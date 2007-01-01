Спас разорванный портрет Дмитрия Гончарова: в Калуге вспоминали реставратора, фронтовика Бориса Дмитриева

В этом году ему исполнилось бы 100 лет.

Фото автора.

Борис Дмитриев долго работал в музее изобразительных искусств. И сейчас там в память о нем открылась выставка.

В небольшом камерном зале разместили живописные работы Бориса Васильевича, его фото и документы, произведения, которые он отреставрировал.

Увидеть все это можно до 15 июля.

На портрете, написанном художником Пушкарёвым в конце 1980-х, Дмитриев выглядит серьезным.

Из крестьянской семьи

Борис Дмитриев родился 9 мая 1925 года в деревне Петрово, что недалеко от Калуги. Семья была большая, многодетная. У Бориса были сестра и два брата.

В 1929 году Дмитриевы переехали в Калугу. Когда началась война, остались в городе, пережили немецкую оккупацию.

В 1943 году Борис, закончив школу, ушёл на фронт. Служил в минометной роте, а потом - в 357-м стрелковом полку 342-й стрелковой дивизии. Был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

Борису Дмитриеву здесь 18 лет, фото сделано в 1943 году.

Зимой 1944-го получил легкое ранение и оказался в госпитале. Через два месяца вернулся на фронт, но во время боев за освобождение Белоруссии был тяжело ранен.

Провел в госпитале 8 месяцев, затем его демобилизовали по инвалидности.

В Калугу незадолго до Дня Победы, который совпал с его днем рождения. В 1945 году Борису исполнилось 20 лет.

Его отец погиб на фронте, поэтому Борису Васильевичу приходилось заботиться о семье.

Борис Дмитриев «Улица в Тарусе», 1954 год.

В 1945 году он устроился художником-декоратором в Калужский драматический театр. Оформлял многие спектакли, в том числе «Мещане» по пьесе Горького, «Таня» по произведению Арбузова.

А в свободное время стал заниматься станковой живописью. И в 1950 году вступил в товарищество «Калужский художник».

Через пять лет пошёл на курсы реставраторов при Центральных реставрационных мастерских в Москве. Тогда очень требовались такие специалисты.

На курсах преподавали настоящие профессионалы, восстанавливавшие картины из Дрезденской галереи. Курировал курсы Игорь Грабарь.

Учеников обучали работать с любыми произведениями: от древнерусской живописи до графики. Два года Борис Дмитриев учился, а потом пять лет работал реставратором в Минске.

Борис Дмитриев «Минск. Сквер имени Янки Купалы», 1960 г.

Но в Калуге у него оставалась семья, и он вернулся. Работал художником-реставратором в краеведческом и художественном музеях.

Восстанавливал иконы, картины, написанные маслом, графику и росписи интерьеров музея. Был профессионалом высокого уровня. Некоторые отреставрированные им вещи можно увидеть на выставке.

Продолжал Борис Васильевич и рисовать, особенно любил пейзажи и натюрморты. Свое творчество называл баловством.

Не стало Бориса Дмитриева в 2015 году, он не дожил двух недель до своего 90-летия.

Борис Дмитриев «Летний день», 1950 год.

Реставратор Борис Дмитриев (слева) и искусствовед Владимир Обухов во дворе художественного музея, 1970-е годы.

Подарок на память

На открытии выставки, посвященной Борису Дмитриеву, пришло много тех, кто знал художника. Люди долго задерживались у картин, витрин с документами и делились воспоминаниями.

- Я знала Бориса Васильевича, потому что работала сначала в краеведческом, потом - в художественном музее, - говорит директор калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО.

- Более тесно мы с ним стали общаться, когда готовили экспозицию в Полотняном заводе.

Тогда мы подняли портреты, которые хранились в коллекции краеведческого музея, и они оказались в плачевном состоянии. А один пастельный портрет Дмитрия Дмитриевича Гончаров был разорван. Требовалась серьезная ремтаврация.

И мы обратились к Борису Васильевичу. Он посмотрел и сказал: «Сделаю». И сделал, восстановил портрет. Сейчас эта работа экспонируется в Полотняном заводе.

Большой мастер был и замечательный человек.

На портрете Пушкарева Борис Дмитриев изображен серьезным, но все, кто знал его, понимают, что сейчас произойдет смена мимики, мы увидим добродушную улыбку. Таким был Борис Василевич.

Так случилось, что реставратор нашего художественного музея Ирина ушла в декретный отпуск почти на 10 лет. И Борис Васильевич вернулся в музей. Подготовил много работ к экспонированию.

И, когда Ирина вернулась, мы не хотели, чтобы он уходил. Но он был уже в возрасте, работать ему было тяжело.

И каждому сотруднику на память он подарил свою работу. Сейчас, глядя дома на его картины, мы вспоминаем Бориса Васильевича с большой теплотой и любовью.

Нам повезло встретить в жизни этого человека. 0+