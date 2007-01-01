ТЮЗ в Калуге станет новой гордостью региона

Мы побывали на открытии, которое превратили в масштабный детский праздник, и посмотрели, как устроено новое театральное пространство.

Фото автора.

В понедельник, 2 июня, калужский ТЮЗ с размахом отпраздновал новоселье.

Парк перед новым зданием театра на ул. Марата стал центром притяжения калужан и гостей города, превратившись в масштабное сказочное пространство.

Калужане пришли сюда семьями, сотни гостей.

На сцене - детские коллективы, хореографические ансамбли и студии. Повсюду - интерактивные площадки, аквагрим, воздушные шары и атмосфера настоящего волшебства.

По парку гуляют сказочные герои: Баба Яга, царь, царевна, Снежная королева, белочка и другие. Все с ним и фотографируются. Ожили городские скульптуры – Циолковский с велосипедом и девочка, спрашивающая про лишний билетик в театр.

Везде слышится смех, дети просто счастливы. Они веселятся на игровой площадке, купаются в фонтане, участвуют в конкурсах.

К интерактивным площадкам – очередь. Аладдин показывает фокусы, Василиса Прекрасная рассказывает сказки, Кот в сапогах проводит эстафеты, Маленький принц выстраивает с детьми планеты солнечной системы, Буратино с Мальвиной решают ребусы с ключиками.

За участие в конкурсах дают звездочки, которые ребята обменивают на бесплатное мороженое.

Ключик от театра

В разгар праздника на торжественное открытие нового здания ТЮЗа приехали почётные гости.

Губернатор Владислав Шапша https://t.me/Shapsha_VV, сенатор РФ Анатолий Артамонов, министр культуры и туризма области Павел Суслов, городской голова Дмитрий Денисов.

Они прошли по парку, пообщались с детьми на интерактивных площадках и украсили волшебными колокольчиками деревья детских желаний, которые посадили возле ступенек ТЮЗа.

- Сегодня мы присутствуем на уникальном событии: в Калуге открывается, пожалуй, лучший в стране ТЮЗ, - поздравил театр с новосельем губернатор Владислав ШАПША. - Мы долго этого ждали, много над этим работали. Я знаю, что артисты театра уже заселились в это прекрасное здание, и сегодня мы увидим первый спектакль.

Губернатор поблагодарил Президента России за национальный проект, благодаря которому возведение здания стало возможным, а также напомнил, что идея построить в историческом центре города ТЮЗ и сделать парк принадлежит Анатолию Артамонову.

- Вы знаете, с какими сложностями это было сопряжено, сколько было сопротивления в реализации этого проекта. Но сегодня уже практически нет ни одного человека, кто бы мог сказать, что зря сделали этот парк, поставили фонтан, построили театр, – уверен сенатор Анатолий АРТАМОНОВ.

Он поблагодарил Владислава Шапшу за воплощение проекта.

- Это все сделано во имя нашего будущего, во имя наших детей, - сказал Артамонов.

Новое здание театра освятил митрополит Калужский и Боровский Климент, пожелав калужанам иметь побольше детей.

После чего директору ТЮЗа Александру Николаеву вручили символический золотой ключик от театра.

В воздух взлетели воздушные шары-звезды, рассыпалось золотое конфетти и двери ТЮЗа открылись для зрителей!

Современные технологии

Перед первым спектаклем для почетных гостей провели экскурсию по зданию, показали закулисье.

Площадь театра составляет 11 тыс. кв. м. Здесь два зрительных зала: в большом 377 мест, в малом - 91 место.

Очень удобные кресла-трансформеры. Маленьким деткам можно будет поставить ноги на подставку.

Технические возможности сцены поразили даже директоров столичных театров, приехавших на открытие: поворотный круг, люки-провалы, чтобы артисты внезапно возникали перед зрителями.

Инновационный свет, звук для создания интересной визуальной среды.

Директор Московского Губернского драматического театра Лариса ВИЛЬЯСТЕ и директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл КРОК назвали ТЮЗ чудом и признались, что завидуют калужанам.

-У вас получился не только просторный, но и высокотехнологичный театр, - делилась впечатлениями Вильясте.

Для артистов в здании сделали просторные репетиционный и танцевальный залы. А рядом - тренажерный зал с душевыми, чтобы поддерживать себя в форме.

Гримерных несколько, они вмещают от 4 до 10 человек. После переезда в новое здание труппа ТЮЗа увеличится с 34 до 55 артистов.

В штате появятся и новые специалисты, такие как оператор видеозаписи, заведующий музыкальной частью, режиссер массовых представлений.

На первом этаже сейчас разместилась фотовыставка об истории театра, на втором – выставка костюмов. Будет здесь и детское кафе.

Маленькие зрители остались в полном восторге от театра.

Для них в день открытия гости ТЮЗа - артисты Московского Губернского театра - показали спектакль «Малыш и Карлсон».

А во вторник, 3 июня, состоится премьера спектакля калужской труппы «Конёк-горбунок». В новом здании можно будет увидеть и калужские постановки, и спектакли приглашенных театров.