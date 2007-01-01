Юмор в тумане: на калужской сцене едва не расчленили любовника

Питерский режиссер, видимо под впечатлением специфических преступлений в городе на Неве, поставил в Калужском драмтеатре спектакль «Школа Жен» по одноименной пьесе Жан-Батиста Мольера.

Фото Виктора Кропоткина.

Премьера комедии прошла на большой сцене калужского драматического в пятницу, 30 мая.

Судя по всему, реакция на этот спектакль калужских театралов будет диаметрально противоположной: от восхищения до проклятья.

Не будет лишь убийственного для любого театра равнодушия. Расскажем по возможности отстраненно о всем, что придумал режиссер Дмитрий Павлов.

Ни слова в простоте

Рассказать житейскую историю, написанную в XVII веке, пусть и гениальным Мольером, так, чтобы она была не пафосной, понятной и интересной, дело нелегкое.

К чести режиссера и всех актеров, занятых в спектакле, этот подводный камень они успешно преодолели. Живость диалогов, открытые эмоции и даже длинные монологи придали спектаклю близость восприятия ситуации.

Осталось непонятным, зачем Дмитрий Павлов нагородил столько подпорок в помощь актерам? Почти каждое слово или фразу персонажи дублировали жестами.

И если в самом начале длинная гимнастика Арнольфа (Валерий Смородин) и его друга Кризальда (Дмитрий Денисов) как-то оправдывается необходимостью объяснения всей прелюдии ситуации, то в дальнейшем это начинает напрягать, а ближе к финалу от мельтешения рук и ног начинает кружиться голова.

Характеры персонажей, особенно пары слуг Арнольфа очень напоминают действо комедии дель арте. Но Мольер – это уже классицизм, это на век позже. И, тем не менее, масочность Жоржетты (Елизавета Лапина) и Алена (Вячеслав Соколов), их неуёмная бурная деятельность в течение всего спектакля перевешивает, пожалуй, основное действо.

Впрочем, быть может, так и задумывалось. Ведь порой излишняя инициативность подчиненных доводит до катастрофических последствий. А чудили Жоржетта и Ален, выполняя приказы Арнольфа на протяжении всего спектакля, прямо скажем, совсем не по-детски.

Нюансы питерского юмора

Точных ориентировок города, в который перенес режиссер показанную историю, в спектакле нет. На сцене в полумраке обезличенные три полуразрушенных стены, окутанных туманом.

Этакий локальный, безвременный мир, но с точным соблюдением классического триединства: времени, места и действия.

Однако, по некоторым признакам, можно догадаться, что речь идет все же о Санкт Петербурге. Хотя при таком оформлении, история, написанная Мольером, могла бы произойти в любом другом городе, и в любом времени.

Генератором гэгов, мемов, шуток и прочего развлекательного сопровождения спектакля выступила все та же пара слуг. Чего только они не вытворяли!

Тут и бросание друг в друга мертвой кошки хозяина, которую они, похоже сами и утопили в ведре с водой. И какие-то фетишистские скачки с хозяйским халатом.

Однако апофеозом режиссерских придумок стала сцена с избиением Ораса (Алексей Чепелев). Молодого человека, который влюбился в содержанку Арнольфа несмотря на то, что Арнольф хотел сам на ней жениться.

Не будем пересказывать сюжет. Добавим лишь, что после приказа Арнольфа слугам разобраться с Орасом, те стали собираться на эту операцию, как на войну.

Обвесившись тазиками, как бронежилетами, они решили замаскироваться. Жоржетта всунула в свою прическу часть букета белых цветов, а вторую засунула Алену вместо хвоста. Сразу вспомнился старый анекдот про проктолога: «Доктор, а это вам».

Дальше – больше. Само избиение осталось вне поля зрения зрителей. На сцену падает почти бездыханный Орас и слуги спокойно и методично вытаскивают брутальную, известную в Питере ручную пилу с явным желанием распилить тело. Благо Арнольф останавливает излишне ретивых слуг.

Но, приказ хозяина не выполнен до конца – Орас не полностью подавлен. И тут слуги с размаха втыкают огромный дрын… пониже спины лежащего любовника.

И пока ошеломленный зрительный зал в гробовой тишине следил, как палка слегка покачивалась в теле молодого человека, откуда-то со стороны директорской ложи послышался отчетливый хмыкающий звук.

То ли досады, то ли восхищения.

Однако великая сила любви победила. Орас остался невредим, продолжил стремиться к своей возлюбленной Агнессе (Евгения Сергеева) и даже не перешел на фальцет.

Окончательно убеждает питерское происхождение событий сцена, когда идет разговор о кончине старушки, которая помогала влюбленным встречаться.

Вдруг в глубине сцены слуги пронесли замотанное в одеяло тело. Осталось непонятным, куда его сбросят – в Неву, Мойку или Фонтанку.

Зигзаг любви

Во всей этой двухчасовой круговерти, порой забавной, порой не очень, особняком стоит сцена во втором акте признания в любви Арнольфа к Агнессе.

После массового веселья и скачек, вдруг видишь, что пожилой дядя действительно полюбил простую девушку. Полюбил реально, по-настоящему.

И, начиная мысленно откатывать все, что делал и говорил Арнольф до этой сцены, вся роль Смородина вырисовывается по-иному. Это, пожалуй, единственный персонаж с жизненной историей.

Актер во всем шабаше сумел очень точно провести свою линию от поиска и проверки будущей жены, к влюбленности и затем к принятию своей утраты.

Быть может, именно поэтому в финале, когда молодые влюбленные оказываются вместе и вроде бы все внимание должно быть им, хочется следить за реакцией Арнольфа.

А вот Агнесса не стала тем невинным цветком с мыслями и эмоциями деревенской девушки, которая до сих пор думает, что «дети родятся из ушей».

Излишняя прямолинейность ее персонажа немного снижает понимание реакции Арнольфа. Жоржетта какая была в начале спектакля, такая и осталась в финале.

Восхищаться или проклинать

Как относиться к новой премьере Калужского драмтеатра будет решать каждый увидевший спектакль зритель.

Со своей стороны стоит отметить, что подавляющее большинство специфических шуток не выглядели уж сильно пошло. И здесь сыграла роль не сама шутка, а отношение к ней персонажей.

Грубость некоторых ситуаций компенсировалась общей атмосферой этакого абсурдно-непристойного пантагрюэльства. Задорного полуплощадного юмора.

С другой стороны, ведь не ради гэгов ставил спектакль Дмитрий Павлов. Будь это комедия ради того «чтобы тупо поржать», не стал бы режиссер так скрупулёзно выстраивать способ существования Арнольфа в спектакле.

Не будем делать никаких выводов. Неординарный спектакль хорош именно тем, что каждый вынесет после его просмотра что-то свое. А главное – точно никто не уйдет равнодушным.