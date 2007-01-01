После победы: в Европе продолжается охота на нацистов, а калужане отправляют на Донбасс оборудование для шахт

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло 26 мая – 1 июня, а сегодня – о событиях 2-8 июня. Все публикации проекта смотрите здесь.

Послевоенные контрасты

В Праге в кинотеатре «Альфа» состоялся просмотр советского фильма «Суворов». Перед просмотром демонстрировалась кинокартина о пребывании президента Бенеша в Москве.

В Северной Италии арестованы бывший начальник штаба «Армии» Муссолини генерал Гамбара и генерал фашистской «республиканской гвардии», бывший начальник полиции Тамбурини.

Английское радио сообщает, что взятый в плен союзными войсками обергруппенфюрер войск СС и гауляйтер Белы Глобочник покончил с собой, отравившись синильной кислотой.

Весь польский народ участвует в восстановлении Варшавы. По всей Польше создаются комитеты помощи восстановлению Варшавы. Они оказывают содействие мобилизации строительных материалов, собирают денежные средства и т. д.

Митинг в Варшаве.

Разоблачение лжи

Американское агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что возвратившийся в США после посещения Европы сенатор Брюстер в своем интервью воспроизвел, со ссылкой на «высокопоставленных лиц Лондона и Парижа», утверждения о «ликвидации» немецких специалистов, адвокатов и представителей деловых кругов, будто бы совершаемой органами власти Советского Союза на территории Берлина и других районов Германии, занятых Красной Армией.

ТАСС уполномочен сообщить, что приведенные утверждения о «ликвидации» немецкой интеллигенции в районах, находящихся под контролем советских войск, являются вымыслом и имеют клеветнический характер.

Последние конвульсии

Фленсбургский корреспондент «Таймс» сообщает, что штаб эсэсовского генерала Линдемана, бывшего главнокомандующего германскими войсками в Дании, все еще действует в Силькеборге в качестве посредника, через которого выполняются приказы Монтгомери об отводе германских войск.

Корреспондент «Таймс» напоминает о том, что именно Линдеман командовал германскими войсками под Ленинградом.

Он и его сотрудники находятся в штабе, расположенном в лесу в подземном блиндаже, у которого выставлена сильная германская вооруженная охрана. Один офицер из Фленсбурга посетил недавно этот блиндаж для того, чтобы проверить сообщения, согласно которым нацистская пропаганда по-прежнему продолжает распространяться через передатчик Линдемана.

Берлин, лето 45-го.

Финские наци

Газета «СНС» («Канеан Саномат») поместила статью о необходимости демократизации финской армии.

Отметив необходимость уничтожения созданных предрассудками препятствий к дружбе между народами СССР и Финляндии, автор статьи пишет:

«Каждый из нас знает, что наши военные силы уже с первых дней воспитывались в антисоветском духе.

Армия составлена из такого высшего и низшего командного состава, который восхищается германизмом и диктатурой. Демократический дух всегда был чужд этой армии, за небольшим исключениями. Большая часть высшего и низшего командного состава нашей армии имела близкие связи с фашистскими элементами из «академического карельского общества» и «патриотического народного движения» (ИКЛ).

Все фашистские элементы ведомства обороны и прочих учреждений следовало бы удалить в срочном порядке. Это необходимо для того, чтобы англодемократические элементы не смогли перейти на другую службу и продолжать отравлять государственный организм.

Разрешение вопроса о чистке армии и лагерей от прочих нацистских элементов слишком затянулось и не терпит дальнейшего отлагательства».

Новые аресты

Варшавское радио сообщает, что органы безопасности Польской республики обнаружили и арестовали бывшего начальника лагеря смерти в Майданеке Пауля Гоффаана.

Германский генерал Линдеман арестован 1 июня на острове Фон, где он скрывался в маленьком доме.

Линдеман командовал германскими войсками в Дании и по общему мнению ответственен за политику террора против датчан в последнем периоде оккупации. После капитуляции Германии он руководил эвакуацией своей армии, затем бежал на остров Фюз.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 2-8 июня и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…собирают лекарственные растения

Хорошо организован сбор лекарственных трав коллективом Думиничской районной аптеки. К сбору широко привлечены школьные и пионерские организации. В результате задание по сбору дубовой коры и коры крушины выполнено уже на 100 %., план по сбору березовых почек выполнен на 250 %.

Помимо задания собрано 8 кг ягод можжевельника, сосновые почки, энергично продолжается сбор листьев первоцвета, богатых витамином «С», листьев и цветов ландыша. Наряду с этим, работники Думиничской аптеки, привлекая общественность, ведут по району изучение мест, наиболее богатых лекарственным сырьем.

…повышают квалификацию медиков.

В Угодском Заводе состоялась очередная, четвертая в этом году, научная конференция медицинских работников района под руководством хирурга А. Н. Татунова. Участники конференции заслушали доклады главного врача райбольницы А. А. Соколова и районного педиатра В. И. Зориной об изучении стертых форм скарлатины. Кроме того, рассмотрен и утвержден план противоэпидемической работы в районе на II полугодие 1945 года.

…снабжают угольные шахты Донбасса.

В мае Московско-Киевская дорога получила важное задание по отгрузке рудничных стоек для угольных шахт Донбасса и Подмосковья. Развернув соревнование за перевыполнение плана, железнодорожники в течение месяца отгрузили 300 вагонов крепежа сверх плана.

…восстанавливают дома отдыха.

Ничего не оставили немцы от прекрасного дома отдыха паровозных бригад на ст. Сухиничи-главные. Сейчас построен новый дом. Паровозные бригады после поездки здесь снова хорошо отдыхают. В доме чисто, уютно.

…знакомятся с новинками кино. За май в районах области проведено 332 киносеанса, которыми обслуживалось около 27.000 зрителей. За это время население районов просмотрело кинофильмы: «В 6 часов вечера после войны», «Жила-была девочка», «Человек № 217» и др.

…карают расхитителей.

Бывшие работники Козельского хлебокомбината Кацзарская, Конюнькина и Авдеева, воспользовавшись отсутствием надлежащего контроля со стороны директора завода и бухгалтерии, при недостаточной бдительности работников хлебокомбината, стали на путь хищения социалистической собственности и за июль-август 1944 года расхитили более семи тонн хлеба.

Военным трибуналом войск НКВД Калужской области расхитительницы социалистической собственности Кацзарская, Конюнькина, Авдеева приговорены к 10 годам лишения свободы и трем годам поражения в правах каждая с возмещением причиненного ущерба государству в сумме 350.000 рублей.

…благоустраивают городской сад.

Большую работу по благоустройству города проводят комсомольцы Сухиничского района. Они закапывают траншеи в городском саду, равняют дорожки, устанавливают скамейки. Скоро городской сад примет благоустроенный вид.

…продолжают озеленять территории.

На Московско-Киевской железной дороге прошел декадник зеленых насаждений. Железнодорожники и их семьи приняли активное участие в посадке деревьев. За время декадника высажено 80 тысяч декоративных деревьев и кустарников, около пяти тысяч плодово-ягодных деревьев и кустарников. Особенно хорошо прошел декадник в Калужском производственном участке, где план посадки выполнен на 370 процентов.