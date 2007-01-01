Постройте для фасоли вигвамы: советы калужского огородника

И зачем надо хорошо проморозить урожай.

Своим опытом выращивания фасоли в клубе «Добрые плоды», который регулярно собирается в библиотеке им. Белинского, поделилась известный калужский огородник Елена Дроздовская.

Фасоль не просто вкусная, но и полезная для земли культура.

Даже если вы ее не любите, все равно посадите на своем участке.

Строим вигвамы

- Для высокорослой фасоли я беру палки, они должны быть 2,5 метра в высоту, - рассказывает Елена Викторовна.

- Грядка – 80 см в ширину. И я ставлю вдоль нее палки крест на крест (вигвамами), втыкаю их каждые полметра.

Можно три конструкции поставить, можно пять, в зависимости от длины грядки.

А потом беру ещё одну палку и кладу сверху сразу на все 3-5 конструкций, соединяя их. И все это связываю.

Получаются такие конструкции-вигвамы, шалаши.

Лучшие завязки для них - женские гольфы. Они не гниют, не портятся, их хорошо потом развязывать и опять подвязывать палки потом.

Сажаем фасоль в эти вигвамы. Внутри каждой стойки-палки - полукругом. Стойка, а изнутри фасолины. Фасоль растет и по этой палке лезет вверх.

Такой изгороди хватает года на три, потом может свалиться. Можно ещё все палки по кругу поставить и сверху подвязать их в одну. Но это очень узко для фасоли получается.

Заморозить на ночь

- Фасоль я очень люблю. Зеленую собираю, замораживаю. А спелую (она другого цвета, это хорошо видно) срываю, она дозаривает, потом лопается, еще дозариваю. И уже сухую складываю. Дозариваю по 2 недели.

У фасоли есть вредитель - жучок, который откладывает яйца, пока она у вас растет. Чтобы этого не было, вы собираете фасоль и - сразу в заморозку.

Замораживаете уже хорошо просушенную. Либо кладёте на балкон, в то место, которое промерзает.

И у вас никогда этих жучков не будет, они не смогут ни жить, ни плодиться. Заморозьте хотя бы на 2 часа, а лучше - на ночь.

Я всю фасоль привезла с дачи, проморозила один раз и забыла. А которая не спелая, в замороженном виде прекрасно варится, быстро разваривается.

Фасоль любят слизни. Как я борюсь? Выращиваю до пяти листьев, а потом пересаживаю в открытый грунт, они уже есть ее не могут.

Разного цвета

Есть Греческая фасоль, крупная. Это фирменное блюдо в Греции. Очень сладкая, хорошо разваривается, с палец, вкусная. Её в горшочке делают. И у нас эта фасоль прижилась. У меня ее много. Хорошо растет и очень вкусная.

А черная фасоль мне нравится тем, что она красивая. Представляете, какой салат получается, когда в нем и белая, и черная, и красная фасоль.

У меня подруга жила в Средней Азии, они картошку там вообще не ели. У нее всегда стояло на столе блюдо из отваренной фасоли разных видов, она добавляла к ней зажаренный лучок, получается вкусный гарнир.

У меня есть вьющаяся и кустовая фасоль. Кустовые формы бывают чёрные, есть стручок жёлтый, стручок красный. Есть фасоль пёстрая.

Я раньше сильно увлекалась. Потом поняла, что все равно все сварится, и станет коричневым, некрасивым. Только чёрная остается чёрной, а белая – белой.

Белая вообще выигрышная фасоль, она не пачкает наш бульон.

Красивая и урожайная

- У нас не очень много видов фасоли продается. Но есть «Хельда». Она серийная. Так красиво смотрится! И урожайна.

Она бывает спаржевая. Когда стручок только-только отрос, его срываешь, и он мягкий и, как грибы, в супе.

Бывает «Хельда» кустовая спаржевая, высокорослая спаржевая. И бывает не спаржевая - там стручки уже не мягкие, берешь только зернышки у нее.

Обогащает землю

Вся фасоль, бабы, нут снабжают землю азотом. Их можно сажать, чтобы просто свою землю обогатить, как сидерат. Не надо ждать, чтобы боб вырос.

Посадили бобы осенью, они зимой умрут, но то, что они делают для почвы, - бесценно.