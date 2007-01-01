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Какие законы изменились с 1 июня: что ждёт калужан

Сергей ПЕТРОВ
02.06, 08:48
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С начала лета 2025 года вступают в силу новые законы и корректировки существующих норм, которые затронут финансовую сферу, социальные выплаты, цифровую безопасность и даже въезд в страну для иностранцев. Рассмотрим ключевые нововведения подробно.

Социальные выплаты: повышение пенсий и пособий

  • Автоматический пересчёт для работавших пенсионеров – учтут все пропущенные индексации.
  • Доплата 8 728 ₽ ежемесячно для:

-граждан, которым в мае исполнилось 80 лет;

-инвалидов I группы, получивших этот статус в мае 2025 года.

Изменения в детских пособиях:

  • Семьи, у которых заканчивается срок выплат, смогут переоформить пособие с учётом текущего дохода.
  • Если доход снизился, размер выплаты может вырасти:

- с 50% до 75% от регионального прожиточного минимума на ребёнка;

- в некоторых случаях – до 100%.

  • Если в семье рождается ещё один ребёнок, пособие продлевается без заявления.

Налог на переводы между физлицами:

  • ФНС получила право доначислять НДФЛ, если сочтёт переводы неофициальным доходом.
  • В зоне риска: частые крупные поступления (например, если человек не работает, но регулярно получает деньги), переводы от неустановленных лиц (без пояснений).
  • Не облагаются налогом: подарки от родственников, возврат долгов, разовые переводы (если их нельзя связать с коммерческой деятельностью).

Блокировка подозрительных операций:

  • Росфинмониторинг может замораживать платежи на 10 дней, если заподозрит:

-отмывание денег, финансирование экстремизма, использование «дропперов» (подставных лиц для обналичивания).

  • Массовых блокировок не будет – меры направлены против организаторов схем, а не рядовых граждан.

Ограничения на снятие наличных:

  • Если банк заподозрит мошенничество (например, клиента заставили снять деньги), он может: установить лимит 50 000 ₽ в сутки, ограничить общий месячный лимит до 100 000 ₽. Эти меры временные (до 2 дней), пока ситуация не прояснится.

Безопасность: SIM-карты, мессенджеры и кредиты:

  • Теперь SIM-карту можно передать только родственнику (по Семейному кодексу): супруги, родители, дети (включая приёмных), братья, сёстры, дедушки, бабушки, внуки.

Иностранные мессенджеры под запретом:

  • С 1 июня запрещено использовать иностранные мессенджеры (WhatsApp, Telegram и др.) для служебной переписки в: госорганах, компаниях с госучастием более 50%, банках, крупных маркетплейсах (от 100 тыс. пользователей).

Альтернатива – российские аналоги (СБЕРчат, VK Мессенджер и др.).

Новые правила для снятия кредитного запрета:

  • Раньше можно было отменить самоблокировку на кредиты через СМС-код.

Теперь требуется усиленная электронная подпись (УКЭП) – это защита от мошенников.

  • Заявление рассматривается 2 дня, запрет снимается на следующий день после обновления кредитной истории.

 Лекарства: полный контроль срока годности:

  • Введена система маркировки – аптеки не смогут продавать просроченные препараты.
  • Сканеры будут проверять каждую упаковку, отсеивая: подделки, лекарства с истёкшим сроком, запрещённые препараты.

Въезд в Россию по QR-коду:

С 30 июня иностранцы из безвизовых стран (Азербайджан, Армения, Казахстан и др.) должны: зарегистрироваться в приложении «Госуслуги RuID», получить QR-код (не позднее чем за 3 дня до въезда), показать его при пересечении границы.

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