ТЮЗ в Калуге станет новой гордостью региона
В понедельник, 2 июня, калужский ТЮЗ с размахом отпраздновал новоселье.
Парк перед новым зданием театра на ул. Марата стал центром притяжения калужан и гостей города, превратившись в масштабное сказочное пространство.
Калужане пришли сюда семьями, сотни гостей.
На сцене - детские коллективы, хореографические ансамбли и студии. Повсюду - интерактивные площадки, аквагрим, воздушные шары и атмосфера настоящего волшебства.
По парку гуляют сказочные герои: Баба Яга, царь, царевна, Снежная королева, белочка и другие. Все с ним и фотографируются. Ожили городские скульптуры – Циолковский с велосипедом и девочка, спрашивающая про лишний билетик в театр.
Везде слышится смех, дети просто счастливы. Они веселятся на игровой площадке, купаются в фонтане, участвуют в конкурсах.
К интерактивным площадкам – очередь. Аладдин показывает фокусы, Василиса Прекрасная рассказывает сказки, Кот в сапогах проводит эстафеты, Маленький принц выстраивает с детьми планеты солнечной системы, Буратино с Мальвиной решают ребусы с ключиками.
За участие в конкурсах дают звездочки, которые ребята обменивают на бесплатное мороженое.
Ключик от театра
В разгар праздника на торжественное открытие нового здания ТЮЗа приехали почётные гости.
Губернатор Владислав Шапша https://t.me/Shapsha_VV, сенатор РФ Анатолий Артамонов, министр культуры и туризма области Павел Суслов, городской голова Дмитрий Денисов.
Они прошли по парку, пообщались с детьми на интерактивных площадках и украсили волшебными колокольчиками деревья детских желаний, которые посадили возле ступенек ТЮЗа.
- Сегодня мы присутствуем на уникальном событии: в Калуге открывается, пожалуй, лучший в стране ТЮЗ, - поздравил театр с новосельем губернатор Владислав ШАПША. - Мы долго этого ждали, много над этим работали. Я знаю, что артисты театра уже заселились в это прекрасное здание, и сегодня мы увидим первый спектакль.
Губернатор поблагодарил Президента России за национальный проект, благодаря которому возведение здания стало возможным, а также напомнил, что идея построить в историческом центре города ТЮЗ и сделать парк принадлежит Анатолию Артамонову.
- Вы знаете, с какими сложностями это было сопряжено, сколько было сопротивления в реализации этого проекта. Но сегодня уже практически нет ни одного человека, кто бы мог сказать, что зря сделали этот парк, поставили фонтан, построили театр, – уверен сенатор Анатолий АРТАМОНОВ.
Он поблагодарил Владислава Шапшу за воплощение проекта.
- Это все сделано во имя нашего будущего, во имя наших детей, - сказал Артамонов.
Новое здание театра освятил митрополит Калужский и Боровский Климент, пожелав калужанам иметь побольше детей.
После чего директору ТЮЗа Александру Николаеву вручили символический золотой ключик от театра.
В воздух взлетели воздушные шары-звезды, рассыпалось золотое конфетти и двери ТЮЗа открылись для зрителей!
Современные технологии
Перед первым спектаклем для почетных гостей провели экскурсию по зданию, показали закулисье.
Площадь театра составляет 11 тыс. кв. м. Здесь два зрительных зала: в большом 377 мест, в малом - 91 место.
Очень удобные кресла-трансформеры. Маленьким деткам можно будет поставить ноги на подставку.
Технические возможности сцены поразили даже директоров столичных театров, приехавших на открытие: поворотный круг, люки-провалы, чтобы артисты внезапно возникали перед зрителями.
Инновационный свет, звук для создания интересной визуальной среды.
Директор Московского Губернского драматического театра Лариса ВИЛЬЯСТЕ и директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл КРОК назвали ТЮЗ чудом и признались, что завидуют калужанам.
-У вас получился не только просторный, но и высокотехнологичный театр, - делилась впечатлениями Вильясте.
Для артистов в здании сделали просторные репетиционный и танцевальный залы. А рядом - тренажерный зал с душевыми, чтобы поддерживать себя в форме.
Гримерных несколько, они вмещают от 4 до 10 человек. После переезда в новое здание труппа ТЮЗа увеличится с 34 до 55 артистов.
В штате появятся и новые специалисты, такие как оператор видеозаписи, заведующий музыкальной частью, режиссер массовых представлений.
На первом этаже сейчас разместилась фотовыставка об истории театра, на втором – выставка костюмов. Будет здесь и детское кафе.
Маленькие зрители остались в полном восторге от театра.
Для них в день открытия гости ТЮЗа - артисты Московского Губернского театра - показали спектакль «Малыш и Карлсон».
А во вторник, 3 июня, состоится премьера спектакля калужской труппы «Конёк-горбунок». В новом здании можно будет увидеть и калужские постановки, и спектакли приглашенных театров.