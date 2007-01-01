Калужский метеоролог рассказала, что холодный май - тренд последних лет

Теплая погода в этом месяце была лишь шесть лет назад.

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Итоги весны мы подводим с калужским метеорологом Татьяной ИНКИНОЙ

Как менялся характер погоды.

И ждать ли аномального лета.

Татьяна Инкина

метеоролог По количеству рекордов и аномалий в истории метеорологических наблюдений за погодой в Калуге метеорологи не нашли аналогов весеннего сезона 2025 года

По средней температуре воздуха весна стала второй по теплу после 1975 года, поделив пьедестал с 2007 годом.

Средняя температура весны 2025 года в Калуге оказалась выше нормы почти на два градуса.

Самым обильным на осадки стал март, а сухим – май. В итоге атмосферной влаги весной выпало почти на 15% больше нормы климат.

Все времена года сразу

- Первый месяц весны запомнился как противоречивый, нестабильный, - гворит татьяна Владимировна. - Средняя месячная температура воздуха в Калуге отклонилась от нормы почти на 5 градусов.

Но вряд ли обыватель назвал бы начало весны тёплым. Сильный снег в середине месяца (а это произошло после шести рекордов по теплу) снивелировал наши ощущения.

Максимальная температура воздуха зарегистрирована в Калуге 10 марта: +14.4 градуса, а минимальная наблюдалась 18 марта: – 10,5 градуса.

Вторичный снежный покров напомнил нам о том, что март - зимний месяц. Но с началом астрономический весны под напором тепла сошел и этот запоздалый снежный покров.

Незаметным стало и то, что осадков в марте выпало очень много, почти 165% от средних многолетних значений.

А теперь об апреле, который был и которого не было.

Обычный апрель в средних широтах - это месяц значительных контрастов. Таких эпизодов в этот раз случилось особенно много.

Синоптики объясняли меняющуюся погоду быстро бегущими атмосферными волнами. В нашем апреле-бунтаре с потрясающем воображение был и снежный февраль, и неустойчивый март, и цветущий май, и жаркий июнь и июль. А сам апрель потерялся.

Начался месяц с аномально теплой погоды, а уже во второй пятидневке в истории калужского климата произошло небывалое событие - всю неделю наблюдался временный снежный покров.

Следом, с 16 по 22 апреля, в Калуге было зарегистрировано 6 климатических рекордов по теплу.

С 26 апреля в центр России обрушился арктический холод, и температура воздуха снизилась до ночных морозов.

Максимальная температура воздуха зарегистрирована в Калуге 22 апреля: + 26,2 градуса, а минимальная наблюдалась 8 апреля: – 6.1 градуса.

В итоге, тепло все же победило холод. В Калуге наблюдалась средняя месячная температура воздуха на 2 градуса выше нормы.

Осадков выпало почти в полтора раза больше средних многолетних значений.

Май клонировали

-По законам элементарной математики май в Калуге оказался по средней температуре воздуха в Калуге близким к норме, всего то на 0,3 градуса отклонился от многолетних значений.

Большая часть месяца была холодной. И в мае мы видели всё: снег, ветер, заморозки и жару. Самая низкая температура зарегистрирована 3 мая: -0,8.

Максимальная наблюдалась 29 мая: +27,9. Такие пиковые значения температуры воздуха - одно из самых ярких проявлений современного климата.

В ХХI веке май чаще был прохладным, теплых наблюдалось всего десять.

К тому же, последний раз теплый май был аж в 2019 году. Для меня это необъяснимая тенденция.

Последний месяц весны осадков не добрал, дождей выпало 67% от нормы.

По всем метеопараметрам май 2025 года выглядел, как клон мая предыдущего года.

Реабилитировать последний месяц весны можно только из-за отсутствия сильных и продолжительных заморозков, которые дали нам возможность увидеть красоту цветущих садов, почувствовать благоухание сирени.

Слабый мороз не погубил будущий урожай.

Что ждать от лета

-По прогнозу Гидрометцентра России лето 2025 года ожидается рядовым, но явно не скучным.

Синоптики уточнили прогноз на ближайшую десятидневку и сообщили, что в этот период ожидается жаркая погода с превышением средней температуры воздуха на 3-4 градуса.

В погоде не бывает идеальных повторений, но очень хочется, чтобы лето оказалось таким же теплым, как в прошлом году.

Вспомните, каким прелестным был и сентябрь 2024 года! Лето красное, звонкое, здравствуй.