю нужно напоить настоем кукушки, отчего муж и жена по-прежнему будут любить друг друга».

Сотрудники Этнографического бюро князя Тенишева упоминают, что в некоторых деревнях крещение кукушки происходило не на Троицу, а в день Жен Мироносиц, который отмечают во второе воскресенье после Пасхи:

«Собираются со всего поселка яйца, по одному с каждого человека, желающего участвовать в обрядах «крещения кукушки» и «кумления».

Вечером собираются к указанному в лесу месту, расставляют котлы и варят яичницу.

После того, как яичница готова, садятся вокруг котлов и едят ее принесенными с собой ложками.

Затем идут к реке и бросают в неё куклу, сделанную из тряпок. В этом и заключается весь обряд «крещения кукушки». Смысл его утрачен, он поддерживается только по традиции.

«Кумятся» же таким образом. После крещения кукушки, вернувшись на старое место, сплетают между собой две молодые березки дугой.

Посредине вешают крест и затем уже начинают кумиться девушки и бабы между собой, а после них парни между собой. Иногда порядок этот нарушается: парни кумятся с девками.

С разных сторон заплетённой дугой березы подходят по одному человеку, и, проходя одновременно через заплетенную березу, целуют крест так, что губы целующих его соприкасаются. Это делается до трех раз.

Затем подходит другая пара и делает то, что и первая. И это продолжается до тех пор, пока все не перекумятся.

Во все это время остальными несмолкаемо поётся песня:

Вы кумушки-голубушки!

Покумитеся…А после того,

Кумушки, не бранитеся».

Бойся русалок

Про Козельский уезде этнографы сообщали: «Неделя после Троицына дня называется «русалочья».

После однообразной, хоть и веселой жизни в воде, русалки радуются этой неделе, так как все время они могут веселиться в рощах и лугах свободно, тогда как в остальное время года они выходят на берег только в урочные часы.

На русалочьей неделе они рассыпаются по окрестности, поют песни и завивают венки.

Звонкий их крик и смех далеко разносится по окрестностям, и это служит предостережением для людей, так как всякая встреча с русалками в это время неминуемо кончается смертью, от которой не спасают ни любовь, ни дружба, ни кровные узы.

Русалки набрасываются на неосторожного человека и начинают его щекотать. Тот смеётся до тех пор, пока не умирает от насильственного смеха.

Чтобы люди знали, отчего умер такой человек, русалки возлагают на его голову венок из осоки и кувшинок, а руки связывают березовой веткой.

Такой мертвец по целым неделям не подвергается гниению, и начинает разлагаться только тогда, когда его найдут люди и коснется рука человека.

До этого же времени русалки над трупом водят свои хороводы.

Есть рассказ о том, как девушка, утопившаяся на год до «русалочьей» недели, насмерть защекотала любимого брата, шедшего мимо становища русалок».